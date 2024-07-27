Украина и НАТО создадут пять реабилитационных центров для военных, - Умеров

В Украине будет разработана и внедрена эффективная система реабилитации, которая поможет военнослужащим вернуться к службе или гражданской жизни после травм и болезней.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом во время І Международного конгресса по военной медицине и ментальному здоровью "Воин: жизнь, здоровье, боеспособность" заявил министр обороны Рустем Умеров.

"Будет разработана и внедрена эффективная система реабилитации, которая поможет военнослужащим вернуться к службе после травм и болезней. Это будет включать программу ментального восстановления военных. Наша цель - обеспечить оптимальную реабилитацию в зависимости от того, возвращается ли человек в строй или будет переходить в гражданскую жизнь", - сказал министр.

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По его словам, вместе с НАТО Украина завершит создание пяти центров проекта "Реноватор" - современных реабилитационных центров для военных. В каждом таком центре будут внедрены современные технологии, а специалисты обеспечат качественное лечение и реабилитацию воинов.

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