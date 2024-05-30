"Мы готовы брать всех": Метинвест предлагает обучение и работу для ветеранов войны
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Как Метинвест применяет военный опыт ветеранов в гражданской жизни.
В компании Метинвест количество мобилизованных достигло более 9 тысяч человек, а это каждый шестой работник компании. С войны на предприятия уже вернулось 500 человек. Для того, чтобы все ветераны могли без проблем адаптироваться к мирной жизни, в компании ввели новые уникальные программы.
Об этом рассказал директор департамента корпоративных коммуникаций Метинвеста Олег Давыденко на саммите Министерства по делам ветеранов Украины "Путь ветерана от военной службы к гражданской жизни".
"Те, кто вернулся, нуждаются в адаптации к гражданской жизни для себя и их семей. Это вопрос к тому, какие сервисы есть вокруг, что должен работодатель сделать для сотрудника. И здесь мы многое взяли в домашнюю работу", - сказал Давыденко.
Он уточнил: последние полтора года компания работает над созданием экосистемы, которая позволяет ветеранам комфортно вернуться на рабочие места. Она основывается на нескольких основных принципах. Первый - ответственность, то есть за работу с ветеранами отвечают руководители всех звеньев.
Второй - системность: Метинвест внедряет не отдельные, а постоянные проекты по психологической поддержке, дополнительные медосмотры, ветеранские сообщества и т.д.
Третий принцип - это приоритетность. В частности, компания провела опрос ветеранов относительно того, в какой именно помощи они нуждаются. "Многие люди говорят, что они хотели бы учиться и пройти переквалификацию. То есть они хотят не только роста вверх, но и развития внутри компании как специалистов. Больше половины - это очень большая потребность", - уточнил Олег Давыденко.
Четвертый принцип построения экосистемы - справедливость. "Возможно, это был самый первый запрос от ветеранов - воспринимайте нас как гражданских, не как ветеранов. Не надо особых условий. И это помогает им быть частью коллектива и объединять людей", - говорит Давыденко. По его словам, в компании провели обучение для руководителей, как работать с ветеранами и предотвратить конфликты в коллективе. А для коллективов организовали открытые лекции, касающиеся чувствительных для ветеранов тем.
"Для Метинвеста ветеран и его психологическое состояние - не предостережение, а абсолютная возможность. Человек с новыми знаниями, с военным опытом - то, что нужно в среде промышленных предприятий. Мы имеем 4 тысячи вакансий и готовы брать всех. Мы ждем каждого из рынка, кто готов работать", - подчеркнул Олег Давыденко.
Он уточнил, что компания предоставляет возможности для трудоустройства по большому спектру инженерно-технических специальностей, и при необходимости можно пройти обучение, которое в зависимости от квалификации может длиться от 3-6 месяцев и более.
Как известно, Группа Метинвест вошла в перечень 15 несокрушимых компаний-работодателей Украины по версии dsnews.ua. Метинвест попал в список за максимальные усилия по сохранению коллективов предприятий в условиях беспрецедентных вызовов, в частности потери значительной части активов и работы в прифронтовых регионах.
Пожалуйста, подождите...
Ветерани, а не інваліди. Чи на вашу думку всі ветерани, це інваліди, не здатні вже до жодної праці без спеціальних умов?
З 3 чи 2 групою не звільняють.
Щоб звільнитись потрібно бути не лише інвалідом а ще і калікою що потребує допомоги
- Кількість співробітників: понад 60 тисяч
- Середня заробітна плата: 24 400 грн
Але в любому випадку це точно не за $200!
А сколько з/п у топ-менеджмента Метинвеста?
А скажіть мені - у кур'єрських службах зарплатня офіційна, і з них податки збираються? І вони там до пенсії зможуть працювати? Не думали питати, чому ті ж таки ливарі з гарячого цеху не підуть собі працювати в якесь там "Глово" чи щось подібне?
Хоча взагалі, як на мене, ця суперечка не варта уваги, бо людина сама вибирає, куди йти працювати, і на яку зарплатню погоджуватись - її ніхто не неволить - не на підводному човені же ж...
Але на друге питання Ви таки не відповіли!
"Литейщик в горячем цехе" получает не меньше 30 000 грн./мес. + льготы, + пенсия. Зачем ему иди работать в "глово" на такую же з/п? Поузнавайте средний возраст литейщиков в Метинвесте. Там люди в возрасте дорабатывают стаж, чтобы в 50 уйти с нормальной пенсией.
И кстати, из 4 000 вакансий Метинвеста, "литейщиков" им требуется всего несколько чел.
Але ж я ще раз повторюю - у людини є вибір! HR-менеджер лише повинен чітко вловити існуючі тенденції, і поставити відповідну цифру у об'яві.
До речі - додайте до зарплатні ще медстраховку - вона там обов'язково існує, так що ще якась копійчина до зарплатні набіжить.
А те, що менеджмент у Ахметова на вищому рівні - це таки так!
А с чего вы решили, что у Ахметова менеджмент - высшего уровня?