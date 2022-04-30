Временно приостановлена продажа электронных билетов на поезда, - "Укрзализныця"
Акционерное общество "Укрзализныця" временно приостанавливает продажу электронных билетов и работу сервисов поддержки.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в телеграм-канале "Укрзализныци".
"Из-за безотлагательных технических работ временно приостановлена продажа электронных билетов на поезда "Укрзализныци", а также работа сервисов онлайн-поддержки и горячей линии.
Скоро все восстановим, приносим извинения за неудобства", - говорится в сообщении.
