Тимчасово призупинено продаж е-квитків на поїзди, - Укрзалізниця

Акціонерне товариство "Укрзалізниця" тимчасово призупиняє продаж електронних квитків та роботу сервісів підтримки.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється в телеграмі Укрзалізниці.

"Через невідкладні технічні роботи тимчасово призупинено продаж електронних квитків на поїзди Укрзалізниці, а також роботу сервісів онлайн-підтримки та гарячої лінії.

Скоро все відновимо, перепрошуємо за незручності", - сказано в повідомленні.

Звиздуни.... Ваш сервіс не працює від початку війни ...
30.04.2022 15:30 Відповісти
Як інакше зробити паніку чи ажиотаж в воюючій країні ?
30.04.2022 15:33 Відповісти
Ото ж. Вже третій місяць, як пасажирська служба не може роздуплитися, або їм не треба виручки від перевезень. От тепер з Києва кудись далі в тил ще є шанс увіпхатися в якийсь людськИй ешелон, а зворотній шлях то під питанням- на станції можуть просто не відчинити двері до вагона. Було. У мене.
30.04.2022 15:51 Відповісти
 
 