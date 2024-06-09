РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10754 посетителя онлайн
Новости
1 875 9
ветераны (1083) Федоров Михаил (492) Дія (405)

В "Дії" уже сгенерировали 80 тысяч удостоверений ветерана, - Федоров

Посвідчення ветерана в Дії

По состоянию на сегодня, 9 июня, в "Дії" уже сгенерировано более 80 тыс. удостоверений ветерана с момента запуска такой услуги.

Об этом в эфире общенационального марафона "Єдині новини" сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Михаил Федоров, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"За три дня, как мы добавили удостоверение ветерана в "Дію", украинцы сгенерировали уже более 80 тысяч цифровых удостоверений. И тенденция положительно растет. В целом услуга работает достаточно стабильно", - сказал Федоров.

Он отметил, что запуск электронного ветеранского удостоверения был одним из самых удачных, и сейчас при необходимости очень оперативно решаются все технические вопросы с верификацией данных.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Киеве прошли "Ігри Нескорених" среди ветеранов и военных

По словам Федорова, потенциальная аудитория указанной услуги составляет около миллиона украинцев. Вице-премьер напомнил, что электронное удостоверение ветерана можно использовать во всех жизненных ситуациях, в которых до этого использовался бумажный документ - от получения любых социальных или медицинских услуг до оформления ипотеки.

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что в "Дії" появилось электронное удостоверение ветерана. Также сообщалось, что в "Дії" за несколько часов сгенерировали более 55 тысяч электронных удостоверений ветерана.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ІБДшнік галімий..ти мені згенеруй чи підтяни свідоцтво про народження дитини! Або довідку про склад сім'ї - за які вже відзвітував й бабло отримав!
показать весь комментарий
09.06.2024 13:50 Ответить
федоров і безглуздий шум!
показать весь комментарий
09.06.2024 13:54 Ответить
Мусорні та прокурорських половина,які на третю лінію під'їхали на годину і вже "ветерани".
показать весь комментарий
09.06.2024 13:57 Ответить
Риги і слуги вже всі опосвідчені?
показать весь комментарий
09.06.2024 14:11 Ответить
показать весь комментарий
09.06.2024 14:17 Ответить
перший зареєстрував хенерал баканов
другим під-поковник Люся арестович
ну а потів йдуть менти різного калібруи
показать весь комментарий
09.06.2024 14:34 Ответить
"Дію" підробляють уже навіть діти. Сьогоднішня новина.

показать весь комментарий
09.06.2024 15:44 Ответить
Потрібен жорсткий закон та контроль, бо скоро одні "ветерани" будуть
показать весь комментарий
09.06.2024 16:41 Ответить
В мене щось не генерується і в товаришів теж. Клята держприкордонслужба!
показать весь комментарий
09.06.2024 22:24 Ответить
 
 