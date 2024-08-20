Статус військових, які воюють на території РФ: Рада ухвалила законопроєкт
20 серпня Верховна Рада підтримала законопроєкт про статус військових, які воюють на території РФ, зокрема в Курській області. Вони отримуватимуть такі ж виплати та преференції, як на передовій.
Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.
Законопроєкт в цілому підтримав 321 депутат.
"Рада прийняла №11483 про статус військових, які воюють у РФ. Закон гарантує військовим, що воюють у РФ, зокрема в Курській області, такі ж виплати та преференції, як на передовій", - пояснив нардеп.
Що передбачено?
Згідно з документом, закон розширює соціальний захист для військовослужбовців деяких військових та правоохоронних органів та членів їхніх сімей з таких органів, які "виконують свій обов’язок за межами України, зокрема на території держави-агресора".
У картці законопроєкту вказано, що його ініціатором виступив президент України Володимир Зеленський.
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Лібератори від режиму, борці за свободу росії?
Війну може офіційно обявили?
Чи дозволили використання збройних сил на іноземній території? Чи території вже приєднали до складу України?
Потужний в свій час купив диплом юриста, мусив був хоча б трошки бути знайомим з юриспруденцію.
Яку "війну об'явили"? Навіщо, хто та кому?
Про "приєднання територій" взагалі мовчу...
Інтернаціонал - назва міжнародних об'єднань і комуністичних рухів, а також пролетарського гімну.
Де в ЗСУ натяки на поширення комунізму?
Абсолютну ахінею розносять як заразу з типово нерозуміючим кацапським іпалом.
Тьфу.
військові в Афганістані допомагали комуністичній владі Афганістану на чолі з Бабрак Кармальем боротися з їх супротивниками - ісламськими моджахедами.
В тому і суть інтернаціоналізму - захист комуністичних ідей за межами ссср.
а у нас десяток бригад отдувается за миллион ЗСУ в западных областях..."
Брехня.
Це в тих "західних областях" військові отримують "50" тисяч?
ОК.