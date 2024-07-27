Более 75% раненых военнослужащих после реабилитации возвращаются в строй, - Минобороны
После прохождения реабилитации более 75% раненых военнослужащих, имеющих ранения различной степени тяжести, возвращаются в строй.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом на брифинге на полях первого ежегодного международного Конгресса по военной медицине и ментальному здоровью "Воин: жизнь, здоровье, боеспособность" рассказала заместитель министра обороны Украины Наталья Калмыкова.
"У нас очень высокий процент качественной реабилитации, возвращения в строй. Это отмечают и западные партнеры, те страны, которые никогда не имели такого опыта, такой войны, как у нас. Это более 75% раненых. Они после ранения различной степени тяжести", - отметила она.
Калмыкова также отметила, что на сегодня почти в каждом учреждении здравоохранения есть мультидисплициональные команды и есть реабилитация.
"Как только начинается лечение, сразу начинается реабилитация. Это не то, что происходит потом. И реабилитация сейчас внедрена во всех учреждениях - как в гражданских, так и в военных", - пояснила заместитель министра.
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Не 75%, а 90% відновлюємо і повертаємо у стрій.
А на фашистській расєє - кацапи-коновали 75% поранених кацапів відправляють у... землю
У кацапів немає медицині, у кацапів є кацапи-коновали.
Слишь, кацап, ти іздохнєшь від рук свого кацапа-коновала.
А я усе пройшов, і войну і тяжке поранення і списання у зв'язку з непридатністю і маю нагороди за захист України
А ти хто такий?
Ти хто?
Не живими ж їх випускати!
От кацап ти тупий, особливо коли "Знайома плаче і нічого вдіяти не може... "