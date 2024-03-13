Викрито схему заволодіння 117 млн грн коштів "Укрзалізниці" під час закупівлі кабельно-провідникової продукції, - НАБУ

НАБУ і САП викрили дві організовані групи на заволодінні коштами АТ "Укрзалізниця" під час закупівлі кабельно-провідникової продукції.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАБУ.

За даними слідства, у 2021 році керівник першої організованої групи, підприємець, розробив схему, яка передбачала постачання продукції АТ "Укрзалізниця" за завищеними цінами. Для цього він вступив у змову з членами іншої організованої групи, до складу якої зокрема входила посадова особа АТ "Укрзалізниця".

Діючи як своєрідний "бек-офіс" товариства, члени другої організованої групи неформально контролювали його діяльність та могли за певний відсоток від суми закупівель забезпечити перемогу підконтрольних підприємцю компаній у тендерах УЗ.

У результаті протягом 2021-2023 рр. у тендерах УЗ на постачання кабельно-провідникової продукції незаконно перемогли підконтрольні підприємцю компанії. Під час тендерів за сприяння посадовців АТ "Укрзалізниця" ці компанії узгоджували свої дії та у різний спосіб завищували очікувану вартість продукції. Таким чином "Укрзалізниця" уклала договори з трьома підконтрольними підприємствами, які здійснили постачання продукції за цінами, вище ринкових. При цьому самі підприємства продукцію не виробляли, а закуповували через низку фірм-прокладок у виробників, зокрема контрольованих. Саме це і дозволяло штучно збільшувати вартість продукції.

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Унаслідок реалізації схеми "Укрзалізниця" зазнала збитків на суму 117 млн грн, якими учасники злочину заволоділи та розпорядилися на власний розсуд.

Наразі про підозру повідомили 7 особам – членам обох організованих груп.

Кваліфікація: ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України.