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В российском Брянске после взрывов горят сразу две нефтебазы. ВИДЕО

В российском городе Брянск загорелась нефтебаза.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Горят резервуары с топливом в части на Московском проспекте и нефтеперерабатывающем заводе по адресу Снежетский вал.

По словам жителей, было слышно несколько взрывов, а затем начался пожар.

Советник главы МВД Украины Антон Геращенко сообщил, что в Брянске начали эвакуировать людей, живущих возле загоревшейся нефтебазы.

"Причину происходящего полицейские не объясняют. Сейчас к месту едут спасательные службы со всего города", - добавил он.

Также смотрите: "Слідство.Інфо" идентифицировало артиллеристов оккупационных войск из Брянска, обстреливающих украинские города. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

Брянск (117) пожар (5960)


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Топ комментарии
+124
Это вам за Кременчуг, скоты.
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25.04.2022 06:25
+91
Благодатний вогонь зійшов на Брянськ.
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25.04.2022 06:28
+83
Сразу две❗👍
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25.04.2022 06:23
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Страница 2 из 2
Вот чем кончается отсутствие пожарного щита на предприятии.
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25.04.2022 09:20 Ответить
кацапы продолжают курить в неположенных местах . минздрав же предупреждает, что курение опасно для жизни. а в неположенном месте, да еще во время войны, опасно вдвойне
Слава ССО Украины!

ЗЫ: по этому случаю на кацапских каналах разрывы (не хуже, чем на нефтебазах) пуканов типа: "а нас за шо?!"
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25.04.2022 09:22 Ответить
Воронежу приготуватися ?
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25.04.2022 15:51 Ответить
Дурні орки забули про правила протипожежної безпеки...😂😂😂
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25.04.2022 09:23 Ответить
После тушения там найдёт оленьи рога Шойгу.
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25.04.2022 09:25 Ответить
Які люди (нЕлюди), такий і благодатний вогонь. Кожному своє.
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25.04.2022 09:35 Ответить
Ай-яй-яй-яй, надо же поосторожнее курить
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25.04.2022 09:39 Ответить
Цапи самі себе палять,щоб потім звинуватити наші невинні ДРГ,а ми вам цапи НЕ ВІРИМО! Єто ві самі сібья таво !!!
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25.04.2022 09:41 Ответить
причины можно легко предположить: будут сокрушаться "несчастный случай" - значит точно от нас ответка прилетела; а будут орать "бендеровцы обстреляли" - значит сами и взорвали.
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25.04.2022 09:50 Ответить
Знову якийсь Ваня курив де не потрібно.
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25.04.2022 09:54 Ответить
Ага, одразу на двох нафтобазах одночасно!
Оце так збіг🤣🤣🤣
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25.04.2022 10:42 Ответить
Так і Ваньок у Рашці з верхом!
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25.04.2022 11:16 Ответить
Ще й залізницю кирдикнули що до в/ч йшла
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25.04.2022 09:55 Ответить
не нагаваривайте , ана сама абвалилась..
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25.04.2022 14:04 Ответить
Кросівоє! С празднічьком!
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25.04.2022 10:01 Ответить
Це х-ло і сам зробить, щоб оголосити мобілізацію, але боїться, що на цей раз зомбаки йому не повірять.
Проте, якщо тільки подібні Вашому дописи стануть достатньо розповсюдженими, та ще й додатково якийсь речник натякне щось про подібне (як було з ядерною зброєю), вікно можливостей у цьому напрямку для х-ла безперечно, широко відкриється.
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25.04.2022 13:42 Ответить
Опять кацапы в постели курят, ай яй яй, ошибки природы
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25.04.2022 10:15 Ответить
Покурили зразу на двох базах, синхронно... Красота
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25.04.2022 10:20 Ответить
Из Иерусалима благодатный огонь подвезли...
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25.04.2022 10:25 Ответить
А все через шторм .
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25.04.2022 10:30 Ответить
Якщо ракети (або дрони), то це круто. Якщо ДРГ, то це ще крутіше
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25.04.2022 10:37 Ответить
Какие это дроны могут летать на 150 км
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25.04.2022 18:02 Ответить
Парни греются как могут...
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25.04.2022 10:43 Ответить
Це палає від безпорадної люті пердак пуйла.
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25.04.2022 10:48 Ответить
Да чє ви гаварітє ! Ня можат бить !
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25.04.2022 11:13 Ответить
На 9 мая в москве надо устроить подобное...
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25.04.2022 11:15 Ответить
Перун чи Зевс...
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25.04.2022 11:21 Ответить
Може Перун, може Нептун.
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25.04.2022 14:16 Ответить
Мало
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25.04.2022 11:29 Ответить
А що трапилось? А хто це зробив?!?

Там до кордону з Україною - аж 120 км по прямій. Навіть "Точка У" не долетить так точно.

Мабуть, таки, якісь невиховані кацапські охоронці нафтобаз синхронно закурили та синхронно викинули бички резервуарів з парами бензину.

