В Украине планируют создать инклюзивную сеть ветеранских пространств

Министерство ветеранов вместе с ветеранским сообществом разработали проект создания ряда ветеранских пространств, который планируется масштабировать по всей Украине в течение 2024-2025 годов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом исполняющий обязанности министра по делам ветеранов Александр Порхун рассказал во время панели "Реабилитация жертв войны: медицинский, психологический и социальный аспекты" в рамках второго Международного саммита городов и регионов.

Поддержка ветеранов и ветеранок

По его словам, в таких местах ветераны смогут получить:

социально-психологическую и спортивно-физкультурную реабилитацию;

информационно-консультационную поддержку;

юридическую помощь;

работу со специалистом по сопровождению ветеранов войны и демобилизованных лиц;

обучение и переквалификацию, бизнес-тренинги;

досуг.

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"Мы проанализировали проблематику и потребности, и речь идет как раз о медицинской, психологической, юридической, информационной, образовательной потребности. Именно поэтому видим необходимость создания разветвленной инклюзивной сети ветеранских пространств, куда можно обратиться и быстро получить необходимую информацию, помощь и, в конце концов, просто провести время в кругу своих. Одно пространство с полным спектром услуг в соответствии с потребностями: получить индивидуальную консультацию или пройти курс реабилитации всей семьей", - рассказал Порхун во время презентации концепции.

В каких городах Украины создадут?

Сначала ветеранскую инфраструктуру будут развивать по межрегиональному принципу - во Львове, Днепре, Одессе, Ривном. В качестве примера возьмут Центр в Бородянке Киевской области, который открыли в марте этого года.

Центры будут открывать в громадах с населением более 20 тысяч человек. Ожидается, что их будет около 450, в том числе, 20 - в областных центрах.

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По данным Минветеранов, сейчас количество ветеранов и ветеранок войны превышает 1 млн человек. Также около 3,5 млн - это члены их семей и члены семей погибших защитников и защитниц.