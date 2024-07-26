Покровское направление является самым сложным на фронте, - Зеленский. ВИДЕО

Покровское направление на Донетчине было и остается основным направлением российских атак.

Об этом в вечернем обращении заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает Цензор.НЕТ.

Глава государства рассказал, что провел совещание с министром обороны Рустемом Умеровым:

"О новых оборонных пакетах для Украины - то, что мы готовим с партнерами. Важно, чтобы наши воины получали именно то, что необходимо в этих условиях очень жестких боев и давления российской армии", - сказал президент.

По словам главы государства, вместе с министром и военным командованием подробно разобрали ситуацию на сложных направлениях фронта.

"В частности, и с министром, и с военным командованием мы подробно разбираем ситуацию на сложных направлениях, прежде всего, это Покровское направление в Донецкой области. Именно это направление было и остается основным направлением российских атак", - сказал Зеленский.

Как рассказал президент, он дважды заслушал доклады главнокомандующего Вооруженных сил Украины Александра Сырского по этому направлению.

"Должно быть сделано и будет сделано все, чтобы усилить наши позиции, нашу украинскую способность наносить оккупанту ощутимые потери", - сказал глава государства.

Зеленский также отметил воинов, которые наносят удары по российским базам и логистике на временно оккупированных территориях.

Смотрите также: Очень важно, что наконец-то в оборонном производстве начали реально и заметно работать иностранные средства, - Зеленский. ВИДЕО