Статус військових, які воюють на території РФ: Рада ухвалила законопроєкт

20 серпня Верховна Рада підтримала законопроєкт про статус військових, які воюють на території РФ, зокрема в Курській області. Вони отримуватимуть такі ж виплати та преференції, як на передовій.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

Законопроєкт в цілому підтримав 321 депутат.

"Рада прийняла №11483 про статус військових, які воюють у РФ. Закон гарантує військовим, що воюють у РФ, зокрема в Курській області, такі ж виплати та преференції, як на передовій", - пояснив нардеп.

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Що передбачено?

Згідно з документом, закон розширює соціальний захист для військовослужбовців деяких військових та правоохоронних органів та членів їхніх сімей з таких органів, які "виконують свій обов’язок за межами України, зокрема на території держави-агресора".

У картці законопроєкту вказано, що його ініціатором виступив президент України Володимир Зеленський.

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