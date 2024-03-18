УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9725 відвідувачів онлайн
Новини
2 944 20

"Укрзалізниця" розпочинає продаж онлайн-квитків в Австрію

укрзалізниця,потяг

"Укрзалізниця" з 18 березня розпочинає продаж онлайн-квитків за напрямком "Україна - Австрія". Придбати їх можна в мобільному застосунку.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Укрзалізниці".

Квитки "Київ-Відень" відтепер можна буде придбати лише у мобільному застосунку "Укрзалізниці", попередньо підтвердивши свою особу у "Дії".

А от квитки сполученням "Чоп - Відень" можна придбати онлайн у мобільному застосунку "Укрзалізниці" та у міжнародних квиткових касах вокзалів.

Читайте також: Викрито схему заволодіння 117 млн грн коштів "Укрзалізниці" під час закупівлі кабельно-провідникової продукції, - НАБУ

В "Укрзалізниці" нагадують, що новий прямий поїзд №143/146 "Відень - Чоп - Відень" має зручні стикування з нічними поїздами з Києва, Луцька та Рівного, а з Чопа до Відня прямує складом із сидячих вагонів.

В "Укрзалізниці" повідомили, що планують організувати онлайн квитки і в подальших маршрутах, наступним етапом буде "Київ - Будапешт - Відень" та "Чоп - Будапешт - Відень", транзитом через Угорщину.

"Прямі сполучення "Україна - Угорщина" (Мукачево - Дебрецен, Мукачево - Будапешт, Чоп - Захонь) з'являться в застосунку трохи пізніше", - зазначають в УЗ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Укрзалізниця" тестує сервіс для моніторингу наявності квитків з автоматичним викупом

потяг (1982) Укрзалізниця (6900) електронні квитки (161)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+4
Яким боком і тут, ота ДІЯ?
Це, мабуть, чергове найвеличне рішення, отого СРАТЬєха, із отієї ставки!!??

18.‎03.‎2024 754 доба війни

15 діб до закінчення конституційного терміну президента Зеленського.
Пильнуймо Україну від приблуд95 та московитів з лжепрутіним!
показати весь коментар
18.03.2024 10:59 Відповісти
+2
А як іноземцю в кого немає тої сраної дії підтвердити? Дебіли мля
показати весь коментар
18.03.2024 10:46 Відповісти
+2
на каву у Відень?
показати весь коментар
18.03.2024 10:47 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Новий маршрут для ухилянтів?
показати весь коментар
18.03.2024 10:39 Відповісти
Без листа від буданова, на кордоні «морозяться», кмітливі з Держприкордонслужки… Списки перетнувших привладних та екс-привладних, маються у керівника ДержПрикорд служки!!
Там цілі бригади штурмові …. Але ж СРАТЬєх з ставки, так і далі лукавить…

18.‎03.‎2024 754 доба війни

15 діб до закінчення конституційного терміну президента Зеленського.
показати весь коментар
18.03.2024 11:04 Відповісти
Поки що білети на Відень продають ІЗ ПОД ПОЛИ. Касири заробляють
показати весь коментар
18.03.2024 10:40 Відповісти
Я не знаю як вам із Словаччини вдається роздивитись що тут роблять касири Укрзалізниці, але якщо ви встановите додаток з продажу квитків, ви їх побачите у продажу.
показати весь коментар
18.03.2024 11:14 Відповісти
Я вас ознайомлю з географією
Братислава знаходиться в 60 км від Відня. Далі ви маєте зрозуміти самі
показати весь коментар
18.03.2024 12:03 Відповісти
Так то віденські касири заробляють, а не зелені", яких ви всім серцем ненавидите?
показати весь коментар
18.03.2024 12:33 Відповісти
Білети в обоя кінца велми тяжко купити .
А ось із под поли можно.
показати весь коментар
18.03.2024 15:43 Відповісти
Братислава
*********
Пресбург німецькою мовою. До 2 Світової там була трамвайна лінія, котрою користувалися громадяни двох країн. Потім прийшли совєти і всьо позаростало бур'яном.
показати весь коментар
18.03.2024 13:03 Відповісти
Так і є
показати весь коментар
18.03.2024 15:41 Відповісти
Братислава в австро угорський імперії БУЛА КОНЧЕ ДАЧЕЙ для австрійської і угорської еліти
показати весь коментар
18.03.2024 15:45 Відповісти
Словаччина дуже подобалася мадярам. Особливо "кривавій графині" Ержебет Баторі, яка вбила кілька сотень словацьких дівчат, і провадила "процедури омолодження" у ванній, наповненій їх кров'ю.

показати весь коментар
18.03.2024 16:03 Відповісти
А як іноземцю в кого немає тої сраної дії підтвердити? Дебіли мля
показати весь коментар
18.03.2024 10:46 Відповісти
Є автобуси
показати весь коментар
18.03.2024 10:53 Відповісти
на каву у Відень?
показати весь коментар
18.03.2024 10:47 Відповісти
На день - у Відень-
А там і кава і пиво...

Нема злиднів...
Можна осісти...
Цікаво...
показати весь коментар
18.03.2024 11:00 Відповісти
максимум втонути в тися. ось правда зеленої влади
показати весь коментар
18.03.2024 11:05 Відповісти
пити каву на набережній Дунаю
показати весь коментар
18.03.2024 11:00 Відповісти
Тиси разом з пердулою.
показати весь коментар
18.03.2024 11:04 Відповісти
Яким боком і тут, ота ДІЯ?
Це, мабуть, чергове найвеличне рішення, отого СРАТЬєха, із отієї ставки!!??

18.‎03.‎2024 754 доба війни

15 діб до закінчення конституційного терміну президента Зеленського.
Пильнуймо Україну від приблуд95 та московитів з лжепрутіним!
показати весь коментар
18.03.2024 10:59 Відповісти
а як вчив маринований крупський "зеленизм это преждего всего цифровой учёт и контроль!" ))
показати весь коментар
18.03.2024 11:09 Відповісти
 
 