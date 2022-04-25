В российском Брянске после взрывов горят сразу две нефтебазы. ВИДЕО

В российском городе Брянск загорелась нефтебаза.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Горят резервуары с топливом в части на Московском проспекте и нефтеперерабатывающем заводе по адресу Снежетский вал.

По словам жителей, было слышно несколько взрывов, а затем начался пожар.

Советник главы МВД Украины Антон Геращенко сообщил, что в Брянске начали эвакуировать людей, живущих возле загоревшейся нефтебазы.

"Причину происходящего полицейские не объясняют. Сейчас к месту едут спасательные службы со всего города", - добавил он.

Также смотрите: "Слідство.Інфо" идентифицировало артиллеристов оккупационных войск из Брянска, обстреливающих украинские города. ВИДЕО+ФОТОрепортаж