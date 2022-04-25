Сегодня утром под обстрел попали 5 железнодорожных станций, - Камышин
Из-за обстрела железнодорожных станций задерживаются пассажирские поезда.
Об этом сообщил глава правления "Укрзалізниці" Александр Камышин в телеграме, передает Цензор.НЕТ.
"Российские войска продолжают системно разрушать железнодорожную инфраструктуру. Сегодня утром в течение часа под обстрел попали 5 железнодорожных станций в центральной и западной Украине. По меньшей мере, 16 пассажирских поездов будут задержаны. Пострадавшие есть, детали выясняем. Буду информировать", - написал он.
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+14 Alex Uzh
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Я не вірю в москальських партизанів.
А в наших героїв - так.
Жилые микрорайоны разрушаются для устрашения населения, эти обстрелы стратегического значения не имеют, но, видимо, российское руководство до сих пор носится с планами запугать мирное население. Но пока не получается.
бо мордор дуже боїться і буде ракетами засипати