У російському Брянську після вибухів горить одразу дві нафтобази. ВIДЕО

У російському місті Брянськ загорілася нафтобаза.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Горять резервуари з паливом у військовій частині на Московському проспекті та нафтопереробному заводі за адресою Снєжетьський вал.

За словами мешканців, було чутно кілька вибухів, а потім почалася пожежа.

Радник очільника МВС України Антон Геращенко повідомив, що в Брянську почали евакуювати людей, які живуть біля нафтобази, яка загорілася.

"Причину того, що відбувається, поліцейські не пояснюють. Зараз до місця їдуть рятувальні служби з усього міста", - додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Харківські рятувальники за добу ліквідували 18 пожеж, які виникли внаслідок ворожих обстрілів, - ДСНС