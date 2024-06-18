Минветеранов запустило е-Карту услуг для ветеранов в громадах

Разработана и запущена электронная карта услуг для ветеранов войны в громадах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минветеранов.

Е-Карта услуг для ветеранов войны в громадах доступна по ссылке.

Ветераны и ветераны, их родные, а также семьи погибших защитников и защитниц могут найти услуги, которые для них предлагает государство и негосударственные и международные организации.

Информацию можно отфильтровать по:

местом предоставления услуг в областях и громадах;

типами услуг;

их описанием, категорией получателей и условиями предоставления.

В портале сейчас 7542 услуг, в частности психологическая поддержка, медицинские программы, развитие ветеранских объединений и предпринимательских инициатив.

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Как работать с е-Картой

Пользователь заходит на сайт и отфильтровывает область, общину, тип услуги. Далее он знакомится с названием и описаниями предоставляемых опций. Далее по адресу приходит, подает заявление на услугу или сразу получает ее.

"Портал содержит информацию для упрощения процесса по принципу "нашел-пришел-получил" для каждого ветерана и каждой ветеранки. В случае, если пользователю попалась неточная или неполная информация - стоит сообщить в структурное подразделение ОВА, на который возложены функции по вопросам ветеранской политики.

Е-Карта является "живым" инструментом, который будет обновляться ежедневно. Сейчас команда Министерства в процессе привлечения областных администраций, общин, местных общественных организаций и бизнеса", - отметили в министерстве.

В Минветеранов отметили, что за достоверность и полноту информации, отраженной на платформе, несут ответственность исключительно организации, предоставившие такую информацию.

На е-Карте могут быть отображены адреса предоставления услуг на временно оккупированных территориях или в зонах ведения активных боевых действий, однако это зарегистрированные адреса, а сами услуги перемещены в безопасные регионы.

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