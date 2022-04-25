У російському Брянську після вибухів горить одразу дві нафтобази. ВIДЕО
У російському місті Брянськ загорілася нафтобаза.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Горять резервуари з паливом у військовій частині на Московському проспекті та нафтопереробному заводі за адресою Снєжетьський вал.
За словами мешканців, було чутно кілька вибухів, а потім почалася пожежа.
Радник очільника МВС України Антон Геращенко повідомив, що в Брянську почали евакуювати людей, які живуть біля нафтобази, яка загорілася.
"Причину того, що відбувається, поліцейські не пояснюють. Зараз до місця їдуть рятувальні служби з усього міста", - додав він.
Топ коментарі
+124 Вячеслав Галушка
показати весь коментар25.04.2022 06:25
+91 Alex Tom
показати весь коментар25.04.2022 06:28
+83 Цитаты, притчи, афоризмы.
показати весь коментар25.04.2022 06:23
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Слава ССО Украины!
ЗЫ: по этому случаю на кацапских каналах разрывы (не хуже, чем на нефтебазах) пуканов типа: "а нас за шо?!"
Оце так збіг🤣🤣🤣
Проте, якщо тільки подібні Вашому дописи стануть достатньо розповсюдженими, та ще й додатково якийсь речник натякне щось про подібне (як було з ядерною зброєю), вікно можливостей у цьому напрямку для х-ла безперечно, широко відкриється.
Там до кордону з Україною - аж 120 км по прямій. Навіть "Точка У" не долетить так точно.
Мабуть, таки, якісь невиховані кацапські охоронці нафтобаз синхронно закурили та синхронно викинули бички резервуарів з парами бензину.
І, звісно, ніяких M270 + ATACMS (300 км) та Грім-2 (500км) в України немає!
- Так два охранника по Ватсапу на брудершафт курили!
Нафтобази з дизельним паливом вибухнули внаслідок "хлопков".
Вообще-то, я не против, чтобы такие хлопки переросли в аплодисменты по всей территории засрашки.
Спаліть так на ху* весь Мордор і тоді попадете в рай)
Их можно нужно уничтожать
Не обращая внимание на треп Соловьёва
Если мобилизация нужна они ещё сделают //не сомневаюсь //
Рідна Україна переможе!
Горить, палає і ще ********,
Руській корабель, іди... Гей! Гей!