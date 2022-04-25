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Новости Война
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20 поездов задерживаются из-за ударов россиян по железной дороге. СПИСОК

залізниця

Вследствие повреждения российскими оккупантами железнодорожной инфраструктуры в нескольких областях 25 апреля в пути задерживаются не менее 20 поездов.

Об этом сообщает "Укрзализныця", передает Цензор.НЕТ.

Вот перечень отклонившихся от графика поездов.

🚆№86 Запорожье – Львов (+1 ч 45 мин);

🚆№174 Запорожье – Хмельницкий (+1 ч 28 мин);

🚆№87 Запорожье – Ковель (+4 ч 07 мин);

🚆№96 Рахов – Киев (+2 ч 36 мин);

🚆№770 Каменец-Подольский – Киев (+1 ч 46 мин);

🚆№50 Трускавец – Киев (+ 4 ч 23 мин);

🚆№56 Рахов – Киев (+ 3 ч 22 мин);

🚆№21 Харьков – Трускавец (+ 3 ч 57 мин);

🚆№13 Солотвино – Киев (+ 2 часа 30 мин);

🚆№130 Кременчуг – Ивано-Франковск (+ 3 ч 19 мин);

🚆№231 Днепр – Львов (+ 3 ч 27 мин);

🚆№45 Ужгород – Лозовая (+ 40 мин);

🚆№15 Харьков – Ивано-Франковск (+ 2 ч 22 мин);

🚆№136 Одесса – Черновцы (+ 2 часа 31 мин);

🚆№68 Варшава – Киев (+ 2 часа 30 мин);

🚆№68 Варшава – Киев (+ 2 часа 30 мин);

🚆№716 Перемышль – Киев (+ 55 мин);

🚆№722 Киев – Харьков (+ 1 ч 52 мин);

🚆№715 Киев – Перемышль (+ 30 мин);

🚆№744 Львов – Дарница (+ 45 мин).

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В "Укрзализныце" подчеркнули, что движение всех поездов возобновлено. И что сотрудники компании делают все возможное, чтобы сократить отставание поездов.

Автор: 

железная дорога (1412) поезд (1025) Укрзализныця (2753)


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****** неминуем, кацапы! сколько не стреляйте, сколько не уничтожайте - гаубицы все равно доедут до фронта! а нужно будет - на руках их туда принесем!
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25.04.2022 12:42 Ответить
Блинкин доехал до Польши?
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25.04.2022 12:45 Ответить
Ці придурки будуть по залізниці бити. Вони це анонсували. А розгорнути над залізницею ППО та ПРО?
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25.04.2022 13:31 Ответить
залізниця ремонтується за одну добу максимум, кажу вам як донька заступника начальника дистанції коліі (в минулому бригадира колії). Батько розповідав як в 1976 році за одну ніч було побудовано 3 км колії з насипом зі щебеню в Пістряловський ліс під містом Мукачево.

Руйнувати колію калібрами це все одно що небо фарбувати, або розмножуватись в праву руку в презервативі.
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25.04.2022 15:53 Ответить
 
 