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ветераны (1083) Метинвест (186)

"Мы готовы брать всех": Метинвест предлагает обучение и работу для ветеранов войны

Новости компаний

олег,давиденко

Как Метинвест применяет военный опыт ветеранов в гражданской жизни.

В компании Метинвест количество мобилизованных достигло более 9 тысяч человек, а это каждый шестой работник компании. С войны на предприятия уже вернулось 500 человек. Для того, чтобы все ветераны могли без проблем адаптироваться к мирной жизни, в компании ввели новые уникальные программы.

Об этом рассказал директор департамента корпоративных коммуникаций Метинвеста Олег Давыденко на саммите Министерства по делам ветеранов Украины "Путь ветерана от военной службы к гражданской жизни".

"Те, кто вернулся, нуждаются в адаптации к гражданской жизни для себя и их семей. Это вопрос к тому, какие сервисы есть вокруг, что должен работодатель сделать для сотрудника. И здесь мы многое взяли в домашнюю работу", - сказал Давыденко.

Он уточнил: последние полтора года компания работает над созданием экосистемы, которая позволяет ветеранам комфортно вернуться на рабочие места. Она основывается на нескольких основных принципах. Первый - ответственность, то есть за работу с ветеранами отвечают руководители всех звеньев.

Второй - системность: Метинвест внедряет не отдельные, а постоянные проекты по психологической поддержке, дополнительные медосмотры, ветеранские сообщества и т.д.

Третий принцип - это приоритетность. В частности, компания провела опрос ветеранов относительно того, в какой именно помощи они нуждаются. "Многие люди говорят, что они хотели бы учиться и пройти переквалификацию. То есть они хотят не только роста вверх, но и развития внутри компании как специалистов. Больше половины - это очень большая потребность", - уточнил Олег Давыденко.

Четвертый принцип построения экосистемы - справедливость. "Возможно, это был самый первый запрос от ветеранов - воспринимайте нас как гражданских, не как ветеранов. Не надо особых условий. И это помогает им быть частью коллектива и объединять людей", - говорит Давыденко. По его словам, в компании провели обучение для руководителей, как работать с ветеранами и предотвратить конфликты в коллективе. А для коллективов организовали открытые лекции, касающиеся чувствительных для ветеранов тем.

"Для Метинвеста ветеран и его психологическое состояние - не предостережение, а абсолютная возможность. Человек с новыми знаниями, с военным опытом - то, что нужно в среде промышленных предприятий. Мы имеем 4 тысячи вакансий и готовы брать всех. Мы ждем каждого из рынка, кто готов работать", - подчеркнул Олег Давыденко.

Он уточнил, что компания предоставляет возможности для трудоустройства по большому спектру инженерно-технических специальностей, и при необходимости можно пройти обучение, которое в зависимости от квалификации может длиться от 3-6 месяцев и более.

Как известно, Группа Метинвест вошла в перечень 15 несокрушимых компаний-работодателей Украины по версии dsnews.ua. Метинвест попал в список за максимальные усилия по сохранению коллективов предприятий в условиях беспрецедентных вызовов, в частности потери значительной части активов и работы в прифронтовых регионах.
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Топ комментарии
+4
Для того, щоб усі ветерани мали змогу без проблем адаптуватися до мирного життя, у компанії запровадили нові унікальні програми. Джерело:
Ветерани, а не інваліди. Чи на вашу думку всі ветерани, це інваліди, не здатні вже до жодної праці без спеціальних умов?
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30.05.2024 14:41
+2
Популізм. Не візьмете ви багато інвалідів бо треба спеціальні умови.
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30.05.2024 14:30
+1
https://project.obozrevatel.com/top-robotodavtsiv/metinvest.html Група "Метінвест":

- Кількість співробітників: понад 60 тисяч

- Середня заробітна плата: 24 400 грн
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30.05.2024 14:53
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Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Популізм. Не візьмете ви багато інвалідів бо треба спеціальні умови.
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30.05.2024 14:30 Ответить
Для того, щоб усі ветерани мали змогу без проблем адаптуватися до мирного життя, у компанії запровадили нові унікальні програми. Джерело:
Ветерани, а не інваліди. Чи на вашу думку всі ветерани, це інваліди, не здатні вже до жодної праці без спеціальних умов?
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30.05.2024 14:41 Ответить
З ЗСУ якщо немає 60 років можна звільнитись 200 або 300 з дужае тяжкими пораненнями.
З 3 чи 2 групою не звільняють.
Щоб звільнитись потрібно бути не лише інвалідом а ще і калікою що потребує допомоги
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30.05.2024 16:27 Ответить
Рабів вже шукають за двісті доларів?
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30.05.2024 14:44 Ответить
https://project.obozrevatel.com/top-robotodavtsiv/metinvest.html Група "Метінвест":

