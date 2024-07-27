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Украина и НАТО создадут пять реабилитационных центров для военных, - Умеров

Міністр оборони України Рустем Умєров

В Украине будет разработана и внедрена эффективная система реабилитации, которая поможет военнослужащим вернуться к службе или гражданской жизни после травм и болезней.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом во время І Международного конгресса по военной медицине и ментальному здоровью "Воин: жизнь, здоровье, боеспособность" заявил министр обороны Рустем Умеров.

"Будет разработана и внедрена эффективная система реабилитации, которая поможет военнослужащим вернуться к службе после травм и болезней. Это будет включать программу ментального восстановления военных. Наша цель - обеспечить оптимальную реабилитацию в зависимости от того, возвращается ли человек в строй или будет переходить в гражданскую жизнь", - сказал министр.

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По его словам, вместе с НАТО Украина завершит создание пяти центров проекта "Реноватор" - современных реабилитационных центров для военных. В каждом таком центре будут внедрены современные технологии, а специалисты обеспечат качественное лечение и реабилитацию воинов.

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Автор: 

НАТО (9931) военнослужащие (6087) реабилитация (346) Умеров Рустем (503)


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Топ комментарии
+4
Буде, буде, буде.. Ось коли стане, тоді ї говорить.
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27.07.2024 16:11
+3
Тобто, коли Кличко, коштом Києва ремонтував, відновлював медичні центри на Київщині - ви його лайном поливали..краще б на дрооони..

А зараз, ви рекламуєтесь на фоні грошей НАТО??

Які ж ви нікчеми..
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27.07.2024 16:09
+3
У Зельоних що не день, то "Міжпланетний шаховий турнір Нью-Васюкі". І результат аналогічний.
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27.07.2024 17:27
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Правила форума Совет форумчан
Віддайте Буковель під такий реабілітаційний центр!
Але хєра лисого вони на це підуть.
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27.07.2024 15:59 Ответить
Тобто, коли Кличко, коштом Києва ремонтував, відновлював медичні центри на Київщині - ви його лайном поливали..краще б на дрооони..

А зараз, ви рекламуєтесь на фоні грошей НАТО??

Які ж ви нікчеми..
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27.07.2024 16:09 Ответить
Зеленая классика же)
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27.07.2024 17:50 Ответить
На базе чего и в какие сроки ? - конгресс то международный!!! Или повторится ситуация с созданием кладовыщя в заповедной зоне?Вы "ноль", Вам нет доверия - люди странным образом задержавшиеся у кормушки.
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27.07.2024 16:10 Ответить
Буде, буде, буде.. Ось коли стане, тоді ї говорить.
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27.07.2024 16:11 Ответить
Як чую "буде, буде, ми працюємо" одразу розумію, хтось краде, краде і працює над тим як ще більше вкрасти. І знов починається "буде, буде..".
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27.07.2024 16:16 Ответить
А депутати держЗради нічого корисного для військових, замість літніх канікул, не бажають зробити?
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27.07.2024 16:20 Ответить

Рустем Умєров став другим в історії України Міністром оборони з російським паспортомПро це свідчить виписка з російського реєстру індивідуальних підприємців.
https://bastion.tv/rustem-umyerov-stav-drugim-v-istoriyi-********-ministrom-oboroni-z-rosijskim-pasportom_n62179



Після окупації півострова росіянами Рустем Умєров продовжив розвивати економіку окупованого півострова.

Про діяльність Умєрова з 2014 до 2019 року відомо мало.

На сайті Міністерства оборони України https://www.mil.gov.ua/ministry/kerivnicztvo/kerivnicztvo-ministerstva-oboroni-ukraini/umerov-rustem-enverovich.html зазначено , що з 2014 року він займався міжнародною адвокацією звільнення тимчасово окупованих території та визволення політв'язнів Криму.

Як стало відомо «Останньому Бастіону», у 2015 році Рустем Умєров зареєструвався як ФОП у Міжрайонній інспекції Федеральної податкової служби №9 по Республіці Крим.

Про це свідчить виписка з російського реєстру індивідуальних підприємців.

Згідно з даними виписки, Рустем Умєров має російське громадянство, яке ймовірно було ним отримане після окупації півострова
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27.07.2024 16:49 Ответить
У Зельоних що не день, то "Міжпланетний шаховий турнір Нью-Васюкі". І результат аналогічний.
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27.07.2024 17:27 Ответить
Почом нині яйця, Умєров?
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27.07.2024 17:47 Ответить
 
 