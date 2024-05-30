"Ми готові брати всіх": Метінвест пропонує навчання та роботу для ветеранів війни
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Як Метінвест застосовує військовий досвід ветеранів у цивільному житті.
У компанії Метінвест кількість мобілізованих сягнула понад 9 тисяч людей, а це кожен шостий працівник компанії. З війни на підприємства вже повернулося 500 людей. Для того, щоб усі ветерани мали змогу без проблем адаптуватися до мирного життя, у компанії запровадили нові унікальні програми.
Про це розповів директор департаменту корпоративних комунікацій Метінвесту Олег Давиденко на саміті Міністерства у справах ветеранів України "Шлях ветерана від військової служби до цивільного життя".
"Ті, хто повернувся, потребують адаптації до цивільного життя для себе та їхніх родин. Це питання до того, які сервіси є навколо, що має працедавець зробити для співробітника. І тут ми багато чого взяли в домашню роботу", — сказав Давиденко.
Він уточнив: останні півтора року компанія працює над створенням екосистеми, яка дає змогу ветеранам комфортно повернутися на робочі місця. Вона ґрунтується на кількох основних принципах. Перший — відповідальність, тобто за роботу з ветеранами відповідають керівники всіх ланок.
Другий — системність: Метінвест впроваджує не окремі, а постійні проєкти з психологічної підтримки, додаткові медогляди, ветеранські спільноти тощо.
Третій принцип — це пріоритетність. Зокрема, компанія провела опитування ветеранів щодо того, якої саме допомоги вони потребують. "Багато людей говорять, що вони хотіли б навчатися та пройти перекваліфікацію. Тобто вони хочуть не лише зростання вгору, а й розвитку всередині компанії як спеціалістів. Більше ніж половина — це дуже велика потреба", — уточнив Олег Давиденко.
Четвертий принцип побудови екосистеми — справедливість. "Можливо, це був найперший запит від ветеранів — сприймайте нас як цивільних, не як ветеранів. Не треба особливих умов. І це допомагає їм бути частиною колективу та об’єднувати людей", — каже Давиденко. За його словами, у компанії провели навчання для керівників, як працювати з ветеранами та запобігти конфліктам у колективі. А для колективів організували відкриті лекції, що стосуються чутливих для ветеранів тем.
"Для Метінвесту ветеран і його психологічний стан — не застереження, а абсолютна можливість. Людина з новими знаннями, з військовим досвідом — те, що потрібно в середовищі промислових підприємств. Ми маємо 4 тисячі вакансій і готові брати всіх. Ми чекаємо на кожного з ринку, хто готовий працювати", — підкреслив Олег Давиденко.
Він уточнив, що компанія надає можливості для працевлаштування за великим спектром інженерно-технічних спеціальностей, і за потреби можна пройти навчання, яке залежно від кваліфікації може тривати від 3-6 місяців і більше.
Як відомо, Група Метінвест увійшла до переліку 15 незламних компаній-роботодавців України за версією dsnews.ua. Метінвест потрапив до списку за максимальні зусилля зі збереження колективів підприємств в умовах безпрецедентних викликів, зокрема втрати значної частини активів та роботи у прифронтових регіонах.
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Ветерани, а не інваліди. Чи на вашу думку всі ветерани, це інваліди, не здатні вже до жодної праці без спеціальних умов?
З 3 чи 2 групою не звільняють.
Щоб звільнитись потрібно бути не лише інвалідом а ще і калікою що потребує допомоги
- Кількість співробітників: понад 60 тисяч
- Середня заробітна плата: 24 400 грн
Але в любому випадку це точно не за $200!
А сколько з/п у топ-менеджмента Метинвеста?
А скажіть мені - у кур'єрських службах зарплатня офіційна, і з них податки збираються? І вони там до пенсії зможуть працювати? Не думали питати, чому ті ж таки ливарі з гарячого цеху не підуть собі працювати в якесь там "Глово" чи щось подібне?
Хоча взагалі, як на мене, ця суперечка не варта уваги, бо людина сама вибирає, куди йти працювати, і на яку зарплатню погоджуватись - її ніхто не неволить - не на підводному човені же ж...
Але на друге питання Ви таки не відповіли!
"Литейщик в горячем цехе" получает не меньше 30 000 грн./мес. + льготы, + пенсия. Зачем ему иди работать в "глово" на такую же з/п? Поузнавайте средний возраст литейщиков в Метинвесте. Там люди в возрасте дорабатывают стаж, чтобы в 50 уйти с нормальной пенсией.
И кстати, из 4 000 вакансий Метинвеста, "литейщиков" им требуется всего несколько чел.
Але ж я ще раз повторюю - у людини є вибір! HR-менеджер лише повинен чітко вловити існуючі тенденції, і поставити відповідну цифру у об'яві.
До речі - додайте до зарплатні ще медстраховку - вона там обов'язково існує, так що ще якась копійчина до зарплатні набіжить.
А те, що менеджмент у Ахметова на вищому рівні - це таки так!
А с чего вы решили, что у Ахметова менеджмент - высшего уровня?