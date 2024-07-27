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Зеленский распорядился создать современный реабилитационный госпиталь для освобожденных из плена военных

Володимир Зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский поддержал идею создания современного реабилитационного госпиталя с модулем реинтеграции военнослужащих, освобожденных из российского плена.

Об этом Зеленский заявил на первом ежегодном международном Конгрессе по военной медицине и ментальному здоровью "Воин: жизнь, здоровье, боеспособность", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на"Интерфакс-Украина".

"Я дал поручение правительству в полной мере обеспечить финансирование создания современного реабилитационного госпиталя с модулем реинтеграции военнослужащих, освобожденных из плена, и стабилизационных пунктов для бесперебойного оказания медицинской помощи в зоне ведения боевых действий", - заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что "должна быть введена эффективная система реабилитации, которая предусматривает ментальное восстановление военнослужащих вместе с их семьями".

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Защита в государстве - это, безусловно, двустороннее движение, и те, кто защищает государство, должны знать и должны почувствовать, что государство защищает их. И в этом разница между нами и врагом. Россия не борется за выживание своих людей. Наоборот, Украина должна делать все для сохранения жизней", - сказал президент.

"Когда мы абсолютно правильно говорим о необходимости оружия, мы не должны забывать, что поддержка и защита наших воинов - это также оружие. Их силы, их знания, их умения - важная ценность для нашей страны. Со всем пониманием мы должны создать соответствующую систему реабилитации с высоким уровнем подготовки необходимых гаджетов и центров восстановления. Это наша задача, это наша цель, это наш путь", - резюмировал он.

Зеленский (20185) медицина (2517) ранение (3373) военнослужащие (6087)


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Топ комментарии
+11
Санаторій кабміну "Конча Заспа" підходить.
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27.07.2024 14:43
+9
не підходить,там багато не відмиєш.Треба з нуля,щоб все "потужно",з бетоном,з асфальтом,щоб був "найпотужніший","найбільший" в Європі,щоб від кошторису не тільки спецпредставниця Пенні Пріцкер уху@ла,а навіть Вітя Орбан схуд від шоку
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27.07.2024 14:52
+7
Зрадник бажає бути "шовковим та пухнастим" за рахунок держави.
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27.07.2024 14:43
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Санаторій кабміну "Конча Заспа" підходить.
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27.07.2024 14:43 Ответить
не підходить,там багато не відмиєш.Треба з нуля,щоб все "потужно",з бетоном,з асфальтом,щоб був "найпотужніший","найбільший" в Європі,щоб від кошторису не тільки спецпредставниця Пенні Пріцкер уху@ла,а навіть Вітя Орбан схуд від шоку
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27.07.2024 14:52 Ответить
Феофанія.
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27.07.2024 15:01 Ответить
Феофанія якраз не підходить. Там умови для лікування, а не санаторно-курортні, які краще підходять для реабілітації. Феофанія велика і вже забита "буратінами" які платять по 600 баксів за день. Не та там атмосфера тепер...
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27.07.2024 15:07 Ответить
Більше 15 років, по роботі співпрацюва ла по Феофанії, в медичному сенсі.

Нормас, можна відібрати квоту у депутатів.
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27.07.2024 15:10 Ответить
Ага,квоту в них відібрати особливо в цих: Юзіків,Качур,Задорожних,Брагарів,Арахамій і далі по списку...вірите в таке?Вони послідню конфетку в вашої дитини відберуть,а якщо конфетка виявиться "рошенка",то ще й справу по 111 статті ККУ на вас заведуть.
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27.07.2024 15:21 Ответить
Нічого ви у жидобільшовицької номенклатури "так просто" не відберете. У них там комунізм і халява за яку вони готові вбивати. Ви готові вирубувати їх сокирою? І персонал вони відповідний та розбещений вже відібрали "під себе". Якщо навіть якийсь корпус віддати під реабілітацію військових, то там буде "гетто" без права перетину "убогими" "червоних ліній" за якими жирують депутати, кабмінівці і "буратіни"...
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27.07.2024 15:51 Ответить
Ой..я там в іншій темі вже написала..
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27.07.2024 16:11 Ответить
А. Ще є у центренерго величезний санаторний центр..теж Київська обл. Можна прихватизувати.

