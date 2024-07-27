Зеленский посетил раненых воинов, проходящих лечение. ФОТОРЕПОРТАЖ

Президент Украины Владимир Зеленский посетил защитников Украины, которые проходят лечение.

Об этом глава государства фейсбуке в телегам-канале, информирует Цензор.НЕТ.

"Пообщался с ребятами и отметил их государственными наградами. Спасибо за защиту Украины и вашу силу, за все, что вы делаете, чтобы наше государство выстояло!", - отмечает Зеленский.

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Где именно проходят лечение раненые воины - не указывается.