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Покровское направление является самым сложным на фронте, - Зеленский. ВИДЕО

Покровское направление на Донетчине было и остается основным направлением российских атак.

Об этом в вечернем обращении заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает Цензор.НЕТ.

Глава государства рассказал, что провел совещание с министром обороны Рустемом Умеровым:

"О новых оборонных пакетах для Украины - то, что мы готовим с партнерами. Важно, чтобы наши воины получали именно то, что необходимо в этих условиях очень жестких боев и давления российской армии", - сказал президент.

По словам главы государства, вместе с министром и военным командованием подробно разобрали ситуацию на сложных направлениях фронта.

"В частности, и с министром, и с военным командованием мы подробно разбираем ситуацию на сложных направлениях, прежде всего, это Покровское направление в Донецкой области. Именно это направление было и остается основным направлением российских атак", - сказал Зеленский.

Как рассказал президент, он дважды заслушал доклады главнокомандующего Вооруженных сил Украины Александра Сырского по этому направлению.

"Должно быть сделано и будет сделано все, чтобы усилить наши позиции, нашу украинскую способность наносить оккупанту ощутимые потери", - сказал глава государства.

Зеленский также отметил воинов, которые наносят удары по российским базам и логистике на временно оккупированных территориях.

Смотрите также: Очень важно, что наконец-то в оборонном производстве начали реально и заметно работать иностранные средства, - Зеленский. ВИДЕО

Автор: 

Зеленский Владимир (20336) обращение (747) Донецкая область (9629)


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Топ комментарии
+11
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26.07.2024 21:32
+10
Товариш Zelenskij, ви нам відкрили очи!
Про Покровський напрям вже більше чотирьох місяців всі волають, а воно тільки прокинувся! Поїдь краще підпиши гарантії з Фіджи!
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26.07.2024 21:22
+8
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26.07.2024 21:23
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Чегевара Оманський!!))
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26.07.2024 21:19 Ответить
вонючий та блохастий
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26.07.2024 21:22 Ответить
Потужно-запашний😁
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26.07.2024 21:23 Ответить
як чегевара
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26.07.2024 21:24 Ответить
Че Гевара рідною землею не торгував,
в Аргентині революції не організовував і в виборах не брав участі. На Кубі і в Болівії лютував.
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26.07.2024 21:29 Ответить
але був вонючим бомжем сраним. це факт.
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26.07.2024 21:31 Ответить
мене ЦН розбанили - тому чхати на вовчині висери.

WJ План Помпео для Украины: $500 млрд. вооружений и членство в НАТО https://www.youtube.com/watch?v=Jmfkw1Lgb0Y
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26.07.2024 22:17 Ответить
зато руками водив у мао мао но щось пішло не так і мао мао програли мазь анті куль шаманів мао мао не працювала
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27.07.2024 02:50 Ответить
Товариш Zelenskij, ви нам відкрили очи!
Про Покровський напрям вже більше чотирьох місяців всі волають, а воно тільки прокинувся! Поїдь краще підпиши гарантії з Фіджи!
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26.07.2024 21:22 Ответить
https://republic.com.ua/article/komika-chirkova-siloyu-viveli-zi-sczeni-koli-vin-zachituvav-peredviborchi-obiczyanki-zelenskogo.html

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26.07.2024 22:20 Ответить
Коміка Чиркова силою вивели зі сцени, коли він зачитував передвиборчі обіцянки Зеленськогоhttps://republic.com.ua/article/komika-chirkova-siloyu-viveli-zi-sczeni-koli-vin-zachituvav-peredviborchi-obiczyanki-zelenskogo.html#respond 0

https://republic.com.ua/article/author/redactor https://republic.com.ua/rub/showbusiness

У коміка Сергія Чиркова під час зачитування передвиборчих обіцянок Володимира Зеленського вирвали мікрофон та силою вивели зі сцени на «Atlas Weekend».

Про це повідомляє https://www.5.ua/dv/tresh/331489 5 канал .

Під час виступу на фестивалі Чирков зачитав зі сцени промову Зеленського з президентських дебатів 2019 року. Комік нагадав публіці обіцянки Зеленського про «кінець епохи бідності», «кінець кумівства» та «швидке завершення війни».

Очевидці повідомили, що стендапер просто зачитував цитати, не надаючи їм оцінок та не жартуючи. Під час перфомансу до нього підійшов охоронець, вирвав мікрофон та силою вивів зі сцени.

