Ветеранам нужен простой и понятный сервис помощи, - фронтовик из "Запорожстали"

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Ветеранам и военным, которые еще служат, нужно учить свои права и добиваться их реализации. Поэтому нужен понятный сервис для ветеранов, который содержал бы всю информацию, в частности, о льготах и компенсациях, на которые они имеют право.

Об этом рассказал работник "Метинвеста" Руслан Сутковый, вернувшийся с войны на "Запорожсталь".

На фронте Руслан получил ранение, поэтому сейчас хочет выехать на реабилитацию за границу. А также - параллельно с работой получить высшее образование, которое не закончил 13 лет назад. Он планирует получать высшее образование в техническом университете Метинвест Политехника по специальности "Металлургия".

После возвращения он успел оформить некоторые льготы, предусмотренные для ветеранов. Однако, по его словам, информации по этому поводу не хватает.

"Я только сделал скидку на коммунальные услуги. Больше ничем не пользовался. Хотя есть льготы, которыми хотел бы воспользоваться, но в Запорожье я их не нашел. Например, зубопротезирование. Более того, информацию о льготах еще надо поискать! Хотелось бы, чтобы был какой-то понятный сервис для ветеранов, чтобы можно было забить в поиске запрос об услугах для участников боевых действий в твоем городе и узнать, что и где есть", - говорит ветеран.

И ветеранам, и военным, которые еще служат, Руслан советует учить свои права и добиваться их реализации. Например, раненый боец имеет право на компенсацию расходов на лечение.

"Военный должен знать свои права, чего именно он может требовать от своего руководства, и делать это", - убежден боец.

Как известно, с завода "Запорожсталь" Рината Ахметова было мобилизовано более 1000 человек, из них 206 вернулись к работе. Всего в Группе Метинвест на различных предприятиях работает 870 ветеранов, из которых 32 прошли переквалификацию или переобучение и получили новую специальность.

Чтобы помочь ветеранам адаптироваться к мирной жизни, "Метинвест" начал разрабатывать и внедрять программы адаптации. Компания ввела дополнительный медицинский осмотр и психологическую поддержку для вчерашних бойцов, а также создает ветеранские хабы в городах присутствия: это позволяет людям быть собой и общаться с единомышленниками.

Кроме того, "Метинвест" предлагает переобучение для тех, кто стремится освоить новую специальность или не может заниматься предыдущей работой по состоянию здоровья. В частности, ветеранам предлагают бесплатное обучение и льготные условия поступления в университет Метинвест Политехника.