Более 75% раненых военнослужащих после реабилитации возвращаются в строй, - Минобороны

После прохождения реабилитации более 75% раненых военнослужащих, имеющих ранения различной степени тяжести, возвращаются в строй.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом на брифинге на полях первого ежегодного международного Конгресса по военной медицине и ментальному здоровью "Воин: жизнь, здоровье, боеспособность" рассказала заместитель министра обороны Украины Наталья Калмыкова.

"У нас очень высокий процент качественной реабилитации, возвращения в строй. Это отмечают и западные партнеры, те страны, которые никогда не имели такого опыта, такой войны, как у нас. Это более 75% раненых. Они после ранения различной степени тяжести", - отметила она.

Читайте также: Украина и НАТО создадут пять реабилитационных центров для военных, - Умеров

Калмыкова также отметила, что на сегодня почти в каждом учреждении здравоохранения есть мультидисплициональные команды и есть реабилитация.

"Как только начинается лечение, сразу начинается реабилитация. Это не то, что происходит потом. И реабилитация сейчас внедрена во всех учреждениях - как в гражданских, так и в военных", - пояснила заместитель министра.

Читайте также: Минобороны и Генштаб до конца года должны разработать понятную и прозрачную медицинскую инфосистему в воинских частях для раненых, - Зеленский