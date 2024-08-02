Первые специалисты по сопровождению ветеранов начнут работу осенью, - Минветеранов
Правительство приняло постановление, которое определяет механизм обеспечения деятельности специалистов по сопровождению ветеранов войны и демобилизованных лиц в системе перехода от военной службы к гражданской жизни.
Как информирует Цензор.НЕТ об этом сообщает пресс-служба Министерства по делам ветеранов.
Речь идет, в частности, об урегулировании вопроса оплаты труда и определения механизма по организации его деятельности.
"Сегодня Правительство приняло ключевой документ в системе перехода от военной службы к гражданской жизни. И это является стартом для полноценного внедрения в Украине специалистов по сопровождению ветеранов войны и демобилизованных лиц. Институт сопровождения и поддержки ветеранов в странах НАТО - является одним из приоритетов", - сообщил и.о. министра по делам ветеранов Украины Александр Порхун.
Вскоре будет объявлено начало приема заявлений от кандидатов на эти должности. Первые специалисты по сопровождению приступят к работе уже осенью.
Специалист по сопровождению будет заниматься ветеранами, членами семей ветеранов и военнослужащих.
По словам Порхуна, специалист по сопровождению - первое лицо, которое встречает ветерана и ветеранку после возвращения в громаду. Обеспечивает информационное сопровождение и поддержку, консультирует по получению статусов, льгот, услуг, жилья, прохождения реабилитации, трудоустройства, открытия собственного дела, оказывает юридическую помощь, направляет к другим специалистам.
"По сути, специалист является информационным советником для ветеранов, членов их семей и семей погибших Защитников и Защитниц. Он помогает, заполняет документы, координирует ветерана, направляет, представляет интересы, разъясняет права, помогает реализовать право на льготы и услуги. На базе его аналитики мы будем менять и адаптировать систему в соответствии с потребностями и запросами ветеранского сообщества", - добавил Александр Порхун.
Функциональные особенности, требования к профессии будущего специалиста четко прописаны в профессиональном стандарте.
Кандидаты на должность подают заявление в электронной форме через платформу е-Ветеран - https://eveteran.gov.ua (регистрация будет открыта до конца августа).
Предпочтение будет отдаваться кандидатам, которые имеют статус ветерана войны, лица с особыми заслугами перед Родиной, пострадавшего участника Революции Достоинства, члена семьи погибшего (умершего) ветерана войны, Защитника/Защитницы Украины и состоят на учете в ЕГРВО.
Профессиональная подготовка специалистов будет осуществляться в вузах и центрах ветеранского развития Минветеранов в соответствии с типовой образовательной программой.
Специалисты по сопровождению будут работать в коммунальных учреждениях/учреждениях, в частности в ветеранских пространствах, деятельность которых будет стандартизирована соответствующими нормативными документами Минветеранов.
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Вже «няні» для бізнесу були, так доняньчились, що немає кого нянчити.
Купа соцспівробітників є, психологи майже в кожному держоргані є. Залишилось тільки добросовісно виконувати свою роботу і з повагою відноситися до всіх. Закон має працювати через дотримання усіх його положень. А не чинити спротив щодо його дотримання, а потім як вошей плодити незрозумілі патронажні служби пожирачів бюджету.