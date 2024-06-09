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У "Дії" вже згенерували 80 тисяч посвідчень ветерана, - Федоров

Посвідчення ветерана в Дії

Станом на сьогодні, 9 червня, в "Дії" вже згенеровано понад 80 тис. посвідчень ветерана від моменту запуску такої послуги. 

Про це в ефірі загальнонаціонального марафону "Єдині новини" повідомив віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"За три дні, як ми додали посвідчення ветерана в "Дію", українці згенерували вже понад 80 тисяч цифрових посвідчень. І тенденція позитивно зростає. В цілому послуга працює досить стабільно", - сказав Федоров.

Він зауважив, що запуск електронного ветеранського посвідчення був одним з найвдаліших, і наразі за потреби дуже оперативно вирішуються всі технічні питання з верифікацією даних.

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За словами Федорова, потенційна аудиторія зазначеної послуги становить близько мільйона українців. Віцепрем’єр нагадав, що електронне посвідчення ветерана можна використовувати у всіх життєвих ситуаціях, в яких до цього використовувався паперовий документ - від отримання будь-яких соціальних або медичних послуг до оформлення іпотеки.

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що у "Дії" з’явилося електронне посвідчення ветерана. Також повідомлялося, що у "Дії" за кілька годин згенерували понад 55 тисяч електронних посвідчень ветерана.

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ІБДшнік галімий..ти мені згенеруй чи підтяни свідоцтво про народження дитини! Або довідку про склад сім'ї - за які вже відзвітував й бабло отримав!
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09.06.2024 13:50 Відповісти
федоров і безглуздий шум!
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09.06.2024 13:54 Відповісти
Мусорні та прокурорських половина,які на третю лінію під'їхали на годину і вже "ветерани".
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09.06.2024 13:57 Відповісти
Риги і слуги вже всі опосвідчені?
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09.06.2024 14:11 Відповісти
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09.06.2024 14:17 Відповісти
перший зареєстрував хенерал баканов
другим під-поковник Люся арестович
ну а потів йдуть менти різного калібруи
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09.06.2024 14:34 Відповісти
"Дію" підробляють уже навіть діти. Сьогоднішня новина.

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09.06.2024 15:44 Відповісти
Потрібен жорсткий закон та контроль, бо скоро одні "ветерани" будуть
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09.06.2024 16:41 Відповісти
В мене щось не генерується і в товаришів теж. Клята держприкордонслужба!
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09.06.2024 22:24 Відповісти
 
 