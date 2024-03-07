"Укрзалізниця" тестує сервіс для моніторингу наявності квитків з автоматичним викупом

"Укрзалізниця" запускає бета-тестування послуги моніторингу квитків з можливістю автоматичного викупу на поїзди внутрішнього сполучення.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"Тепер для користувачів, авторизованих через "Дія.Підпис", в режимі тестування доступний моніторинг двох типів: моніторинг на поїзди, які вже у продажу (з можливістю відстежувати наявність конкретних місць), а також моніторинг на напрямки (з можливістю відстежувати появу в продажі поїздів між обраними містами)", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у випадку моніторингу конкретного поїзда також можливо увімкнути функцію автоматичної купівлі квитків.

Для цього треба внести дані пасажирів та оплатити замовлення: при активації функції одразу відбуватиметься зняття коштів, а в разі, якщо моніторинг буде скасований або потрібні квитки не знайдуться, кошти повернуться на картку автоматично.

Коли необхідні квитки будуть знайдені, користувачі отримуватимуть пуш-сповіщення у застосунку. Якщо активована функція автовикупу, то користувачам приходитиме пуш-сповіщення про вже викуплені квитки.

Тестовий застосунок вже доступний для користувачів iOS та Android.

Як підкреслили в "Укрзалізниці", при використанні тестового застосунку будуть зніматись реальні кошти, а квитки, придбані в режимі тестування, будуть дійсними для поїздок.