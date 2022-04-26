Эвакуационное медпоезд начал курсировать в Украине, - Минздрав. ФОТОрепортаж
В первый рейс вышел новый поезд-минигоспиталь. Такой транспорт позволяет эвакуировать из опасных областей Украины больных, раненых и травмированных.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.
Специальными медицинскими поездами из зон боевых действий уже перевезено около 300 пациентов вместе с членами их семей, однако поезд-минигоспиталь состоит из нескольких вагонов и имеет возможность интенсивной терапии.
Поезд запустили в сотрудничестве Минздрав, "Врачи без границ" и "Укрзализныця".
Теперь "Врачи без границ" ищут украинских специалистов, которые могут приобщиться к работе команды эвакуационного поезда. Заинтересованных просят отправить резюме и мотивационные письма на электронную почту [email protected].
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