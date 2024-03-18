"Укрзалізниця" розпочинає продаж онлайн-квитків в Австрію

"Укрзалізниця" з 18 березня розпочинає продаж онлайн-квитків за напрямком "Україна - Австрія". Придбати їх можна в мобільному застосунку.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Укрзалізниці".

Квитки "Київ-Відень" відтепер можна буде придбати лише у мобільному застосунку "Укрзалізниці", попередньо підтвердивши свою особу у "Дії".

А от квитки сполученням "Чоп - Відень" можна придбати онлайн у мобільному застосунку "Укрзалізниці" та у міжнародних квиткових касах вокзалів.

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В "Укрзалізниці" нагадують, що новий прямий поїзд №143/146 "Відень - Чоп - Відень" має зручні стикування з нічними поїздами з Києва, Луцька та Рівного, а з Чопа до Відня прямує складом із сидячих вагонів.

В "Укрзалізниці" повідомили, що планують організувати онлайн квитки і в подальших маршрутах, наступним етапом буде "Київ - Будапешт - Відень" та "Чоп - Будапешт - Відень", транзитом через Угорщину.

"Прямі сполучення "Україна - Угорщина" (Мукачево - Дебрецен, Мукачево - Будапешт, Чоп - Захонь) з'являться в застосунку трохи пізніше", - зазначають в УЗ.

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