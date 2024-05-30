"Ми готові брати всіх": Метінвест пропонує навчання та роботу для ветеранів війни

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Як Метінвест застосовує військовий досвід ветеранів у цивільному житті.

У компанії Метінвест кількість мобілізованих сягнула понад 9 тисяч людей, а це кожен шостий працівник компанії. З війни на підприємства вже повернулося 500 людей. Для того, щоб усі ветерани мали змогу без проблем адаптуватися до мирного життя, у компанії запровадили нові унікальні програми.

Про це розповів директор департаменту корпоративних комунікацій Метінвесту Олег Давиденко на саміті Міністерства у справах ветеранів України "Шлях ветерана від військової служби до цивільного життя".

"Ті, хто повернувся, потребують адаптації до цивільного життя для себе та їхніх родин. Це питання до того, які сервіси є навколо, що має працедавець зробити для співробітника. І тут ми багато чого взяли в домашню роботу", — сказав Давиденко.

Він уточнив: останні півтора року компанія працює над створенням екосистеми, яка дає змогу ветеранам комфортно повернутися на робочі місця. Вона ґрунтується на кількох основних принципах. Перший — відповідальність, тобто за роботу з ветеранами відповідають керівники всіх ланок.

Другий — системність: Метінвест впроваджує не окремі, а постійні проєкти з психологічної підтримки, додаткові медогляди, ветеранські спільноти тощо.

Третій принцип — це пріоритетність. Зокрема, компанія провела опитування ветеранів щодо того, якої саме допомоги вони потребують. "Багато людей говорять, що вони хотіли б навчатися та пройти перекваліфікацію. Тобто вони хочуть не лише зростання вгору, а й розвитку всередині компанії як спеціалістів. Більше ніж половина — це дуже велика потреба", — уточнив Олег Давиденко.

Четвертий принцип побудови екосистеми — справедливість. "Можливо, це був найперший запит від ветеранів — сприймайте нас як цивільних, не як ветеранів. Не треба особливих умов. І це допомагає їм бути частиною колективу та об’єднувати людей", — каже Давиденко. За його словами, у компанії провели навчання для керівників, як працювати з ветеранами та запобігти конфліктам у колективі. А для колективів організували відкриті лекції, що стосуються чутливих для ветеранів тем.

"Для Метінвесту ветеран і його психологічний стан — не застереження, а абсолютна можливість. Людина з новими знаннями, з військовим досвідом — те, що потрібно в середовищі промислових підприємств. Ми маємо 4 тисячі вакансій і готові брати всіх. Ми чекаємо на кожного з ринку, хто готовий працювати", — підкреслив Олег Давиденко.

Він уточнив, що компанія надає можливості для працевлаштування за великим спектром інженерно-технічних спеціальностей, і за потреби можна пройти навчання, яке залежно від кваліфікації може тривати від 3-6 місяців і більше.

Як відомо, Група Метінвест увійшла до переліку 15 незламних компаній-роботодавців України за версією dsnews.ua. Метінвест потрапив до списку за максимальні зусилля зі збереження колективів підприємств в умовах безпрецедентних викликів, зокрема втрати значної частини активів та роботи у прифронтових регіонах.