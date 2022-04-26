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Эвакуационное медпоезд начал курсировать в Украине, - Минздрав. ФОТОрепортаж

В первый рейс вышел новый поезд-минигоспиталь. Такой транспорт позволяет эвакуировать из опасных областей Украины больных, раненых и травмированных.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

Специальными медицинскими поездами из зон боевых действий уже перевезено около 300 пациентов вместе с членами их семей, однако поезд-минигоспиталь состоит из нескольких вагонов и имеет возможность интенсивной терапии.

Поезд запустили в сотрудничестве Минздрав, "Врачи без границ" и "Укрзализныця".

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Теперь "Врачи без границ" ищут украинских специалистов, которые могут приобщиться к работе команды эвакуационного поезда. Заинтересованных просят отправить резюме и мотивационные письма на электронную почту [email protected].

Эвакуационное медпоезд начал курсировать в Украине, - Минздрав 01
Эвакуационное медпоезд начал курсировать в Украине, - Минздрав 02
Эвакуационное медпоезд начал курсировать в Украине, - Минздрав 03
Эвакуационное медпоезд начал курсировать в Украине, - Минздрав 04

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Эвакуационное медпоезд начал курсировать в Украине, - Минздрав 05
Эвакуационное медпоезд начал курсировать в Украине, - Минздрав 06

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Минздрав (4901) Укрзализныця (2753) эвакуация (2083)


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