Эвакуационное медпоезд начал курсировать в Украине, - Минздрав. ФОТОрепортаж

В первый рейс вышел новый поезд-минигоспиталь. Такой транспорт позволяет эвакуировать из опасных областей Украины больных, раненых и травмированных.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

Специальными медицинскими поездами из зон боевых действий уже перевезено около 300 пациентов вместе с членами их семей, однако поезд-минигоспиталь состоит из нескольких вагонов и имеет возможность интенсивной терапии.

Поезд запустили в сотрудничестве Минздрав, "Врачи без границ" и "Укрзализныця".

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Теперь "Врачи без границ" ищут украинских специалистов, которые могут приобщиться к работе команды эвакуационного поезда. Заинтересованных просят отправить резюме и мотивационные письма на электронную почту [email protected].









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