РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9512 посетителей онлайн
Новости
2 368 14

Более 75% раненых военнослужащих после реабилитации возвращаются в строй, - Минобороны

Реабілітація військовослужбовців

После прохождения реабилитации более 75% раненых военнослужащих, имеющих ранения различной степени тяжести, возвращаются в строй.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом на брифинге на полях первого ежегодного международного Конгресса по военной медицине и ментальному здоровью "Воин: жизнь, здоровье, боеспособность" рассказала заместитель министра обороны Украины Наталья Калмыкова.

"У нас очень высокий процент качественной реабилитации, возвращения в строй. Это отмечают и западные партнеры, те страны, которые никогда не имели такого опыта, такой войны, как у нас. Это более 75% раненых. Они после ранения различной степени тяжести", - отметила она.

Читайте также: Украина и НАТО создадут пять реабилитационных центров для военных, - Умеров

Калмыкова также отметила, что на сегодня почти в каждом учреждении здравоохранения есть мультидисплициональные команды и есть реабилитация.

"Как только начинается лечение, сразу начинается реабилитация. Это не то, что происходит потом. И реабилитация сейчас внедрена во всех учреждениях - как в гражданских, так и в военных", - пояснила заместитель министра.

Читайте также: Минобороны и Генштаб до конца года должны разработать понятную и прозрачную медицинскую инфосистему в воинских частях для раненых, - Зеленский

Автор: 

Минобороны (9275) военнослужащие (6087) реабилитация (346)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+5
БРЕШЕ
показать весь комментарий
27.07.2024 17:39
+5
Атож.
Не живими ж їх випускати!
показать весь комментарий
27.07.2024 17:55
+3
Згоден. Бреше.

Не 75%, а 90% відновлюємо і повертаємо у стрій.

А на фашистській расєє - кацапи-коновали 75% поранених кацапів відправляють у... землю
показать весь комментарий
27.07.2024 17:45
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
БРЕШЕ
показать весь комментарий
27.07.2024 17:39 Ответить
Згоден. Бреше.

Не 75%, а 90% відновлюємо і повертаємо у стрій.

А на фашистській расєє - кацапи-коновали 75% поранених кацапів відправляють у... землю
показать весь комментарий
27.07.2024 17:45 Ответить
Бряхня кацапцька від кацапа

У кацапів немає медицині, у кацапів є кацапи-коновали.
Слишь, кацап, ти іздохнєшь від рук свого кацапа-коновала.
показать весь комментарий
27.07.2024 18:57 Ответить
А ти звідкіль знаєш, ти що воював і був поранений?
А я усе пройшов, і войну і тяжке поранення і списання у зв'язку з непридатністю і маю нагороди за захист України
показать весь комментарий
27.07.2024 19:18 Ответить
Я воюю і заразж.
А ти хто такий?
Ти хто?
показать весь комментарий
27.07.2024 20:07 Ответить
Бряхня!
показать весь комментарий
27.07.2024 17:53 Ответить
Атож.
Не живими ж їх випускати!
показать весь комментарий
27.07.2024 17:55 Ответить
А хто буде воювати?Звісно без скидок на мєнтів, суддів і прокурворів.
показать весь комментарий
27.07.2024 17:59 Ответить
Знову БРЯХНЯ!

От кацап ти тупий, особливо коли "Знайома плаче і нічого вдіяти не може... "
показать весь комментарий
27.07.2024 18:59 Ответить
 
 