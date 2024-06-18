РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11484 посетителя онлайн
Новости
805 2

Минветеранов запустило е-Карту услуг для ветеранов в громадах

Електронна карта послуг для ветеранів

Разработана и запущена электронная карта услуг для ветеранов войны в громадах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минветеранов.

Е-Карта услуг для ветеранов войны в громадах доступна по ссылке.

Ветераны и ветераны, их родные, а также семьи погибших защитников и защитниц могут найти услуги, которые для них предлагает государство и негосударственные и международные организации.

Информацию можно отфильтровать по:

  • местом предоставления услуг в областях и громадах;
  • типами услуг;
  • их описанием, категорией получателей и условиями предоставления.

В портале сейчас 7542 услуг, в частности психологическая поддержка, медицинские программы, развитие ветеранских объединений и предпринимательских инициатив.

Также читайте: В Украине планируют создать инклюзивную сеть ветеранских пространств

Как работать с е-Картой

Пользователь заходит на сайт и отфильтровывает область, общину, тип услуги. Далее он знакомится с названием и описаниями предоставляемых опций. Далее по адресу приходит, подает заявление на услугу или сразу получает ее.

"Портал содержит информацию для упрощения процесса по принципу "нашел-пришел-получил" для каждого ветерана и каждой ветеранки. В случае, если пользователю попалась неточная или неполная информация - стоит сообщить в структурное подразделение ОВА, на который возложены функции по вопросам ветеранской политики.

Е-Карта является "живым" инструментом, который будет обновляться ежедневно. Сейчас команда Министерства в процессе привлечения областных администраций, общин, местных общественных организаций и бизнеса", - отметили в министерстве.

В Минветеранов отметили, что за достоверность и полноту информации, отраженной на платформе, несут ответственность исключительно организации, предоставившие такую информацию.

На е-Карте могут быть отображены адреса предоставления услуг на временно оккупированных территориях или в зонах ведения активных боевых действий, однако это зарегистрированные адреса, а сами услуги перемещены в безопасные регионы.

Также читайте: В "Дії" уже сгенерировали 80 тысяч удостоверений ветерана, - Федоров

Автор: 

ветераны (1111) Министерство по делам ветеранов (232)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Абсолюно бесполезная для ветеронав шарашка и кормушка для чиновников.Лучше бы направили целевые деньги в совбесы и там народ обученный и протраченные деньги впустую пошли бы на нужды ветеранов.
показать весь комментарий
18.06.2024 13:18 Ответить
У порталі наразі 7542 послуг
Ого, а це у нас стільки послуг налічується?
показать весь комментарий
18.06.2024 13:46 Ответить
 
 