- Кількість співробітників: понад 60 тисяч

- Середня заробітна плата: 24 400 грн
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30.05.2024 14:53 Ответить
Это не так. 90% вакансий - это на з/п 15 000 - 18 000 грн. Это видно по ворк.юа. Там, вообще, 70% вакансий не имеют заявленной з/п, а так ВСЕГДА бывает, когда з/п значительно ниже рыночной.
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30.05.2024 15:19 Ответить
Ну звісно, що зарплатня залежить від потрібних для цього знань і досвіду, і умов роботи - легка сидяча в офісі коштує дешевше, ніж, до прикладу, маркшейдера, чи ливарника.

Але в любому випадку це точно не за $200!
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30.05.2024 15:26 Ответить
З/п конечно не "200$". Но можно смело говорить, что ниже средне рыночной. Например в любой службе доставки, без знаний, умений, ВУЗов, опыта можно зарабатывать от 25 000 грн/мес и больше. На автомойке сын соседа (студент) зарабатывает до 30 000 грн/мес. О чем мы говорим?
А сколько з/п у топ-менеджмента Метинвеста?
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30.05.2024 16:17 Ответить
Ну так я ж відповідав людині про "$200" зарплатні!

А скажіть мені - у кур'єрських службах зарплатня офіційна, і з них податки збираються? І вони там до пенсії зможуть працювати? Не думали питати, чому ті ж таки ливарі з гарячого цеху не підуть собі працювати в якесь там "Глово" чи щось подібне?

Хоча взагалі, як на мене, ця суперечка не варта уваги, бо людина сама вибирає, куди йти працювати, і на яку зарплатню погоджуватись - її ніхто не неволить - не на підводному човені же ж...
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30.05.2024 16:47 Ответить
Пока Украина является № 1 по коррупции в Европе, говорить о "налогах" бесполезно.
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30.05.2024 16:58 Ответить
Але ж, коли говоримо про зарплати, ми повинні і про податки говорити.

Але на друге питання Ви таки не відповіли!
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30.05.2024 17:07 Ответить
Аргумент "У нас низкие з/п, т.к. у нас все "в белую", мы платим все налоги" - никогда не работал.
"Литейщик в горячем цехе" получает не меньше 30 000 грн./мес. + льготы, + пенсия. Зачем ему иди работать в "глово" на такую же з/п? Поузнавайте средний возраст литейщиков в Метинвесте. Там люди в возрасте дорабатывают стаж, чтобы в 50 уйти с нормальной пенсией.
И кстати, из 4 000 вакансий Метинвеста, "литейщиков" им требуется всего несколько чел.
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30.05.2024 17:24 Ответить
Ну ок, хай не ливарник, а офісний планктон - він-то чому зі своїх 13-15 тисяч не йде на 30 тисяч? Теж тому що старі?

Але ж я ще раз повторюю - у людини є вибір! HR-менеджер лише повинен чітко вловити існуючі тенденції, і поставити відповідну цифру у об'яві.

До речі - додайте до зарплатні ще медстраховку - вона там обов'язково існує, так що ще якась копійчина до зарплатні набіжить.

А те, що менеджмент у Ахметова на вищому рівні - це таки так!
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30.05.2024 17:39 Ответить
Це що, відвертання уваги від підняття вартості е-енергії?
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30.05.2024 14:48 Ответить
Что-то вы как-то низко оцениваете "офисный планктон". За такие деньги только в гос.структурах работают. В коммерч.структурах в районе 20 000. И это работа в офисе под кондиционерами, с перспективами карьерного роста и з/п. Несравнимая работа с курьером. Я, например, когда-то давно работал в розничной сети, где продавцы в магазине получали больше, чем управляющий магазином. И все понимали, что это правильно и справедливо.
А с чего вы решили, что у Ахметова менеджмент - высшего уровня?
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31.05.2024 10:25 Ответить
 
 