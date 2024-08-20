Статус военных, воюющих на территории РФ: Рада приняла законопроект
20 августа Верховная Рада поддержала законопроект о статусе военных, которые воюют на территории РФ, в частности в Курской области. Они будут получать такие же выплаты и преференции, как на передовой.
Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк, информирует Цензор.НЕТ.
Законопроект в целом поддержал 321 депутат.
"Рада приняла №11483 о статусе военных, воюющих в РФ. Закон гарантирует военным, воюющим в РФ, в частности - в Курской области, такие же выплаты и преференции, как на передовой", - сказал нардеп.
Что предусмотрено?
Согласно документу, закон расширяет социальную защиту для военнослужащих некоторых военных и правоохранительных органов и членов их семей из таких органов, которые "выполняют свой долг за пределами Украины, в частности - на территории государства-агрессора".
В карте законопроекта указано, что его инициатором выступил президент Украины Владимир Зеленский.
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Лібератори від режиму, борці за свободу росії?
Війну може офіційно обявили?
Чи дозволили використання збройних сил на іноземній території? Чи території вже приєднали до складу України?
Потужний в свій час купив диплом юриста, мусив був хоча б трошки бути знайомим з юриспруденцію.
Яку "війну об'явили"? Навіщо, хто та кому?
Про "приєднання територій" взагалі мовчу...
Інтернаціонал - назва міжнародних об'єднань і комуністичних рухів, а також пролетарського гімну.
Де в ЗСУ натяки на поширення комунізму?
Абсолютну ахінею розносять як заразу з типово нерозуміючим кацапським іпалом.
Тьфу.
військові в Афганістані допомагали комуністичній владі Афганістану на чолі з Бабрак Кармальем боротися з їх супротивниками - ісламськими моджахедами.
В тому і суть інтернаціоналізму - захист комуністичних ідей за межами ссср.
а у нас десяток бригад отдувается за миллион ЗСУ в западных областях..."
Брехня.
Це в тих "західних областях" військові отримують "50" тисяч?
ОК.