Зеленский посетил раненых воинов, проходящих лечение. ФОТОРЕПОРТАЖ
Президент Украины Владимир Зеленский посетил защитников Украины, которые проходят лечение.
Об этом глава государства фейсбуке в телегам-канале, информирует Цензор.НЕТ.
"Пообщался с ребятами и отметил их государственными наградами. Спасибо за защиту Украины и вашу силу, за все, что вы делаете, чтобы наше государство выстояло!", - отмечает Зеленский.
Где именно проходят лечение раненые воины - не указывается.
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+15 Светлана Круп
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+13 Наталья #586538
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+11 Валентин Коваль #587289
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то можна було б написати те саме з "тепер навіть не ходить до поранених".
Але є люди які шукають змогу щось робити з сьогоднішнім днем. на них і тримаємось.
а є ті що лише ниють "яжегаваріла" під кожним заголовком,
законсервувашись в тому що було і ставши минулим що не трапилось
ти нічим не відрізняєшся від тієї бабки "какую страну просрали и колбаса по 2.20"
І вам не під кожним постом, а на лобі треба випалити каленим залізом: "А ми ж попереджали!", може тоді до дебілів щось дійде.
п.с. Розвідник Ярослав Журавель (ти пам*ятаєш добре, липень 20-го року, смт Зайцеве) тобі, скурвий сину, спати вночі дає?
Відповідальність особиста, від цього не зменьшиться…
Може людина після 40 змінити щирі емоції на обличчі ?