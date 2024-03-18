"Укрзалізниця" розпочинає продаж онлайн-квитків в Австрію
"Укрзалізниця" з 18 березня розпочинає продаж онлайн-квитків за напрямком "Україна - Австрія". Придбати їх можна в мобільному застосунку.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Укрзалізниці".
Квитки "Київ-Відень" відтепер можна буде придбати лише у мобільному застосунку "Укрзалізниці", попередньо підтвердивши свою особу у "Дії".
А от квитки сполученням "Чоп - Відень" можна придбати онлайн у мобільному застосунку "Укрзалізниці" та у міжнародних квиткових касах вокзалів.
В "Укрзалізниці" нагадують, що новий прямий поїзд №143/146 "Відень - Чоп - Відень" має зручні стикування з нічними поїздами з Києва, Луцька та Рівного, а з Чопа до Відня прямує складом із сидячих вагонів.
В "Укрзалізниці" повідомили, що планують організувати онлайн квитки і в подальших маршрутах, наступним етапом буде "Київ - Будапешт - Відень" та "Чоп - Будапешт - Відень", транзитом через Угорщину.
"Прямі сполучення "Україна - Угорщина" (Мукачево - Дебрецен, Мукачево - Будапешт, Чоп - Захонь) з'являться в застосунку трохи пізніше", - зазначають в УЗ.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Там цілі бригади штурмові …. Але ж СРАТЬєх з ставки, так і далі лукавить…
18.03.2024 754 доба війни
15 діб до закінчення конституційного терміну президента Зеленського.
Братислава знаходиться в 60 км від Відня. Далі ви маєте зрозуміти самі
А ось із под поли можно.
*********
Пресбург німецькою мовою. До 2 Світової там була трамвайна лінія, котрою користувалися громадяни двох країн. Потім прийшли совєти і всьо позаростало бур'яном.
А там і кава і пиво...
Нема злиднів...
Можна осісти...
Цікаво...
Це, мабуть, чергове найвеличне рішення, отого СРАТЬєха, із отієї ставки!!??
18.03.2024 754 доба війни
15 діб до закінчення конституційного терміну президента Зеленського.
Пильнуймо Україну від приблуд95 та московитів з лжепрутіним!