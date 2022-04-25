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У російському Брянську після вибухів горить одразу дві нафтобази. ВIДЕО

У російському місті Брянськ загорілася нафтобаза.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Горять резервуари з паливом у військовій частині на Московському проспекті та нафтопереробному заводі за адресою Снєжетьський вал.

За словами мешканців, було чутно кілька вибухів, а потім почалася пожежа.

Радник очільника МВС України Антон Геращенко повідомив, що в Брянську почали евакуювати людей, які живуть біля нафтобази, яка загорілася.

"Причину того, що відбувається, поліцейські не пояснюють. Зараз до місця їдуть рятувальні служби з усього міста", - додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Харківські рятувальники за добу ліквідували 18 пожеж, які виникли внаслідок ворожих обстрілів, - ДСНС

Автор: 

Брянськ (133) пожежа (4341)


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Топ коментарі
+124
Это вам за Кременчуг, скоты.
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25.04.2022 06:25
+91
Благодатний вогонь зійшов на Брянськ.
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25.04.2022 06:28
+83
Сразу две❗👍
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25.04.2022 06:23
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Вот чем кончается отсутствие пожарного щита на предприятии.
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25.04.2022 09:20 Відповісти
кацапы продолжают курить в неположенных местах . минздрав же предупреждает, что курение опасно для жизни. а в неположенном месте, да еще во время войны, опасно вдвойне
Слава ССО Украины!

ЗЫ: по этому случаю на кацапских каналах разрывы (не хуже, чем на нефтебазах) пуканов типа: "а нас за шо?!"
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25.04.2022 09:22 Відповісти
Воронежу приготуватися ?
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25.04.2022 15:51 Відповісти
Дурні орки забули про правила протипожежної безпеки...😂😂😂
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25.04.2022 09:23 Відповісти
После тушения там найдёт оленьи рога Шойгу.
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25.04.2022 09:25 Відповісти
Які люди (нЕлюди), такий і благодатний вогонь. Кожному своє.
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25.04.2022 09:35 Відповісти
Ай-яй-яй-яй, надо же поосторожнее курить
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25.04.2022 09:39 Відповісти
Цапи самі себе палять,щоб потім звинуватити наші невинні ДРГ,а ми вам цапи НЕ ВІРИМО! Єто ві самі сібья таво !!!
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25.04.2022 09:41 Відповісти
причины можно легко предположить: будут сокрушаться "несчастный случай" - значит точно от нас ответка прилетела; а будут орать "бендеровцы обстреляли" - значит сами и взорвали.
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25.04.2022 09:50 Відповісти
Знову якийсь Ваня курив де не потрібно.
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25.04.2022 09:54 Відповісти
Ага, одразу на двох нафтобазах одночасно!
Оце так збіг🤣🤣🤣
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25.04.2022 10:42 Відповісти
Так і Ваньок у Рашці з верхом!
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25.04.2022 11:16 Відповісти
Ще й залізницю кирдикнули що до в/ч йшла
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25.04.2022 09:55 Відповісти
не нагаваривайте , ана сама абвалилась..
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25.04.2022 14:04 Відповісти
Кросівоє! С празднічьком!
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25.04.2022 10:01 Відповісти
Це х-ло і сам зробить, щоб оголосити мобілізацію, але боїться, що на цей раз зомбаки йому не повірять.
Проте, якщо тільки подібні Вашому дописи стануть достатньо розповсюдженими, та ще й додатково якийсь речник натякне щось про подібне (як було з ядерною зброєю), вікно можливостей у цьому напрямку для х-ла безперечно, широко відкриється.
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25.04.2022 13:42 Відповісти
Опять кацапы в постели курят, ай яй яй, ошибки природы
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25.04.2022 10:15 Відповісти
Покурили зразу на двох базах, синхронно... Красота
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25.04.2022 10:20 Відповісти
Из Иерусалима благодатный огонь подвезли...
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25.04.2022 10:25 Відповісти
А все через шторм .
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25.04.2022 10:30 Відповісти
Якщо ракети (або дрони), то це круто. Якщо ДРГ, то це ще крутіше
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25.04.2022 10:37 Відповісти
Какие это дроны могут летать на 150 км
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25.04.2022 18:02 Відповісти
Парни греются как могут...
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25.04.2022 10:43 Відповісти
Це палає від безпорадної люті пердак пуйла.
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25.04.2022 10:48 Відповісти
Да чє ви гаварітє ! Ня можат бить !
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25.04.2022 11:13 Відповісти
На 9 мая в москве надо устроить подобное...
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25.04.2022 11:15 Відповісти
Перун чи Зевс...
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25.04.2022 11:21 Відповісти
Може Перун, може Нептун.
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25.04.2022 14:16 Відповісти
Мало
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25.04.2022 11:29 Відповісти
А що трапилось? А хто це зробив?!?

Там до кордону з Україною - аж 120 км по прямій. Навіть "Точка У" не долетить так точно.

Мабуть, таки, якісь невиховані кацапські охоронці нафтобаз синхронно закурили та синхронно викинули бички резервуарів з парами бензину.