Гуморист у соцмережах згодом повідомив, що із ним все добре.
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26.07.2024 22:21 Ответить
дякуємо що просвітили, але є нюанс Коміка Чиркова силою вивели зі сцени "Atlas Weekend", коли він зачитував передвиборчі обіцянки Зеленського Джерело:
ця новина тут зранку висить 26.07.24 09:44
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26.07.2024 23:22 Ответить
будьласочка- обіцянки це не цяцянки ,нагадуємо й нагадуємо вові як йому гірко це чути або його холуям
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27.07.2024 00:22 Ответить
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26.07.2024 21:23 Ответить
Діти комсомольців, правнуки брежневців
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27.07.2024 06:14 Ответить
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26.07.2024 21:28 Ответить
Нарід обрав собі до вподоби, бо відчував ментальну спорідненість.
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26.07.2024 21:30 Ответить
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26.07.2024 21:32 Ответить
загуглив ,,який же він дебіл" видало про.... мілованова
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26.07.2024 22:11 Ответить
Лізуть на Покровському напрямку - то підкинь нашим зброі - треба зупинити - бо біда
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26.07.2024 21:33 Ответить
зеля! Цей напрямок найскладніший из-за тебя! Иди воюй квартальній комик.
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26.07.2024 21:34 Ответить
Ситуация архисложная! Пора на фронт выпускать свежий резерв-мордоворотов из "Квартала 95".
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26.07.2024 21:38 Ответить
"Має бути зроблено і буде зроблено все, щоб посилити наші позиції, нашу українську
спроможність завдавати окупантові відчутних втрат" Джерело:
Та ми вже бачили як ти "посилював нашу спроможність", коли саботував наші ракетні програми, кидав за грати українських патріотів та військових, зливав наші спецоперації кацапам та призначав агентів фсб на керівні посади... А тепер ти, підле курво, не кліпнувши оком розповідаєш що Покровський напрямок у нас найскладніший? ...
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26.07.2024 21:40 Ответить
Он ещё выступает???
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26.07.2024 21:44 Ответить
Капитан очевдность, мля. Ты, клоунес хрипатый, не забыл что войну закончишь? ***** коломойшевская? Война будет до тех пор, пока ты работаешь кремлевским агентом. Тебе даже не снятся окровавленные младенцы, наркоман обдолбанный.
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26.07.2024 21:45 Ответить
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26.07.2024 21:47 Ответить
"Зокрема, і з міністром, і з військовим командуванням ми детально розбираємо ситуацію на складних напрямках, насамперед, це у Донецькій області."

"Має бути зроблено і буде зроблено все, щоб посилити наші позиції, нашу українську спроможність завдавати окупантові відчутних втрат", - сказав очільник держави."

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26.07.2024 21:47 Ответить
https://republic.com.ua/article/lyapas-bajdenu-%D1%94rmak-proviv-telefonnu-rozmovu-z-radnikom-z-naczbezpeki-kamali-harris.html https://republic.com.ua/article/lyapas-bajdenu-єrmak-proviv-telefonnu-rozmovu-z-radnikom-z-naczbezpeki-kamali-harris.html

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26.07.2024 22:25 Ответить
Ляпас Байдену: Єрмак провів телефонну розмову з радником з нацбезпеки Камали Харріс

Єрмак провів телефонну розмову з радником з нацбезпеки Камали Харріс Філом Гордоном, який грає у Харріс ту ж роль, що й Джейк Салліван у Байдена.
https://republic.com.ua/article/author/redactor

«Андрій Єрмак та Філ Гордон обговорили подальшу підтримку України з боку США та результати першого саміту миру», - повідомляє сайт президента України.

Оце так ляпас Байдену!

Альо, стратеги! Байден живий, ще півроку працюватиме президентом, завтра виступатиме перед американським народом, а ви вже поховали діючого очільника країни і через його голову та голову його команди починаєте замоложувати Харріс?

Вона ще навіть не кандидат у президенти, все вирішуватиме зʼїзд, а Єрмак вже лізе поперед батька у пекло. І це при тому, що до відмови Байдена брати участь у виборах ніхто з представників української влади з Гордоном не спілкувався.

Слони у посудній лавці.

Цікавий момент. Після того, як Єрмак навʼязався на телефонні перемовини з Філом Гордоном - радником Камали Харріс з питань нацбезпеки - заявку на розмову з нею подав у апарат віце-президента і сам Зеленський.
На що Камала Харріс відповіла, що «дзвінок президента України для неї дуже важливий, але....
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26.07.2024 22:28 Ответить
На нари мудака безтолкового!
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26.07.2024 22:33 Ответить
https://t.me/usivoho/30039 ЗСУ можуть потрапити в котел під Торецьком

Зараз ЗС рф наступають на місто із заходу через Залізне і Північне, а також із півдня через селище Нью-Йорк. У результаті в українських позиціях утворився виступ.

Там росіяни намагаються створити свого роду котел. Це означає, що українці повинні відступити, якщо їм не вдасться відбити житлові райони Нью-Йорка. Інакше вони будуть там повністю оточені.
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26.07.2024 23:29 Ответить
ВоФка,найскладнішим для фронту-є твої дИбільні,неадекватні вечірні звернення-це дуже демотивує бійців.Коли вони бачать твою обдовбану коксом пику,яка видає вербально якісь незрозумілі речення з паралельної реальності,то у всіх бійців в голові з'являється одне питання: що в тилу відбувається і за що ми воюєм?
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26.07.2024 23:38 Ответить
Мерзость.
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27.07.2024 01:00 Ответить
Ви б краще не "пакети" оборонні готували, споруди оборонні...
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27.07.2024 07:59 Ответить
нарядун
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27.07.2024 11:53 Ответить
 
 