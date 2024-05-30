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Новини
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"Ми готові брати всіх": Метінвест пропонує навчання та роботу для ветеранів війни

Новини компаній

олег,давиденко

Як Метінвест застосовує військовий досвід ветеранів у цивільному житті.

 У компанії Метінвест кількість мобілізованих сягнула понад 9 тисяч людей, а це кожен шостий працівник компанії. З війни на підприємства вже повернулося 500 людей. Для того, щоб усі ветерани мали змогу без проблем адаптуватися до мирного життя, у компанії запровадили нові унікальні програми.

Про це розповів директор департаменту корпоративних комунікацій Метінвесту Олег Давиденко на саміті Міністерства у справах ветеранів України "Шлях ветерана від військової служби до цивільного життя".  

"Ті, хто повернувся, потребують адаптації до цивільного життя для себе та їхніх родин. Це питання до того, які сервіси є навколо, що має працедавець зробити для співробітника. І тут ми багато чого взяли в домашню роботу", — сказав Давиденко.

Він уточнив: останні півтора року компанія працює над створенням екосистеми, яка дає змогу ветеранам комфортно повернутися на робочі місця. Вона ґрунтується на кількох основних принципах. Перший — відповідальність, тобто за роботу з ветеранами відповідають керівники всіх ланок.

Другий — системність: Метінвест впроваджує не окремі, а постійні проєкти з психологічної підтримки, додаткові медогляди, ветеранські спільноти тощо.

Третій принцип — це пріоритетність. Зокрема, компанія провела опитування ветеранів щодо того, якої саме допомоги вони потребують. "Багато людей говорять, що вони хотіли б навчатися та пройти перекваліфікацію. Тобто вони хочуть не лише зростання вгору, а й розвитку всередині компанії як спеціалістів. Більше ніж половина — це дуже велика потреба", — уточнив Олег Давиденко.

Четвертий принцип побудови екосистеми — справедливість. "Можливо, це був найперший запит від ветеранів — сприймайте нас як цивільних, не як ветеранів. Не треба особливих умов. І це допомагає їм бути частиною колективу та об’єднувати людей", — каже Давиденко. За його словами, у компанії провели навчання для керівників, як працювати з ветеранами та запобігти конфліктам у колективі. А для колективів організували відкриті лекції, що стосуються чутливих для ветеранів тем.

"Для Метінвесту ветеран і його психологічний стан — не застереження, а абсолютна можливість. Людина з новими знаннями, з військовим досвідом — те, що потрібно в середовищі промислових підприємств. Ми маємо 4 тисячі вакансій і готові брати всіх. Ми чекаємо на кожного з ринку, хто готовий працювати", — підкреслив Олег Давиденко.

Він уточнив, що компанія надає можливості для працевлаштування за великим спектром інженерно-технічних спеціальностей, і за потреби можна пройти навчання, яке залежно від кваліфікації може тривати від 3-6 місяців і більше.

Як відомо, Група Метінвест увійшла до переліку 15 незламних компаній-роботодавців України за версією dsnews.ua. Метінвест потрапив до списку за максимальні зусилля зі збереження колективів підприємств в умовах безпрецедентних викликів, зокрема втрати значної частини активів та роботи у прифронтових регіонах.

Автор: 

ветерани (1069) Метінвест (930)


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Топ коментарі
+4
Для того, щоб усі ветерани мали змогу без проблем адаптуватися до мирного життя, у компанії запровадили нові унікальні програми. Джерело:
Ветерани, а не інваліди. Чи на вашу думку всі ветерани, це інваліди, не здатні вже до жодної праці без спеціальних умов?
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30.05.2024 14:41
+2
Популізм. Не візьмете ви багато інвалідів бо треба спеціальні умови.
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30.05.2024 14:30
+1
https://project.obozrevatel.com/top-robotodavtsiv/metinvest.html Група "Метінвест":

- Кількість співробітників: понад 60 тисяч

- Середня заробітна плата: 24 400 грн
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30.05.2024 14:53
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Популізм. Не візьмете ви багато інвалідів бо треба спеціальні умови.
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30.05.2024 14:30 Відповісти
Для того, щоб усі ветерани мали змогу без проблем адаптуватися до мирного життя, у компанії запровадили нові унікальні програми. Джерело:
Ветерани, а не інваліди. Чи на вашу думку всі ветерани, це інваліди, не здатні вже до жодної праці без спеціальних умов?
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30.05.2024 14:41 Відповісти
З ЗСУ якщо немає 60 років можна звільнитись 200 або 300 з дужае тяжкими пораненнями.
З 3 чи 2 групою не звільняють.
Щоб звільнитись потрібно бути не лише інвалідом а ще і калікою що потребує допомоги
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30.05.2024 16:27 Відповісти
Рабів вже шукають за двісті доларів?
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30.05.2024 14:44 Відповісти
https://project.obozrevatel.com/top-robotodavtsiv/metinvest.html Група "Метінвест":

