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Зеленский посетил раненых воинов, проходящих лечение. ФОТОРЕПОРТАЖ

Президент Украины Владимир Зеленский посетил защитников Украины, которые проходят лечение.

Об этом глава государства фейсбуке в телегам-канале, информирует Цензор.НЕТ.

"Пообщался с ребятами и отметил их государственными наградами. Спасибо за защиту Украины и вашу силу, за все, что вы делаете, чтобы наше государство выстояло!", - отмечает Зеленский.

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поранені військовослужбовці
поранені військовослужбовці
поранені військовослужбовці
поранені військовослужбовці
поранені військовослужбовці
поранені військовослужбовці
поранені військовослужбовці
поранені військовослужбовці
поранені військовослужбовці
поранені військовослужбовці

Где именно проходят лечение раненые воины - не указывается.

Зеленский Владимир (20336) ранение (3382) военнослужащие (6133)


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Топ комментарии
+15
Іуда, який привів в країну війну, заглядаючи у дупу *****, на руках якого кров тисяч військових і цивільних, сотень дітей, тепер ходить до поранених? Немає дна у гундосого лицеміра!
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27.07.2024 13:55
+13
Як тобі спиться, наркОманський?
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27.07.2024 13:40
+11
Сьогодні Кухарчук запитував - чого він зажав нагороди для иого хлопців
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27.07.2024 13:38
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Сьогодні Кухарчук запитував - чого він зажав нагороди для иого хлопців
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27.07.2024 13:38 Ответить
А яка влада ******** добровольців-націоналістів? Вона їх панічно боїться і ненавидить.
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27.07.2024 14:05 Ответить
Цікаво солдати як у пуйла ряжені для фото!!! Як відібирали тих соолат які ******* ЗЕ і так йому посміхаються
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27.07.2024 13:39 Ответить
Підібрати солдат, які ******* Зю, неважко - їх же 73%. Армія - це зріз суспільства.
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27.07.2024 13:58 Ответить
Мабуть, така сама масовка, як і у *****.
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27.07.2024 13:59 Ответить
Як тобі спиться, наркОманський?
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27.07.2024 13:40 Ответить
Нормально йому спиться. Цей тупий виродок дійсно себе вважає рятівником України. Про це йому щодня шепче ермак і придворні слуги.
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27.07.2024 14:09 Ответить
Іуда, який привів в країну війну, заглядаючи у дупу *****, на руках якого кров тисяч військових і цивільних, сотень дітей, тепер ходить до поранених? Немає дна у гундосого лицеміра!
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27.07.2024 13:55 Ответить
Ще раз, я не прихильник зелебобів, але невже ти думаєш якби хтось був інший то ***** б не напав?
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27.07.2024 14:08 Ответить
***** нападає тільки тоді, коли впевнений в слабкості влади, і "Кієв за 3 дня". Слабкішої та дурнішої влади в Україні не було ніколи.При Пороху він би й не рипнувся.
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27.07.2024 14:16 Ответить
НаркОманський створив такі умови, що не напасти було неможливо. Все зробив на прохання *****
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27.07.2024 14:53 Ответить
А шо значить все?
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27.07.2024 14:55 Ответить
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27.07.2024 19:00 Ответить
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27.07.2024 19:03 Ответить
як добре, що якщо б він не ходив,
то можна було б написати те саме з "тепер навіть не ходить до поранених".

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27.07.2024 14:39 Ответить
Добре було, якби твій Лідор не просто не ходив, а вже й не дихав.
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27.07.2024 14:49 Ответить
я голосував за ПАПа так само яки і ти. Двічі.
Але є люди які шукають змогу щось робити з сьогоднішнім днем. на них і тримаємось.
а є ті що лише ниють "яжегаваріла" під кожним заголовком,
законсервувашись в тому що було і ставши минулим що не трапилось
ти нічим не відрізняєшся від тієї бабки "какую страну просрали и колбаса по 2.20"
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27.07.2024 14:53 Ответить
Ти такий голосувач за ПАП, як і балерина. Зебіл, який намагається виправдати своє зебільство та інших дегротів 73%, які не тільки не покаялися і не визнали свою вину в цій катастрофі, а продовжують лизати дупу своєиму Гундосому Іуді.
І вам не під кожним постом, а на лобі треба випалити каленим залізом: "А ми ж попереджали!", може тоді до дебілів щось дійде.
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27.07.2024 15:37 Ответить
Піар, піар, піар, знову піар... Ти, чотириразовий ухилянте, за краще б на власні (читай: вкрадені у власного народу) кошти побудував десь у Закарпатті медичний центр з реабілітації поранених бійців з досвідченим персоналом та запустив фабрику з виробництва протезів.
п.с. Розвідник Ярослав Журавель (ти пам*ятаєш добре, липень 20-го року, смт Зайцеве) тобі, скурвий сину, спати вночі дає?
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27.07.2024 14:08 Ответить
Гарні картинки для дебілів..
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27.07.2024 14:20 Ответить
А отой, ларьочник, де подівся??
Відповідальність особиста, від цього не зменьшиться…
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27.07.2024 14:21 Ответить
ну це як би чикотило провідував у лікарні тих, кого не вдалося вбити з першого разу
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27.07.2024 14:24 Ответить
ИНТЕРЕСУЮСЬ СПРОСИТЬ, А НЕТ ЛИ СРЕДИ РАНЕНЫХ РОДСТВЕННИКОВ ДЕПУТАТОВ, МИНИСТРОВ, СУДЕЙ, ПРОКУРОРОВ...
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27.07.2024 14:31 Ответить
Мрійник)
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27.07.2024 14:55 Ответить
"Про це глава держави https://www.facebook.com/photo/?fbid=3634172476833102&set=pcb.3634173126833037 фейсбуку у телегам-каналі", інфомує " - глава держава фейсбуку, також глава держави телемарафону, глава держави вечірніх звернень...
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27.07.2024 15:34 Ответить
поривняйте оцю носом зморщеним та очамиприщуреними посмішку та там, де вин щиро біжить цілувати лисого в лисину ...
Може людина після 40 змінити щирі емоції на обличчі ?
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27.07.2024 17:20 Ответить
А где андрей..........................
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29.07.2024 13:47 Ответить
 
 