26 квітня з Луганщини евакуйовано 95 мирних жителів, - Гайдай. ФОТО
За добу 26 квітня із території Луганської області успішно евакуйовано 95 мирних жителів
Про це повідомляє голова Луганської ОДА Сергій Гайдай у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.
За попередніми даними, 95 жителів Луганщини були успішно вивезені у напрямку більш безпечних регіонів. Евакуація відбулася із пʼяти населених пунктів.
Зокрема, із Лисичанська виїхали 48 місцевих жителів, ще 17 - із Рубіжного. Із Гірського автобуси забрали 9 людей, один з яких особа з інвалідністю.
Із Попасної врятовано 20 людей.
Очільник ОДА повідомляє, що евакуація триватиме.
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