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Новини Боротьба з корупцією
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Викрито схему заволодіння 117 млн грн коштів "Укрзалізниці" під час закупівлі кабельно-провідникової продукції, - НАБУ

укрзалізниця

НАБУ і САП викрили дві організовані групи на заволодінні коштами АТ "Укрзалізниця" під час закупівлі кабельно-провідникової продукції.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАБУ.

За даними слідства, у 2021 році керівник першої організованої групи, підприємець, розробив схему, яка передбачала постачання продукції АТ "Укрзалізниця" за завищеними цінами. Для цього він вступив у змову з членами іншої організованої групи, до складу якої зокрема входила посадова особа АТ "Укрзалізниця".

Діючи як своєрідний "бек-офіс" товариства, члени другої організованої групи неформально контролювали його діяльність та могли за певний відсоток від суми закупівель забезпечити перемогу підконтрольних підприємцю компаній у тендерах УЗ.

У результаті протягом 2021-2023 рр. у тендерах УЗ на постачання кабельно-провідникової продукції незаконно перемогли підконтрольні підприємцю компанії. Під час тендерів за сприяння посадовців АТ "Укрзалізниця" ці компанії узгоджували свої дії та у різний спосіб завищували очікувану вартість продукції. Таким чином "Укрзалізниця" уклала договори з трьома підконтрольними підприємствами, які здійснили постачання продукції за цінами, вище ринкових. При цьому самі підприємства продукцію не виробляли, а закуповували через низку фірм-прокладок у виробників, зокрема контрольованих. Саме це і дозволяло штучно збільшувати вартість продукції.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Викрито схему заволодіння 11,4 млн грн коштів "Укрзалізниці" при закупівлі інструменту, - НАБУ

Унаслідок реалізації схеми "Укрзалізниця" зазнала збитків на суму 117 млн грн, якими учасники злочину заволоділи та розпорядилися на власний розсуд.

НАБУ

Наразі про підозру повідомили 7 особам – членам обох організованих груп.

Кваліфікація: ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України.

Автор: 

НАБУ (5088) корупція (4701) Укрзалізниця (6896) закупівлі (3426)


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Топ коментарі
+9
Сєруня, ти ще за хату не віддав???
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13.03.2024 20:47
+7
бородата уйня сірожа лєщенко "працює"
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13.03.2024 20:51
+3
Укрзалізниця - то якесь злодійське кубло...
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13.03.2024 21:06
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Сєруня, ти ще за хату не віддав???
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13.03.2024 20:47 Відповісти
за "хату" платить "кохана_людина"...!
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13.03.2024 20:48 Відповісти
Було б дивно шоб не крали - дивно чи є ше така діяльність де не намагаються когось намахати
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13.03.2024 20:50 Відповісти
бородата уйня сірожа лєщенко "працює"
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13.03.2024 20:51 Відповісти
Лєща на нари! Але відмажуть курву! Свій же! І регулярно в ОПу платить "членські внески"
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13.03.2024 20:52 Відповісти
117 мільонів не маленькі гроші - відкупляться.
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13.03.2024 20:54 Відповісти
А Розенблат 650 млн. вкрав.
А Лієв - 1,5 млрд. вкрав.
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13.03.2024 20:58 Відповісти
Голым гузном на электроплиту и включить, пусть в космос взвоет и закажет десятому так не делать.
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13.03.2024 21:03 Відповісти
Укрзалізниця - то якесь злодійське кубло...
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13.03.2024 21:06 Відповісти
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13.03.2024 21:07 Відповісти
Вся укрзалізниця - зборище крадіїв та корупціонерів. Починаючи з провідників і закінчуючи керівниками. І без залізниці не можливо, і не красти там не можуть бо з бюджета все. Зачароване коло.
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13.03.2024 21:10 Відповісти
ЗлоЧинна ОрганізаЦія.... якщо точніше....
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13.03.2024 21:15 Відповісти
Винуватцю штаф 5000грн?
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13.03.2024 21:27 Відповісти
Що значить постачання продукції за завищеними цінами ?

Ціль бізнесу продати по найвищій ціні - при найменших витратах . В цьому суть комерції . В цьому немає криміналу .

Кримінал настає тоді коли в цей процес втручається Чиновник , який хоче вкрасти частину грошей .

Чиновник і тільки чиновник -ключовий беніфіціар злочину .

І кримінальна складова - це корупційний інтерес чиновника - а не висока ціна . Адже, без втручання чиновника ціни регулює ринок - а не домисли журналіста чи силовика
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13.03.2024 21:38 Відповісти
Негайно смертну кару за масшабні крадіжки під час війни! Які ж огидні ці ненажерливі людці!
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13.03.2024 22:18 Відповісти
Як говорив один диктатор: "Тільки взялися за яйця, -кури пропали..." Та і тут. Ще за діоди ніхто не відповів, а вже на кабелях крадуть.
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13.03.2024 23:17 Відповісти
Після призначення Сергія Лещенка керівником комітету з питань комплаєнса антикорупції на початку 2020 року проблеми з корупцією в держкомпанії залишились.

СБУ та інші правоохоронні органи продовжили публікувати факти

розкрадання коштів на залізниці, вимагання хабарів зі сторони керівництва Укрзалізниці та ініціюють резонансні розслідування.

https://uk.wikipedia.org/wiki/
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14.03.2024 03:29 Відповісти
 
 