Мені б повноваження, розвернулась би..
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27.07.2024 16:13 Ответить
"Прихватизувати"? Тоді все приречено ще до початку. Я був свідком "прихватизації". Друзі поділились на дві категорії. Одні прагнули вкрасти, тобто "прихвхватизувати" і лише одниниці прагнули створити своє (заробити). Перші майже всі загинули в боротьбі за чуже. Деякі з других досягли успіхів і тепер мають зароблене і створене власною працею. Не даремно моя бабуся казала "Є лише два шляхи - заробити або вкрасти. Третього не існує". Всі хто хоче вкрасти в тій чи іншій формі хочуть чужого і не здатні створити, берегти і захищати своє...
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27.07.2024 17:40 Ответить
Мені то ні до чого. Роз'яснення теж.
Бо в мене був один шлях, якого ото з 2016 немає теж.
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27.07.2024 19:55 Ответить
Зрадник бажає бути "шовковим та пухнастим" за рахунок держави.
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27.07.2024 14:43 Ответить
"Трудоголік" ти наш,акі пчолка на благо 5-ти "найефективніших" працюєш,навіть не вистачає часу про країну подумати
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27.07.2024 14:46 Ответить
А військовим калікам що??
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27.07.2024 14:46 Ответить
"зелена тема для розпилу державних коштів" називалася на цей час "реабілітаційний центр"
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27.07.2024 14:48 Ответить
Те, кто до конца воевал (честно отдал свой долг) погибли, а те кто сдался в плен к ним ЕСТЬ ВОПРОСЫ, а не струсили они когда нужно было драться, не отставили и не подставили своих товарищей на поле бране. Это не значит,что все кто попал в плен трусы или предатели, напрасные смерти никому не нужны, но обстоятельства сдачи в плен очень важны, и после тщательных и беспрстрастнывх разбирательств немало кого нужно отправлять на НАРЫ, а не "Канары"!!!
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27.07.2024 15:01 Ответить
Десь це вже було Спочатку "братья і сьостри", а потім розстрілять
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27.07.2024 15:07 Ответить
Где-то уже было,понять и простить.
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27.07.2024 16:21 Ответить
Це тупе знущання? Тварюка ти, безпорадна. Коли Кличко реанімував медичні заклади по області для військових, витратив доюха бабла на їх реконструкцію, ти, падло волав про нецільове використання!! Гнида жидівська.
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27.07.2024 15:03 Ответить
Лучше за кордом в европе.
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27.07.2024 15:04 Ответить
Ого, це десь 100500 мільярдів треба щоб прибарахліця купити модуль реінтеграції.
І то може не вистачить
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27.07.2024 15:05 Ответить
Бездумно тексти з суфлеру читати, не лопатою махати.
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27.07.2024 15:25 Ответить
бабла дохера?
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27.07.2024 15:31 Ответить
Що тільки, отой недоросль зеленський, ТВО ПУ, не планував з 2019 року!! І універ, і дерева, і асфальт, і смартфони пенсам, і нову будівлю для ОПУ, і дітям-сиротам у Пущі Водиця передати будівлі, і з кортежами покінчити, і ще сотню тем маячні….
А воно, он, як неловко вийшло…. Зрада України, в спецОперації проти вагнерівців, розмінування Півдня, загибель патріота Журавля, зникнення 650 партій ГумДопомоги, виведення млрд грн(це тільки з 2022-23р), та ще і убивство, сотень тисяч Українців!!
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27.07.2024 16:59 Ответить
4 к долярів вчителям
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27.07.2024 21:01 Ответить
Кірюша тему підкинув найвелічнішому 70% відката, як завжди.
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27.07.2024 18:27 Ответить
Дебіл є дебіл. Краще кілька пересувних шпиталів ніж один, по якому буде приліт як по Охматдиту. Та й будівництво буде довгостроковим та джерелом розкрадання його, зєлянскАВО, кумів та типРАДНИКІВ (типу радники).
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27.07.2024 19:46 Ответить
На кількість наших поранених пересувні шпиталі??? Не обзеленювайтесь. Хлопці навіть в цивільних лежать з початку повномасштаьного, он на червоний хутір згоняйте. Натовпи. Ще й перекомісію проходять. Тому й Київ найбільший захист має. Бо лікарні забиті, а не тільки головний військовий шпиталь.
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27.07.2024 21:05 Ответить
Пересувні - це майже польовки. Без великих витрат. Але вам потрібен капітальний через років зо два ? А можливо й через три-чотиріи з "великим крадівництвом". Що вам треба - мені байдуже, але хлопцям потрібні шпиталі зараз і у будь-якому місці. Краще десь біля лісу на галявинах.
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28.07.2024 11:59 Ответить
Патужний разпорядун.
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27.07.2024 23:00 Ответить
А технологію здачі в полон ти також розробив,пісюнограй,янелох?
Бо ми все пам'ятаємо,як ти розповідав,про здачу Азовців в полон......
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27.07.2024 23:06 Ответить
 
 