В российском Брянске после взрывов горят сразу две нефтебазы. ВИДЕО
В российском городе Брянск загорелась нефтебаза.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Горят резервуары с топливом в части на Московском проспекте и нефтеперерабатывающем заводе по адресу Снежетский вал.
По словам жителей, было слышно несколько взрывов, а затем начался пожар.
Советник главы МВД Украины Антон Геращенко сообщил, что в Брянске начали эвакуировать людей, живущих возле загоревшейся нефтебазы.
"Причину происходящего полицейские не объясняют. Сейчас к месту едут спасательные службы со всего города", - добавил он.
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+91 Alex Tom
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Слава ССО Украины!
ЗЫ: по этому случаю на кацапских каналах разрывы (не хуже, чем на нефтебазах) пуканов типа: "а нас за шо?!"
Оце так збіг🤣🤣🤣
Проте, якщо тільки подібні Вашому дописи стануть достатньо розповсюдженими, та ще й додатково якийсь речник натякне щось про подібне (як було з ядерною зброєю), вікно можливостей у цьому напрямку для х-ла безперечно, широко відкриється.
Там до кордону з Україною - аж 120 км по прямій. Навіть "Точка У" не долетить так точно.
Мабуть, таки, якісь невиховані кацапські охоронці нафтобаз синхронно закурили та синхронно викинули бички резервуарів з парами бензину.
І, звісно, ніяких M270 + ATACMS (300 км) та Грім-2 (500км) в України немає!
- Так два охранника по Ватсапу на брудершафт курили!
Нафтобази з дизельним паливом вибухнули внаслідок "хлопков".
Вообще-то, я не против, чтобы такие хлопки переросли в аплодисменты по всей территории засрашки.
Спаліть так на ху* весь Мордор і тоді попадете в рай)
Их можно нужно уничтожать
Не обращая внимание на треп Соловьёва
Если мобилизация нужна они ещё сделают //не сомневаюсь //
Рідна Україна переможе!
Горить, палає і ще ********,
Руській корабель, іди... Гей! Гей!