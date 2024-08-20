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Статус військових, які воюють на території РФ: Рада ухвалила законопроєкт

Рада підтримала законопроєкт про статус військових, які воюють у РФ

20 серпня Верховна Рада підтримала законопроєкт про статус військових, які воюють на території РФ, зокрема в Курській області. Вони отримуватимуть такі ж виплати та преференції, як на передовій.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

Законопроєкт в цілому підтримав 321 депутат.

"Рада прийняла №11483 про статус військових, які воюють у РФ. Закон гарантує військовим, що воюють у РФ, зокрема в Курській області, такі ж виплати та преференції, як на передовій", - пояснив нардеп.

Рада ухвалила законопроєкт про статус українських військових, що воюють на Курщині

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Раді зареєстровано законопроєкт щодо спецпроцедури визнання учасниками бойових дій тероборонівців, які загинули на початку вторгнення

Що передбачено?

Згідно з документом, закон розширює соціальний захист для військовослужбовців деяких військових та правоохоронних органів та членів їхніх сімей з таких органів, які "виконують свій обов’язок за межами України, зокрема на території держави-агресора".

У картці законопроєкту вказано, що його ініціатором виступив президент України Володимир Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Видатки держбюджету на виплати військовим у липні перевищили 80 мільярдів, – Мінфін

Автор: 

ВР (14949) виплати (1037) статус (124) військовослужбовці (4726)


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Топ коментарі
+9
А шо могло бути по інакшому?
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20.08.2024 14:57
+5
как-то все перекручено...в воюющей армии, должно быть деление на служба с оружием и служба без оружия, кто с оружием-тот в почете и деньгах, потому что знает завтра он на передовой... а у нас десяток бригад отдувается за миллион ЗСУ в западных областях..типа заткнитесь, вот вам убд и 120 тысяч...а мы и на 50 побухаем нормально.....
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20.08.2024 15:21
+2
ну і який їхній статус?
Лібератори від режиму, борці за свободу росії?
Війну може офіційно обявили?
Чи дозволили використання збройних сил на іноземній території? Чи території вже приєднали до складу України?

Потужний в свій час купив диплом юриста, мусив був хоча б трошки бути знайомим з юриспруденцію.
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20.08.2024 15:18
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А шо могло бути по інакшому?
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20.08.2024 14:57 Відповісти
Якщо слідувати виключно букви закону, то так...
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20.08.2024 15:02 Відповісти
ну і який їхній статус?
Лібератори від режиму, борці за свободу росії?
Війну може офіційно обявили?
Чи дозволили використання збройних сил на іноземній території? Чи території вже приєднали до складу України?

Потужний в свій час купив диплом юриста, мусив був хоча б трошки бути знайомим з юриспруденцію.
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20.08.2024 15:18 Відповісти
Їхній статус - військовослужбовці.
Яку "війну об'явили"? Навіщо, хто та кому?
Про "приєднання територій" взагалі мовчу...
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20.08.2024 15:43 Відповісти
Воїни-інтернаціоналісти ,як казалм за совітів.
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20.08.2024 15:20 Відповісти
мля - до чого тут це? Ви, Щановний, спочатку дійзнайтеся про суть речей - потім робіть вкид...
Інтернаціонал - назва міжнародних об'єднань і комуністичних рухів, а також пролетарського гімну.
Де в ЗСУ натяки на поширення комунізму?
Абсолютну ахінею розносять як заразу з типово нерозуміючим кацапським іпалом.
Тьфу.
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20.08.2024 15:46 Відповісти
Шановний ,вчіть історію ,за совітів воїнами- інтернаціоналістами( наприклад "афганців") називали військових Радянської Армії ,які воювали за межами СССР. І до чого тут колишній совітський гімн ?
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20.08.2024 15:54 Відповісти
Не мели дурниць.
військові в Афганістані допомагали комуністичній владі Афганістану на чолі з Бабрак Кармальем боротися з їх супротивниками - ісламськими моджахедами.
В тому і суть інтернаціоналізму - захист комуністичних ідей за межами ссср.
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20.08.2024 16:02 Відповісти
Так я їх жартома назвав воїнами -інтернаціоналістами ,ну а якщо ви не розумієте гумору- то це ваша справа.
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20.08.2024 16:05 Відповісти
назвати ЗСУ що знесли в суджі іпальнік Леніну - комуняками - це занадто
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20.08.2024 16:16 Відповісти
Так в ЗСУ воювали і воюють багато колишніх "афганців". і комуняками я їх не називав до речі , в Совєтській армії комуняками були тільки офіцери (і то добровільно-примусово.) ,бо без партбілета не було просування по службі , може ви занадто молодий і не пам"ятаєте совєтських часів.
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20.08.2024 18:13 Відповісти
как-то все перекручено...в воюющей армии, должно быть деление на служба с оружием и служба без оружия, кто с оружием-тот в почете и деньгах, потому что знает завтра он на передовой... а у нас десяток бригад отдувается за миллион ЗСУ в западных областях..типа заткнитесь, вот вам убд и 120 тысяч...а мы и на 50 побухаем нормально.....
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20.08.2024 15:21 Відповісти
"...а у нас десяток бригад отдувается за миллион ЗСУ в западных областях..."
Брехня.
Це в тих "західних областях" військові отримують "50" тисяч?
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20.08.2024 15:50 Відповісти
солдат 20, у меня товарищ подпол в Хмельницком, всю жизнь служит..да около 50 зарплата, с 14-го не выезжал с Хмельницкого
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20.08.2024 16:04 Відповісти
Підполковник? Десь 50 тисяч? Тобто ви про отого підполковника таке написали?
ОК.
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20.08.2024 16:12 Відповісти
1-ПОДПОЛКОВНИК= 1МЛ.
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20.08.2024 17:28 Відповісти
 
 