І, звісно, ніяких M270 + ATACMS (300 км) та Грім-2 (500км) в України немає!
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25.04.2022 11:32 Ответить
Ваньки, куріння шкодить здоров'ю! Йде "спецоперація" за планом?
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25.04.2022 11:44 Ответить
- А как так совпало, что сразу две?
- Так два охранника по Ватсапу на брудершафт курили!
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25.04.2022 11:45 Ответить
Пасху праздновали , понапивались… закурили… ну ничего..у них такое бывало и раньше
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25.04.2022 14:36 Ответить
Росія встановила причини вибуху двох нафтобаз у Брянську
Нафтобази з дизельним паливом вибухнули внаслідок "хлопков".
Вообще-то, я не против, чтобы такие хлопки переросли в аплодисменты по всей территории засрашки.
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25.04.2022 12:07 Ответить
Коли вже ординці навчаться дотримуватися правил протипожежної безпеки?
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25.04.2022 12:11 Ответить
єнота в студію!!!!!
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25.04.2022 12:21 Ответить
Процес переносу війни на теріторію московії набирає все більші оберти. Смута не за горами. Рфія буде демонтована так чи інакше.
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25.04.2022 12:22 Ответить
чекаємо на головний "хлопок" у Мацквабаді, в крємлє, так, щоб ту ботоксну гебняву наволоч розірвало на шмаття ...
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25.04.2022 12:23 Ответить
В кремле Путин не сидит. Кремль можно взорвать только как символ.
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25.04.2022 12:37 Ответить
Це натуральний геноцид "лаптєногих", знову самі себе обстрілюють і підривають. Раніше "бомбили" тільки Воронеж, тепер взялися за Белгород, Брянск.
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25.04.2022 12:38 Ответить
ну зато чемпионы по синхроному возгаранию
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25.04.2022 12:40 Ответить
А кто это сделал? (с)
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25.04.2022 12:43 Ответить
В кацапів реально крутий великодній "благодатний вогонь".
Спаліть так на ху* весь Мордор і тоді попадете в рай)
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25.04.2022 12:44 Ответить
Две сразу, в разных частях города? Теория вероятности нервно курит в сторонке)
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25.04.2022 13:38 Ответить
цыганская почта принесла - это белорусские партизаны
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25.04.2022 13:41 Ответить
Жавелин?
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25.04.2022 14:05 Ответить
о как кацапские пердаки рванули...
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25.04.2022 14:07 Ответить
Вже одразу підірвали в Москві. А то кацапня не повірить знову, що ц е Україна. Провокації в стилі Путіна, щоб розпочати загальну мобілізацію
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25.04.2022 14:52 Ответить
Это оборонные объекты
Их можно нужно уничтожать
Не обращая внимание на треп Соловьёва
Если мобилизация нужна они ещё сделают //не сомневаюсь //
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25.04.2022 15:14 Ответить
сколько можно бомбить себя , нужно вводить войска...
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25.04.2022 15:17 Ответить
Горить, палає база та ворожа,
Рідна Україна переможе!
Горить, палає і ще ********,
Руській корабель, іди... Гей! Гей!
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25.04.2022 15:24 Ответить
нужно чтобы адским огнём полыхала вся рашка от калининграда до чукотки!
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25.04.2022 15:30 Ответить
как пел ШНУР ..ВЧЕРА ПРИСНИЛСЯ СОН ПРЕКРАСНЫЙ МАСКВА СГАРЕЛА ЦЕЛИКОМ И У СТЕНЫ КРЕМЛЕВСКОЙ ЕЛИ ГАРЕЛИ ******* ТАК --- ЭТО ШНУР СПЕЛ В 15 ГОДУ . а про бедных ********** олигархов найдите в ютюбе и не только
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25.04.2022 15:56 Ответить
Хорошего тут мало, это работа ФСБ,для оправдания объявления войны и как следствие введение военного положения с всеобщей мобилизацией по крайней мере в приграничных с Украиной областях.
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25.04.2022 16:54 Ответить
я бы пудовую свечку в церкви поставил если вся ****** кацапия сгорела.
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25.04.2022 17:00 Ответить
https://t.me/Chornovil_official/5265 Доволі правдоподібна версія цих численних пожеж на рашці від Тараса Чорновола . Було ж безліч повідомлень про те, що ***** після арешту кількох розкрадачів з вищого командного складу своєї орди отримав результати допитів із переліком числених фактів масових розкрадань військової техніки та паливно-мастильних матеріалів. Очевидно, що після такого навіть у касапів починаються дуже-дуже серйозні, навіть дорослі перевірки. Поки за ґратами лише верхівка, а нижчі чини для порятунку власних шкур могли задіяти звичний метод - спалити чи підірвати склади чи інститути, де може засвітитися недостача...
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25.04.2022 19:41 Ответить
https://t.me/Chornovil_official/5265 Доволі правдоподібна версія цих численних пожеж на рашці від Тараса Чорновола . Було ж безліч повідомлень про те, що ***** після арешту кількох розкрадачів з вищого командного складу своєї орди отримав результати допитів із переліком числених фактів масових розкрадань військової техніки та паливно-мастильних матеріалів. Очевидно, що після такого навіть у касапів починаються дуже-дуже серйозні, навіть дорослі перевірки. Поки за ґратами лише верхівка, а нижчі чини для порятунку власних шкур могли задіяти звичний метод - спалити чи підірвати склади чи інститути, де може засвітитися недостача...
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25.04.2022 19:43 Ответить
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