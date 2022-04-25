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Сегодня утром под обстрел попали 5 железнодорожных станций, - Камышин

залізниця,рейки

Из-за обстрела железнодорожных станций задерживаются пассажирские поезда.

Об этом сообщил глава правления "Укрзалізниці" Александр Камышин в телеграме, передает Цензор.НЕТ.

"Российские войска продолжают системно разрушать железнодорожную инфраструктуру. Сегодня утром в течение часа под обстрел попали 5 железнодорожных станций в центральной и западной Украине. По меньшей мере, 16 пассажирских поездов будут задержаны. Пострадавшие есть, детали выясняем. Буду информировать", - написал он.

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железная дорога (1412) обстрел (27351) Камышин Александр (83)


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Топ комментарии
+14
Суки... Щоб їм кожну ніч по два брянська було
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25.04.2022 10:09
+11
я добрее вас - пусть по 5
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25.04.2022 10:14
+5
Під Брянськом невідомі партизани пошкодили залізничну колію в напрямку військової частини
https://t.me/dvish_alive/12967
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25.04.2022 10:08
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Під Брянськом невідомі партизани пошкодили залізничну колію в напрямку військової частини
https://t.me/dvish_alive/12967
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25.04.2022 10:08 Ответить
А чому не наші ДРГ ?
Я не вірю в москальських партизанів.

А в наших героїв - так.
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25.04.2022 10:25 Ответить
Інформацію подано правильно. Нехай шукають партизанів серед своїх за принципом: "бий своїх, щоб чужі боялися".
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25.04.2022 10:55 Ответить
Суки... Щоб їм кожну ніч по два брянська було
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25.04.2022 10:09 Ответить
я добрее вас - пусть по 5
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25.04.2022 10:14 Ответить
не дають покою слова бориса джонсона про залізних людей
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25.04.2022 10:36 Ответить
Мне кажется там мышление такое. Вот у нас есть ракеты - чего бы нам еще взорвать? Жилые дома? Взрывали. Аэропорты? Взрывали. Теплостанции? Взрывали. Заводы? Разные взрывали. Нефтебазы? Взрывали. А давай начнем взрывать железные дороги - туда можно много ракет послать.
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25.04.2022 10:42 Ответить
Просто россияне разрушают целенаправленно инфраструктуру и жизнеобеспечивающие объекты.
Жилые микрорайоны разрушаются для устрашения населения, эти обстрелы стратегического значения не имеют, но, видимо, российское руководство до сих пор носится с планами запугать мирное население. Но пока не получается.
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25.04.2022 12:16 Ответить
Очікувано, але не ефективно, оскільки залізничні колії швидко відновлюються.
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25.04.2022 10:20 Ответить
Просто гражданские поезда нужно придержать и пусть едут военные. Вот и всё. Приоритеты.
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25.04.2022 10:43 Ответить
Ну швидко це ви загнули. Поїзди будуть іти з затримками, тому що їх пропустять через інші ділянки, а саме відновлення займе доволі багато часу, в залежності від пошкоджень. Білоруси всього тільки виводили з ладу шафи біля світлофорів і то зірвали постачання орків біля Києва. Так пошкодження шафи це дрібниця. Молимо Бога щоб пошкодження залізниці які сталися були незначними
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25.04.2022 10:42 Ответить
Вони по підстанціям луплять в тому числі, але по суті їх теж можна відновити досить швидко, та й тепловози працюють, їм струм не потрібен. Сенс є лише у знищенні мостів, але й по ним ще треба вцілити. Взагалі, знищення залізничної інфраструктури ракетами - то таке собі заняття - ракети мають бути або дуже точні, або їх має бути одночасно запущено дуже дохріна.
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25.04.2022 10:43 Ответить
Ну да, Дебальцевський вузол наші утюжили артилерією тижнями, і то кацапи там трохи його відновили потім...
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25.04.2022 11:37 Ответить
Нужно максимально быстро восстанавливать! Логистика в войне - это важнейшее! И нужно взрывать полностью логистику России!!!
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25.04.2022 10:46 Ответить
Український дякує вам за підказку, бо вони якраз про це забули
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25.04.2022 11:06 Ответить
Український Генштаб
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25.04.2022 11:07 Ответить
Дорогими ракетами та по залізниці, всеодно що айфоном цвяхи забивати.
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25.04.2022 11:10 Ответить
Скоріше всього, готуються до наступу найближчим часом. З цією метою і удари по шляхам доставки зброї. Інакше бити по залізниці ракетами дійсно дороге задоволення.
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25.04.2022 11:19 Ответить
А менше потрібно розпинатись: от-от приїде озброєння, стільки-то... ще маршрут вкажіть і час...припарені
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25.04.2022 12:30 Ответить
як засцяли що всі почали зброю нам давати, хочуть залізницю до києва знищити
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25.04.2022 12:36 Ответить
потрібно менше розповідати про постачання зброї
бо мордор дуже боїться і буде ракетами засипати
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25.04.2022 12:48 Ответить
Треба думати як убезпечити залізницю. Орки показали куди вони націлюються. Будь проклята вонюча "раша".
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25.04.2022 12:54 Ответить
 
 