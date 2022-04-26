26 квітня з Луганщини евакуйовано 95 мирних жителів, - Гайдай. ФОТО

За добу 26 квітня із території Луганської області успішно евакуйовано 95 мирних жителів

Про це повідомляє голова Луганської ОДА Сергій Гайдай у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

За попередніми даними, 95 жителів Луганщини були успішно вивезені у напрямку більш безпечних регіонів. Евакуація відбулася із пʼяти населених пунктів.



Зокрема, із Лисичанська виїхали 48 місцевих жителів, ще 17 - із Рубіжного. Із Гірського автобуси забрали 9 людей, один з яких особа з інвалідністю.

Із Попасної врятовано 20 людей.

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Очільник ОДА повідомляє, що евакуація триватиме.



