Викрито схему заволодіння 117 млн грн коштів "Укрзалізниці" під час закупівлі кабельно-провідникової продукції, - НАБУ
НАБУ і САП викрили дві організовані групи на заволодінні коштами АТ "Укрзалізниця" під час закупівлі кабельно-провідникової продукції.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАБУ.
За даними слідства, у 2021 році керівник першої організованої групи, підприємець, розробив схему, яка передбачала постачання продукції АТ "Укрзалізниця" за завищеними цінами. Для цього він вступив у змову з членами іншої організованої групи, до складу якої зокрема входила посадова особа АТ "Укрзалізниця".
Діючи як своєрідний "бек-офіс" товариства, члени другої організованої групи неформально контролювали його діяльність та могли за певний відсоток від суми закупівель забезпечити перемогу підконтрольних підприємцю компаній у тендерах УЗ.
У результаті протягом 2021-2023 рр. у тендерах УЗ на постачання кабельно-провідникової продукції незаконно перемогли підконтрольні підприємцю компанії. Під час тендерів за сприяння посадовців АТ "Укрзалізниця" ці компанії узгоджували свої дії та у різний спосіб завищували очікувану вартість продукції. Таким чином "Укрзалізниця" уклала договори з трьома підконтрольними підприємствами, які здійснили постачання продукції за цінами, вище ринкових. При цьому самі підприємства продукцію не виробляли, а закуповували через низку фірм-прокладок у виробників, зокрема контрольованих. Саме це і дозволяло штучно збільшувати вартість продукції.
Унаслідок реалізації схеми "Укрзалізниця" зазнала збитків на суму 117 млн грн, якими учасники злочину заволоділи та розпорядилися на власний розсуд.
Наразі про підозру повідомили 7 особам – членам обох організованих груп.
Кваліфікація: ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України.
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А Лієв - 1,5 млрд. вкрав.
Ціль бізнесу продати по найвищій ціні - при найменших витратах . В цьому суть комерції . В цьому немає криміналу .
Кримінал настає тоді коли в цей процес втручається Чиновник , який хоче вкрасти частину грошей .
Чиновник і тільки чиновник -ключовий беніфіціар злочину .
І кримінальна складова - це корупційний інтерес чиновника - а не висока ціна . Адже, без втручання чиновника ціни регулює ринок - а не домисли журналіста чи силовика
СБУ та інші правоохоронні органи продовжили публікувати факти
розкрадання коштів на залізниці, вимагання хабарів зі сторони керівництва Укрзалізниці та ініціюють резонансні розслідування.
https://uk.wikipedia.org/wiki/