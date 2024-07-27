Зеленский распорядился создать современный реабилитационный госпиталь для освобожденных из плена военных
Президент Украины Владимир Зеленский поддержал идею создания современного реабилитационного госпиталя с модулем реинтеграции военнослужащих, освобожденных из российского плена.
Об этом Зеленский заявил на первом ежегодном международном Конгрессе по военной медицине и ментальному здоровью "Воин: жизнь, здоровье, боеспособность", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на"Интерфакс-Украина".
"Я дал поручение правительству в полной мере обеспечить финансирование создания современного реабилитационного госпиталя с модулем реинтеграции военнослужащих, освобожденных из плена, и стабилизационных пунктов для бесперебойного оказания медицинской помощи в зоне ведения боевых действий", - заявил Зеленский.
Он подчеркнул, что "должна быть введена эффективная система реабилитации, которая предусматривает ментальное восстановление военнослужащих вместе с их семьями".
Защита в государстве - это, безусловно, двустороннее движение, и те, кто защищает государство, должны знать и должны почувствовать, что государство защищает их. И в этом разница между нами и врагом. Россия не борется за выживание своих людей. Наоборот, Украина должна делать все для сохранения жизней", - сказал президент.
"Когда мы абсолютно правильно говорим о необходимости оружия, мы не должны забывать, что поддержка и защита наших воинов - это также оружие. Их силы, их знания, их умения - важная ценность для нашей страны. Со всем пониманием мы должны создать соответствующую систему реабилитации с высоким уровнем подготовки необходимых гаджетов и центров восстановления. Это наша задача, это наша цель, это наш путь", - резюмировал он.
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Нормас, можна відібрати квоту у депутатів.
Мені б повноваження, розвернулась би..
Бо в мене був один шлях, якого ото з 2016 немає теж.
прибарахліцякупити модуль реінтеграції.
І то може не вистачить
А воно, он, як неловко вийшло…. Зрада України, в спецОперації проти вагнерівців, розмінування Півдня, загибель патріота Журавля, зникнення 650 партій ГумДопомоги, виведення млрд грн(це тільки з 2022-23р), та ще і убивство, сотень тисяч Українців!!
Бо ми все пам'ятаємо,як ти розповідав,про здачу Азовців в полон......