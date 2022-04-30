РУС
Временно приостановлена продажа электронных билетов на поезда, - "Укрзализныця"

уз

Акционерное общество "Укрзализныця" временно приостанавливает продажу электронных билетов и работу сервисов поддержки.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в телеграм-канале "Укрзализныци".

"Из-за безотлагательных технических работ временно приостановлена продажа электронных билетов на поезда "Укрзализныци", а также работа сервисов онлайн-поддержки и горячей линии.

Скоро все восстановим, приносим извинения за неудобства", - говорится в сообщении.

Укрзализныця (2782) электронные билеты (38) поддержка (711)
Звиздуни.... Ваш сервіс не працює від початку війни ...
30.04.2022 15:30 Ответить
Як інакше зробити паніку чи ажиотаж в воюючій країні ?
30.04.2022 15:33 Ответить
Ото ж. Вже третій місяць, як пасажирська служба не може роздуплитися, або їм не треба виручки від перевезень. От тепер з Києва кудись далі в тил ще є шанс увіпхатися в якийсь людськИй ешелон, а зворотній шлях то під питанням- на станції можуть просто не відчинити двері до вагона. Було. У мене.
30.04.2022 15:51 Ответить
 
 