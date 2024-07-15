РУС
Новости
1 623 19

Необходимо привлекать ветеранов войны на государственную службу, - Минветеранов

Робота для ветеранів

В Минветеранов считают необходимым предоставление ветеранам войны возможности получать образование. Их также следует привлекать на государственную службу.

Об этом заявил и.о. министра по делам ветеранов Украины Александр Порхун, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы понимаем, что нужно привлекать ветеранов войны на государственную службу. Поэтому есть рабочая группа под председательством министра Кабинета Министров Олега Немчинова, в которой собраны все органы центральной исполнительной власти, которые причастны к переквалификации и трудоустройству ветеранов. Этот вопрос поднят на высокий уровень. Национальное агентство по вопросам государственной службы уже на финальном этапе разработки предложений, как улучшить условия для того, чтобы ветераны войны шли на государственную службу", - сказал Порхун.

По его мнению, государство должно предоставить ветеранам возможность переквалификации и получения образования, то есть помочь после возвращения к гражданской жизни получить новые знания или повысить свой уровень.

Также читайте: Кабмин выделил 5,7 миллиарда гривен на приобретение жилья для ветеранов

"После того как мы подготовим ветерана, и он пойдет на общий конкурс, и сложатся обстоятельства, что и гражданский, и ветеран войны наберут по 200 баллов, возможно, тогда он должен иметь преимущество при прочих равных условиях. Но если кто-то набрал 200, а ветеран набрал 180 баллов, я считаю это нецелесообразно. Мы должны понимать, что после нашей победы нам нужно будет развивать и восстанавливать страну, и нам будут нужны хорошие специалисты", - заявил Порхун, отвечая на вопрос, нужно ли вводить преференции для ветеранов при устройстве на госслужбу.

ветераны (1138) Госфинмониторинг (12) Порхун Александр (17)
+5
Хто вони такі, ці ветерани, щоб займати місце яке батько своїм синам і донькам готував не покладавши рук складав купюра до купюри, заводив зв'язок з там самими. Ні негоже це у нашій державі, не по поняттям.
показать весь комментарий
15.07.2024 13:10 Ответить
+4
Вас уже, залякали ветерани??? Чи то по інерції від совдепії…?
показать весь комментарий
15.07.2024 13:01 Ответить
+3
Навіть більше - в конкурсах - при всіх рівних показниках - первагу надавати саме ветеранам.
показать весь комментарий
15.07.2024 12:56 Ответить
Та да ... Таких посад 1000500 мільйонів ...
показать весь комментарий
15.07.2024 13:12 Ответить
Це аксіома, для сьогодення Нацдержслужби!
Відсутня військова служба на передовій, а не у тилових норах, немає жодного права, особа займати посади категорії А Б В !!!
Голова Нацдержслужби, сором'язливо довбає у носі, дивно чекаючи на отого НЕЗЛАМНОГО поштовху(підсрачника), для внесення відповідних ЗМІН до законодавства!!?? Самі то вони, неграмотні у Нацдержслужби …
безмозглі…
Ну, десь так…
показать весь комментарий
15.07.2024 13:00 Ответить
Троль, як ти вивернувся, що б " Порошенко" вставити?
Де саме " писали", дай адресу паркану, з'їзджу подивлюся
показать весь комментарий
15.07.2024 13:24 Ответить
Там все занято молодыми,здоровыми и со связями,сладенькие бронированые места держслужбовцев дают только высшей касте,простолюдинам с фронта там ничего не светит.
показать весь комментарий
15.07.2024 13:03 Ответить
Вам з Америки краще знати.

"Простолюдин з фронта" все ж таки повинен мати вищу освіту.
показать весь комментарий
15.07.2024 13:19 Ответить
Так и я про тоже,откуда у простолюдинки образование,ему после школы нужно сразу начинать кормить себя и семье помогать,а там армия и фронт,куда ему претендовать на сладенькое место,там будет сидеть сынок таможенника,податкивца или просто тендерщика,у них проблем с питанием и оплатой вузов нет никаких.
показать весь комментарий
15.07.2024 14:23 Ответить
Я мав на увазі, що усі фронтовики сходу на держслубу не попадуть - освіта потрібна. Пільги на освіту - норм.
показать весь комментарий
15.07.2024 19:52 Ответить
на святе зазіхнув. це що ж виходить - не потрібна вже посада в.о.
показать весь комментарий
15.07.2024 13:05 Ответить
там броневики... не пробьетесь!)
показать весь комментарий
15.07.2024 13:20 Ответить
Ветеранів війни треба зібрати у бригади і змінити митників і прикордонників на кордоні з ЕС .

як боролись у Словаччині з коррупціею в ПОЛИЦІІ міграції. Завозили бригади із інших міст вахтовим методом- постійна зміна бригад , котрі не встигали обростати звʼязками з криміналом.
показать весь комментарий
15.07.2024 13:20 Ответить
Ці мантри про ветеранів, або недолугі, або про щось інше.

Мабуть мова повинна іти про ветеранів-інвалідів ?? Усі інші до війни мали професії. Їх заберуть назад експресом.
показать весь комментарий
15.07.2024 13:21 Ответить
Так потрібні знання і це в першу чергу.Якщо є знання,тоді питань взагалі немає.
показать весь комментарий
15.07.2024 13:24 Ответить
От і я за те, що наявність УБД повинна відкривати усі ворота. Хто служив, але не воював - тим також максимум преференцій. Але нам більше ))

І навпаки. Ухилянт? Позбавляєшся усього. Або вали з України, або будеш привокзальним бомжом на старості.
показать весь комментарий
15.07.2024 14:02 Ответить
 
 