І, звісно, ніяких M270 + ATACMS (300 км) та Грім-2 (500км) в України немає!
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25.04.2022 11:32 Відповісти
Ваньки, куріння шкодить здоров'ю! Йде "спецоперація" за планом?
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25.04.2022 11:44 Відповісти
- А как так совпало, что сразу две?
- Так два охранника по Ватсапу на брудершафт курили!
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25.04.2022 11:45 Відповісти
Пасху праздновали , понапивались… закурили… ну ничего..у них такое бывало и раньше
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25.04.2022 14:36 Відповісти
Росія встановила причини вибуху двох нафтобаз у Брянську
Нафтобази з дизельним паливом вибухнули внаслідок "хлопков".
Вообще-то, я не против, чтобы такие хлопки переросли в аплодисменты по всей территории засрашки.
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25.04.2022 12:07 Відповісти
Коли вже ординці навчаться дотримуватися правил протипожежної безпеки?
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25.04.2022 12:11 Відповісти
єнота в студію!!!!!
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25.04.2022 12:21 Відповісти
Процес переносу війни на теріторію московії набирає все більші оберти. Смута не за горами. Рфія буде демонтована так чи інакше.
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25.04.2022 12:22 Відповісти
чекаємо на головний "хлопок" у Мацквабаді, в крємлє, так, щоб ту ботоксну гебняву наволоч розірвало на шмаття ...
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25.04.2022 12:23 Відповісти
В кремле Путин не сидит. Кремль можно взорвать только как символ.
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25.04.2022 12:37 Відповісти
Це натуральний геноцид "лаптєногих", знову самі себе обстрілюють і підривають. Раніше "бомбили" тільки Воронеж, тепер взялися за Белгород, Брянск.
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25.04.2022 12:38 Відповісти
ну зато чемпионы по синхроному возгаранию
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25.04.2022 12:40 Відповісти
А кто это сделал? (с)
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25.04.2022 12:43 Відповісти
В кацапів реально крутий великодній "благодатний вогонь".
Спаліть так на ху* весь Мордор і тоді попадете в рай)
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25.04.2022 12:44 Відповісти
Две сразу, в разных частях города? Теория вероятности нервно курит в сторонке)
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25.04.2022 13:38 Відповісти
цыганская почта принесла - это белорусские партизаны
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25.04.2022 13:41 Відповісти
Жавелин?
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25.04.2022 14:05 Відповісти
о как кацапские пердаки рванули...
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25.04.2022 14:07 Відповісти
Вже одразу підірвали в Москві. А то кацапня не повірить знову, що ц е Україна. Провокації в стилі Путіна, щоб розпочати загальну мобілізацію
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25.04.2022 14:52 Відповісти
Это оборонные объекты
Их можно нужно уничтожать
Не обращая внимание на треп Соловьёва
Если мобилизация нужна они ещё сделают //не сомневаюсь //
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25.04.2022 15:14 Відповісти
сколько можно бомбить себя , нужно вводить войска...
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25.04.2022 15:17 Відповісти
Горить, палає база та ворожа,
Рідна Україна переможе!
Горить, палає і ще ********,
Руській корабель, іди... Гей! Гей!
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25.04.2022 15:24 Відповісти
нужно чтобы адским огнём полыхала вся рашка от калининграда до чукотки!
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25.04.2022 15:30 Відповісти
как пел ШНУР ..ВЧЕРА ПРИСНИЛСЯ СОН ПРЕКРАСНЫЙ МАСКВА СГАРЕЛА ЦЕЛИКОМ И У СТЕНЫ КРЕМЛЕВСКОЙ ЕЛИ ГАРЕЛИ ******* ТАК --- ЭТО ШНУР СПЕЛ В 15 ГОДУ . а про бедных ********** олигархов найдите в ютюбе и не только
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25.04.2022 15:56 Відповісти
Хорошего тут мало, это работа ФСБ,для оправдания объявления войны и как следствие введение военного положения с всеобщей мобилизацией по крайней мере в приграничных с Украиной областях.
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25.04.2022 16:54 Відповісти
я бы пудовую свечку в церкви поставил если вся ****** кацапия сгорела.
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25.04.2022 17:00 Відповісти
https://t.me/Chornovil_official/5265 Доволі правдоподібна версія цих численних пожеж на рашці від Тараса Чорновола . Було ж безліч повідомлень про те, що ***** після арешту кількох розкрадачів з вищого командного складу своєї орди отримав результати допитів із переліком числених фактів масових розкрадань військової техніки та паливно-мастильних матеріалів. Очевидно, що після такого навіть у касапів починаються дуже-дуже серйозні, навіть дорослі перевірки. Поки за ґратами лише верхівка, а нижчі чини для порятунку власних шкур могли задіяти звичний метод - спалити чи підірвати склади чи інститути, де може засвітитися недостача...
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25.04.2022 19:41 Відповісти
https://t.me/Chornovil_official/5265 Доволі правдоподібна версія цих численних пожеж на рашці від Тараса Чорновола . Було ж безліч повідомлень про те, що ***** після арешту кількох розкрадачів з вищого командного складу своєї орди отримав результати допитів із переліком числених фактів масових розкрадань військової техніки та паливно-мастильних матеріалів. Очевидно, що після такого навіть у касапів починаються дуже-дуже серйозні, навіть дорослі перевірки. Поки за ґратами лише верхівка, а нижчі чини для порятунку власних шкур могли задіяти звичний метод - спалити чи підірвати склади чи інститути, де може засвітитися недостача...
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25.04.2022 19:43 Відповісти
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