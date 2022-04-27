Укрзалізниця запускає додатковий поїзд з Києва до польського Хелма

Укрзалізниця призначає новий поїзд сполученням Київ — Хелм — Київ з 1 травня.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє в телеграмі Укрзалізниця.

Поїзд №23/24 відправлятиметься з Києва о 22:49 і прибуватиме до Хелма об 11:30. У зворотному напрямку поїзд відправлятиметься з 2 травня о 16:05 та прибуватиме до Києва о 07:29.

Для зручності пасажирів по станції Хелм організовано хабове сполучення з Варшавою: пасажири, які прибувають до Хелма, можуть швидко пересісти на поїзд до Варшави, який відправляється о 13:11 та прибуває до Варшави о 16:11.

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Аналогічний маршрут можливий і в зворотному напрямку: з Варшави поїзд польської залізниці вирушає о 12:18 і прибуває до Хелма о 15:31, що дає пасажирам достатньо часу для зручної пересадки на поїзд із Хелма до Києва.