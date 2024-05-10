В Україні планують створити інклюзивну мережу ветеранських просторів

Міністерство ветеранів разом із ветеранською спільнотою розробили проєкт створення низки ветеранських просторів, який планується масштабувати по всій Україні впродовж 2024-2025 років.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це виконуючий обов’язки міністра у справах ветеранів Олександр Порхун розповів під час панелі "Реабілітація жертв війни: медичний, психологічний та соціальний аспекти" в рамках другого Міжнародного саміту міст та регіонів.

Підтримка ветеранів та ветеранок

За його словами, у таких місцях ветерани зможуть отримати:

соціально-психологічну та спортивно-фізкультурну реабілітацію;

інформаційно-консультаційну підтримку;

юридичну допомогу;

роботу із фахівцем із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб;

навчання і перекваліфікацію, бізнес-тренінги;

дозвілля.

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"Ми проаналізували проблематику та потреби й мова йде як раз про медичну, психологічну, юридичну, інформаційну, освітню потреби. Саме тому вбачаємо необхідність створення розгалуженої інклюзивної мережі ветеранських просторів, куди можна звернутися та швидко отримати необхідну інформацію, допомогу і врешті-решт просто провести час у колі своїх. Один простір з повним спектром послуг відповідно до потреб: отримати індивідуальну консультацію або пройти курс реабілітації всією родиною", - розповів Порхун під час презентації концепції.

У яких містах України створять?

Спочатку ветеранську інфраструктуру розвиватимуть за міжрегіональним принципом – у Львові, Дніпрі, Одесі, Рівному. За приклад візьмуть Центр у Бородянці на Київщині, який відкрили у березні цього року.

Центри відкриватимуть у громадах із населенням понад 20 тисяч осіб. Очікується, що їх буде близько 450, зокрема 20 в обласних центрах.

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За даними Мінветеранів, наразі кількість ветеранів і ветеранок війни перевищує 1 млн осіб. Також близько 3,5 млн – це члени їхніх сімей та члени родин загиблих захисників та захисниць.