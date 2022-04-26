26 апреля из Луганщины эвакуировано 95 мирных жителей, - Гайдай. ФОТО

За сутки 26 апреля с территории Луганской области успешно эвакуировано 95 мирных жителей.

Об этом сообщает глава Луганской ОГА Сергей Гайдай в телеграмме, передает Цензор.НЕТ.

По предварительным данным, 95 жителей Луганской области были успешно вывезены в направлении более безопасных регионов. Эвакуация произошла из пяти населенных пунктов.

В частности, из Лисичанска уехали 48 местных жителей, еще 17 – из Рубежного. Из Горного автобусы забрали 9 человек, один из которых – лицо с инвалидностью.

Из Попасной спасены 20 человек.

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Глава ОГА сообщает, что эвакуация будет продолжаться.



