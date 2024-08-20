Статус военных, воюющих на территории РФ: Рада приняла законопроект

20 августа Верховная Рада поддержала законопроект о статусе военных, которые воюют на территории РФ, в частности в Курской области. Они будут получать такие же выплаты и преференции, как на передовой.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк, информирует Цензор.НЕТ.

Законопроект в целом поддержал 321 депутат.

"Рада приняла №11483 о статусе военных, воюющих в РФ. Закон гарантирует военным, воюющим в РФ, в частности - в Курской области, такие же выплаты и преференции, как на передовой", - сказал нардеп.

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Что предусмотрено?

Согласно документу, закон расширяет социальную защиту для военнослужащих некоторых военных и правоохранительных органов и членов их семей из таких органов, которые "выполняют свой долг за пределами Украины, в частности - на территории государства-агрессора".

В карте законопроекта указано, что его инициатором выступил президент Украины Владимир Зеленский.

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