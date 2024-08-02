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Новости
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Первые специалисты по сопровождению ветеранов начнут работу осенью, - Минветеранов

Фахівці із супроводу ветеранів війни

Правительство приняло постановление, которое определяет механизм обеспечения деятельности специалистов по сопровождению ветеранов войны и демобилизованных лиц в системе перехода от военной службы к гражданской жизни.

Как информирует Цензор.НЕТ об этом сообщает пресс-служба Министерства по делам ветеранов.

Речь идет, в частности, об урегулировании вопроса оплаты труда и определения механизма по организации его деятельности.

"Сегодня Правительство приняло ключевой документ в системе перехода от военной службы к гражданской жизни. И это является стартом для полноценного внедрения в Украине специалистов по сопровождению ветеранов войны и демобилизованных лиц. Институт сопровождения и поддержки ветеранов в странах НАТО - является одним из приоритетов", - сообщил и.о. министра по делам ветеранов Украины Александр Порхун.

Вскоре будет объявлено начало приема заявлений от кандидатов на эти должности. Первые специалисты по сопровождению приступят к работе уже осенью.

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Специалист по сопровождению будет заниматься ветеранами, членами семей ветеранов и военнослужащих.

По словам Порхуна, специалист по сопровождению - первое лицо, которое встречает ветерана и ветеранку после возвращения в громаду. Обеспечивает информационное сопровождение и поддержку, консультирует по получению статусов, льгот, услуг, жилья, прохождения реабилитации, трудоустройства, открытия собственного дела, оказывает юридическую помощь, направляет к другим специалистам.

"По сути, специалист является информационным советником для ветеранов, членов их семей и семей погибших Защитников и Защитниц. Он помогает, заполняет документы, координирует ветерана, направляет, представляет интересы, разъясняет права, помогает реализовать право на льготы и услуги. На базе его аналитики мы будем менять и адаптировать систему в соответствии с потребностями и запросами ветеранского сообщества", - добавил Александр Порхун.

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Функциональные особенности, требования к профессии будущего специалиста четко прописаны в профессиональном стандарте.

Фахівці із супроводу ветеранів війни

Кандидаты на должность подают заявление в электронной форме через платформу е-Ветеран - https://eveteran.gov.ua (регистрация будет открыта до конца августа).

Фахівці із супроводу ветеранів війни

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Предпочтение будет отдаваться кандидатам, которые имеют статус ветерана войны, лица с особыми заслугами перед Родиной, пострадавшего участника Революции Достоинства, члена семьи погибшего (умершего) ветерана войны, Защитника/Защитницы Украины и состоят на учете в ЕГРВО.

Профессиональная подготовка специалистов будет осуществляться в вузах и центрах ветеранского развития Минветеранов в соответствии с типовой образовательной программой.

Специалисты по сопровождению будут работать в коммунальных учреждениях/учреждениях, в частности в ветеранских пространствах, деятельность которых будет стандартизирована соответствующими нормативными документами Минветеранов.

Автор: 

ветераны (1106) Министерство по делам ветеранов (232)


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цікаво джерело фінансування і сумма яка була виділена на існування цієї інституції
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02.08.2024 16:43 Ответить
Я в шоці. Навіщо все це? Грошей занадто в бюджеті?
Вже «няні» для бізнесу були, так доняньчились, що немає кого нянчити.
Купа соцспівробітників є, психологи майже в кожному держоргані є. Залишилось тільки добросовісно виконувати свою роботу і з повагою відноситися до всіх. Закон має працювати через дотримання усіх його положень. А не чинити спротив щодо його дотримання, а потім як вошей плодити незрозумілі патронажні служби пожирачів бюджету.
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02.08.2024 16:51 Ответить
Соцслужбы спокойно бы получив целевое финансирование помогли бы ветеранам да и контроль там на высоте.Вместо этого создали кормушку для чиновников которая началась с скандалов.
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02.08.2024 16:58 Ответить
Значит ко дню рождения пуйла готовят прекращение огня.
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02.08.2024 17:10 Ответить
 
 