Временно приостановлена продажа электронных билетов на поезда, - "Укрзализныця"

Акционерное общество "Укрзализныця" временно приостанавливает продажу электронных билетов и работу сервисов поддержки.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в телеграм-канале "Укрзализныци".

"Из-за безотлагательных технических работ временно приостановлена продажа электронных билетов на поезда "Укрзализныци", а также работа сервисов онлайн-поддержки и горячей линии.

Скоро все восстановим, приносим извинения за неудобства", - говорится в сообщении.

Читайте также: Укрзализныця запускает дополнительный поезд из Киева в польский Хелм