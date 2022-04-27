Укрзализныця запускает дополнительный поезд из Киева в польский Хелм

Укрзализныця назначает новый поезд сообщением Киев – Хелм – Киев с 1 мая.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в телеграме "Укрзализныця".

Поезд №23/24 будет отправляться из Киева в 22:49 и прибывать в Хелм в 11:30. В обратном направлении поезд будет отправляться со 2 мая в 16:05 и прибывать в Киев в 07:29.

Для удобства пассажиров по станции Хелм организовано хабовое сообщение с Варшавой: пассажиры, прибывающие в Хелм, могут быстро пересесть на поезд в Варшаву, который отправляется в 13:11 и прибывает в Варшаву в 16:11.

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Аналогичный маршрут возможен и обратно: из Варшавы поезд польской железной дороги отправляется в 12:18 и прибывает в Хелм в 15:31, что дает пассажирам достаточно времени для удобной пересадки на поезд из Хелма в Киев.