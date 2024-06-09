У "Дії" вже згенерували 80 тисяч посвідчень ветерана, - Федоров

Станом на сьогодні, 9 червня, в "Дії" вже згенеровано понад 80 тис. посвідчень ветерана від моменту запуску такої послуги.

Про це в ефірі загальнонаціонального марафону "Єдині новини" повідомив віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"За три дні, як ми додали посвідчення ветерана в "Дію", українці згенерували вже понад 80 тисяч цифрових посвідчень. І тенденція позитивно зростає. В цілому послуга працює досить стабільно", - сказав Федоров.

Він зауважив, що запуск електронного ветеранського посвідчення був одним з найвдаліших, і наразі за потреби дуже оперативно вирішуються всі технічні питання з верифікацією даних.

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За словами Федорова, потенційна аудиторія зазначеної послуги становить близько мільйона українців. Віцепрем’єр нагадав, що електронне посвідчення ветерана можна використовувати у всіх життєвих ситуаціях, в яких до цього використовувався паперовий документ - від отримання будь-яких соціальних або медичних послуг до оформлення іпотеки.

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що у "Дії" з’явилося електронне посвідчення ветерана. Також повідомлялося, що у "Дії" за кілька годин згенерували понад 55 тисяч електронних посвідчень ветерана.