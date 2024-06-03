В Киеве прошли "Ігри Нескорених" среди ветеранов и военных

2 июня завершились соревнования "Ігри Нескорених". В течение трех дней ветераны и военные, которые получили ранения, соревновались в адаптивных видах спорта.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

35 победителей всеукраинских соревнований поедут соревноваться в зимних гибридных Играх в Ванкувере-Уистлере, Канада, которые пройдут в 8-16 февраля 2025 года. Финальный список победителей станет известен через месяц. Проект воплощает Министерство по делам ветеранов, Украинский ветеранский фонд, ОО "СтратКом Украина", ОО "Ігри Інвіктус України", ОО "Повернись живим!".

"В этом году был самый большой набор, поступило 492 заявки. 329 участников соревновались в течение трех дней. В этом году также рекордное количество заявок от ветеранок и военнослужащих - 18", - отметил Александр Порхун, и.о. министра по делам ветеранов.

В течение трех дней украинские защитники и защитницы соревновались в 9 видах адаптивного спорта. В этом году в сборную попало на десять человек больше, чем в прошлом. Международный Фонд Ігор Нескорених увеличил украинскую квоту с 25 до 35 участников.

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"В процессе реабилитации ветеранов спорт не только восстанавливает физическое здоровье, но и улучшает психологическое состояние. Спорт выступает мостиком между психологическим и физическим благополучием. Поэтому Украинский ветеранский фонд приобщается к организации таких спортивных событий, а также всячески поддерживает развитие физической реабилитации в громадах через конкурсы финансирования "Варто"", - говорит Руслана Величко-Трифонюк, и.о. руководительницы Украинского ветеранского фонда.

Официальное завершение "Ігор Нескорених" в Украине состоялось 2 июня. Сборную, которая будет представлять Украину на международных "Іграх", будут отбирать по системе оценки в соответствии с рекомендациями международного Фонда Ігор Нескорених 2025. Также будет учтено то, как участие в проекте будет способствовать восстановлению участника.

Ігри Нескорених в Ванкувере-Уистлере 2025 станут первыми в истории зимними гибридными Играми. Участники будут соревноваться в плавании, гребле на тренажерах, волейболе сидя, баскетболе на креслах колесных и регби на креслах колесных, включая новые зимние виды спорта: горные лыжи, сноуборд, биатлон, беговые лыжи, скелетон и керлинг на креслах колесных.

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