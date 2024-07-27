Украина и НАТО создадут пять реабилитационных центров для военных, - Умеров
В Украине будет разработана и внедрена эффективная система реабилитации, которая поможет военнослужащим вернуться к службе или гражданской жизни после травм и болезней.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом во время І Международного конгресса по военной медицине и ментальному здоровью "Воин: жизнь, здоровье, боеспособность" заявил министр обороны Рустем Умеров.
"Будет разработана и внедрена эффективная система реабилитации, которая поможет военнослужащим вернуться к службе после травм и болезней. Это будет включать программу ментального восстановления военных. Наша цель - обеспечить оптимальную реабилитацию в зависимости от того, возвращается ли человек в строй или будет переходить в гражданскую жизнь", - сказал министр.
По его словам, вместе с НАТО Украина завершит создание пяти центров проекта "Реноватор" - современных реабилитационных центров для военных. В каждом таком центре будут внедрены современные технологии, а специалисты обеспечат качественное лечение и реабилитацию воинов.
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Але хєра лисого вони на це підуть.
А зараз, ви рекламуєтесь на фоні грошей НАТО??
Які ж ви нікчеми..
Рустем Умєров став другим в історії України Міністром оборони з російським паспортомПро це свідчить виписка з російського реєстру індивідуальних підприємців.
https://bastion.tv/rustem-umyerov-stav-drugim-v-istoriyi-********-ministrom-oboroni-z-rosijskim-pasportom_n62179
Після окупації півострова росіянами Рустем Умєров продовжив розвивати економіку окупованого півострова.
Про діяльність Умєрова з 2014 до 2019 року відомо мало.
На сайті Міністерства оборони України https://www.mil.gov.ua/ministry/kerivnicztvo/kerivnicztvo-ministerstva-oboroni-ukraini/umerov-rustem-enverovich.html зазначено , що з 2014 року він займався міжнародною адвокацією звільнення тимчасово окупованих території та визволення політв'язнів Криму.
Як стало відомо «Останньому Бастіону», у 2015 році Рустем Умєров зареєструвався як ФОП у Міжрайонній інспекції Федеральної податкової служби №9 по Республіці Крим.
Про це свідчить виписка з російського реєстру індивідуальних підприємців.
Згідно з даними виписки, Рустем Умєров має російське громадянство, яке ймовірно було ним отримане після окупації півострова