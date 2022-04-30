Тимчасово призупинено продаж е-квитків на поїзди, - Укрзалізниця
Акціонерне товариство "Укрзалізниця" тимчасово призупиняє продаж електронних квитків та роботу сервісів підтримки.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється в телеграмі Укрзалізниці.
"Через невідкладні технічні роботи тимчасово призупинено продаж електронних квитків на поїзди Укрзалізниці, а також роботу сервісів онлайн-підтримки та гарячої лінії.
Скоро все відновимо, перепрошуємо за незручності", - сказано в повідомленні.
Анатолій Готич
Владимир Сухов
Анатолій Готич
