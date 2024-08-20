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Статус военных, воюющих на территории РФ: Рада приняла законопроект

Рада підтримала законопроєкт про статус військових, які воюють у РФ

20 августа Верховная Рада поддержала законопроект о статусе военных, которые воюют на территории РФ, в частности в Курской области. Они будут получать такие же выплаты и преференции, как на передовой.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк, информирует Цензор.НЕТ.

Законопроект в целом поддержал 321 депутат.

"Рада приняла №11483 о статусе военных, воюющих в РФ. Закон гарантирует военным, воюющим в РФ, в частности - в Курской области, такие же выплаты и преференции, как на передовой", - сказал нардеп.

Рада ухвалила законопроєкт про статус українських військових, що воюють на Курщині

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Что предусмотрено?

Согласно документу, закон расширяет социальную защиту для военнослужащих некоторых военных и правоохранительных органов и членов их семей из таких органов, которые "выполняют свой долг за пределами Украины, в частности - на территории государства-агрессора".

В карте законопроекта указано, что его инициатором выступил президент Украины Владимир Зеленский.

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Автор: 

ВР (29234) выплаты (644) статус (327) военнослужащие (6117)


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Топ комментарии
+9
А шо могло бути по інакшому?
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20.08.2024 14:57
+5
как-то все перекручено...в воюющей армии, должно быть деление на служба с оружием и служба без оружия, кто с оружием-тот в почете и деньгах, потому что знает завтра он на передовой... а у нас десяток бригад отдувается за миллион ЗСУ в западных областях..типа заткнитесь, вот вам убд и 120 тысяч...а мы и на 50 побухаем нормально.....
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20.08.2024 15:21
+2
ну і який їхній статус?
Лібератори від режиму, борці за свободу росії?
Війну може офіційно обявили?
Чи дозволили використання збройних сил на іноземній території? Чи території вже приєднали до складу України?

Потужний в свій час купив диплом юриста, мусив був хоча б трошки бути знайомим з юриспруденцію.
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20.08.2024 15:18
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А шо могло бути по інакшому?
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20.08.2024 14:57 Ответить
Якщо слідувати виключно букви закону, то так...
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20.08.2024 15:02 Ответить
ну і який їхній статус?
Лібератори від режиму, борці за свободу росії?
Війну може офіційно обявили?
Чи дозволили використання збройних сил на іноземній території? Чи території вже приєднали до складу України?

Потужний в свій час купив диплом юриста, мусив був хоча б трошки бути знайомим з юриспруденцію.
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20.08.2024 15:18 Ответить
Їхній статус - військовослужбовці.
Яку "війну об'явили"? Навіщо, хто та кому?
Про "приєднання територій" взагалі мовчу...
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20.08.2024 15:43 Ответить
Воїни-інтернаціоналісти ,як казалм за совітів.
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20.08.2024 15:20 Ответить
мля - до чого тут це? Ви, Щановний, спочатку дійзнайтеся про суть речей - потім робіть вкид...
Інтернаціонал - назва міжнародних об'єднань і комуністичних рухів, а також пролетарського гімну.
Де в ЗСУ натяки на поширення комунізму?
Абсолютну ахінею розносять як заразу з типово нерозуміючим кацапським іпалом.
Тьфу.
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20.08.2024 15:46 Ответить
Шановний ,вчіть історію ,за совітів воїнами- інтернаціоналістами( наприклад "афганців") називали військових Радянської Армії ,які воювали за межами СССР. І до чого тут колишній совітський гімн ?
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20.08.2024 15:54 Ответить
Не мели дурниць.
військові в Афганістані допомагали комуністичній владі Афганістану на чолі з Бабрак Кармальем боротися з їх супротивниками - ісламськими моджахедами.
В тому і суть інтернаціоналізму - захист комуністичних ідей за межами ссср.
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20.08.2024 16:02 Ответить
Так я їх жартома назвав воїнами -інтернаціоналістами ,ну а якщо ви не розумієте гумору- то це ваша справа.
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20.08.2024 16:05 Ответить
назвати ЗСУ що знесли в суджі іпальнік Леніну - комуняками - це занадто
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20.08.2024 16:16 Ответить
Так в ЗСУ воювали і воюють багато колишніх "афганців". і комуняками я їх не називав до речі , в Совєтській армії комуняками були тільки офіцери (і то добровільно-примусово.) ,бо без партбілета не було просування по службі , може ви занадто молодий і не пам"ятаєте совєтських часів.
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20.08.2024 18:13 Ответить
как-то все перекручено...в воюющей армии, должно быть деление на служба с оружием и служба без оружия, кто с оружием-тот в почете и деньгах, потому что знает завтра он на передовой... а у нас десяток бригад отдувается за миллион ЗСУ в западных областях..типа заткнитесь, вот вам убд и 120 тысяч...а мы и на 50 побухаем нормально.....
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20.08.2024 15:21 Ответить
"...а у нас десяток бригад отдувается за миллион ЗСУ в западных областях..."
Брехня.
Це в тих "західних областях" військові отримують "50" тисяч?
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20.08.2024 15:50 Ответить
солдат 20, у меня товарищ подпол в Хмельницком, всю жизнь служит..да около 50 зарплата, с 14-го не выезжал с Хмельницкого
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20.08.2024 16:04 Ответить
Підполковник? Десь 50 тисяч? Тобто ви про отого підполковника таке написали?
ОК.
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20.08.2024 16:12 Ответить
1-ПОДПОЛКОВНИК= 1МЛ.
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20.08.2024 17:28 Ответить
 
 