Сегодня утром под обстрел попали 5 железнодорожных станций, - Камышин

Из-за обстрела железнодорожных станций задерживаются пассажирские поезда.

Об этом сообщил глава правления "Укрзалізниці" Александр Камышин в телеграме, передает Цензор.НЕТ.

"Российские войска продолжают системно разрушать железнодорожную инфраструктуру. Сегодня утром в течение часа под обстрел попали 5 железнодорожных станций в центральной и западной Украине. По меньшей мере, 16 пассажирских поездов будут задержаны. Пострадавшие есть, детали выясняем. Буду информировать", - написал он.

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