- Кількість співробітників: понад 60 тисяч

- Середня заробітна плата: 24 400 грн
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30.05.2024 14:53 Відповісти
Это не так. 90% вакансий - это на з/п 15 000 - 18 000 грн. Это видно по ворк.юа. Там, вообще, 70% вакансий не имеют заявленной з/п, а так ВСЕГДА бывает, когда з/п значительно ниже рыночной.
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30.05.2024 15:19 Відповісти
Ну звісно, що зарплатня залежить від потрібних для цього знань і досвіду, і умов роботи - легка сидяча в офісі коштує дешевше, ніж, до прикладу, маркшейдера, чи ливарника.

Але в любому випадку це точно не за $200!
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30.05.2024 15:26 Відповісти
З/п конечно не "200$". Но можно смело говорить, что ниже средне рыночной. Например в любой службе доставки, без знаний, умений, ВУЗов, опыта можно зарабатывать от 25 000 грн/мес и больше. На автомойке сын соседа (студент) зарабатывает до 30 000 грн/мес. О чем мы говорим?
А сколько з/п у топ-менеджмента Метинвеста?
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30.05.2024 16:17 Відповісти
Ну так я ж відповідав людині про "$200" зарплатні!

А скажіть мені - у кур'єрських службах зарплатня офіційна, і з них податки збираються? І вони там до пенсії зможуть працювати? Не думали питати, чому ті ж таки ливарі з гарячого цеху не підуть собі працювати в якесь там "Глово" чи щось подібне?

Хоча взагалі, як на мене, ця суперечка не варта уваги, бо людина сама вибирає, куди йти працювати, і на яку зарплатню погоджуватись - її ніхто не неволить - не на підводному човені же ж...
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30.05.2024 16:47 Відповісти
Пока Украина является № 1 по коррупции в Европе, говорить о "налогах" бесполезно.
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30.05.2024 16:58 Відповісти
Але ж, коли говоримо про зарплати, ми повинні і про податки говорити.

Але на друге питання Ви таки не відповіли!
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30.05.2024 17:07 Відповісти
Аргумент "У нас низкие з/п, т.к. у нас все "в белую", мы платим все налоги" - никогда не работал.
"Литейщик в горячем цехе" получает не меньше 30 000 грн./мес. + льготы, + пенсия. Зачем ему иди работать в "глово" на такую же з/п? Поузнавайте средний возраст литейщиков в Метинвесте. Там люди в возрасте дорабатывают стаж, чтобы в 50 уйти с нормальной пенсией.
И кстати, из 4 000 вакансий Метинвеста, "литейщиков" им требуется всего несколько чел.
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30.05.2024 17:24 Відповісти
Ну ок, хай не ливарник, а офісний планктон - він-то чому зі своїх 13-15 тисяч не йде на 30 тисяч? Теж тому що старі?

Але ж я ще раз повторюю - у людини є вибір! HR-менеджер лише повинен чітко вловити існуючі тенденції, і поставити відповідну цифру у об'яві.

До речі - додайте до зарплатні ще медстраховку - вона там обов'язково існує, так що ще якась копійчина до зарплатні набіжить.

А те, що менеджмент у Ахметова на вищому рівні - це таки так!
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30.05.2024 17:39 Відповісти
Це що, відвертання уваги від підняття вартості е-енергії?
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30.05.2024 14:48 Відповісти
Что-то вы как-то низко оцениваете "офисный планктон". За такие деньги только в гос.структурах работают. В коммерч.структурах в районе 20 000. И это работа в офисе под кондиционерами, с перспективами карьерного роста и з/п. Несравнимая работа с курьером. Я, например, когда-то давно работал в розничной сети, где продавцы в магазине получали больше, чем управляющий магазином. И все понимали, что это правильно и справедливо.
А с чего вы решили, что у Ахметова менеджмент - высшего уровня?
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31.05.2024 10:25 Відповісти
 
 