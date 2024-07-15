Необходимо привлекать ветеранов войны на государственную службу, - Минветеранов

В Минветеранов считают необходимым предоставление ветеранам войны возможности получать образование. Их также следует привлекать на государственную службу.

Об этом заявил и.о. министра по делам ветеранов Украины Александр Порхун, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы понимаем, что нужно привлекать ветеранов войны на государственную службу. Поэтому есть рабочая группа под председательством министра Кабинета Министров Олега Немчинова, в которой собраны все органы центральной исполнительной власти, которые причастны к переквалификации и трудоустройству ветеранов. Этот вопрос поднят на высокий уровень. Национальное агентство по вопросам государственной службы уже на финальном этапе разработки предложений, как улучшить условия для того, чтобы ветераны войны шли на государственную службу", - сказал Порхун.

По его мнению, государство должно предоставить ветеранам возможность переквалификации и получения образования, то есть помочь после возвращения к гражданской жизни получить новые знания или повысить свой уровень.

"После того как мы подготовим ветерана, и он пойдет на общий конкурс, и сложатся обстоятельства, что и гражданский, и ветеран войны наберут по 200 баллов, возможно, тогда он должен иметь преимущество при прочих равных условиях. Но если кто-то набрал 200, а ветеран набрал 180 баллов, я считаю это нецелесообразно. Мы должны понимать, что после нашей победы нам нужно будет развивать и восстанавливать страну, и нам будут нужны хорошие специалисты", - заявил Порхун, отвечая на вопрос, нужно ли вводить преференции для ветеранов при устройстве на госслужбу.