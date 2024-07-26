Покровское направление является самым сложным на фронте, - Зеленский. ВИДЕО
Покровское направление на Донетчине было и остается основным направлением российских атак.
Об этом в вечернем обращении заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает Цензор.НЕТ.
Глава государства рассказал, что провел совещание с министром обороны Рустемом Умеровым:
"О новых оборонных пакетах для Украины - то, что мы готовим с партнерами. Важно, чтобы наши воины получали именно то, что необходимо в этих условиях очень жестких боев и давления российской армии", - сказал президент.
По словам главы государства, вместе с министром и военным командованием подробно разобрали ситуацию на сложных направлениях фронта.
"В частности, и с министром, и с военным командованием мы подробно разбираем ситуацию на сложных направлениях, прежде всего, это Покровское направление в Донецкой области. Именно это направление было и остается основным направлением российских атак", - сказал Зеленский.
Как рассказал президент, он дважды заслушал доклады главнокомандующего Вооруженных сил Украины Александра Сырского по этому направлению.
"Должно быть сделано и будет сделано все, чтобы усилить наши позиции, нашу украинскую способность наносить оккупанту ощутимые потери", - сказал глава государства.
Зеленский также отметил воинов, которые наносят удары по российским базам и логистике на временно оккупированных территориях.
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в Аргентині революції не організовував і в виборах не брав участі. На Кубі і в Болівії лютував.
WJ План Помпео для Украины: $500 млрд. вооружений и членство в НАТО https://www.youtube.com/watch?v=Jmfkw1Lgb0Y
Про Покровський напрям вже більше чотирьох місяців всі волають, а воно тільки прокинувся! Поїдь краще підпиши гарантії з Фіджи!
https://republic.com.ua/article/author/redactor https://republic.com.ua/rub/showbusiness
У коміка Сергія Чиркова під час зачитування передвиборчих обіцянок Володимира Зеленського вирвали мікрофон та силою вивели зі сцени на «Atlas Weekend».
Про це повідомляє https://www.5.ua/dv/tresh/331489 5 канал .
Під час виступу на фестивалі Чирков зачитав зі сцени промову Зеленського з президентських дебатів 2019 року. Комік нагадав публіці обіцянки Зеленського про «кінець епохи бідності», «кінець кумівства» та «швидке завершення війни».
Очевидці повідомили, що стендапер просто зачитував цитати, не надаючи їм оцінок та не жартуючи. Під час перфомансу до нього підійшов охоронець, вирвав мікрофон та силою вивів зі сцени.
Гуморист у соцмережах згодом повідомив, що із ним все добре.
ця новина тут зранку висить 26.07.24 09:44
спроможність завдавати окупантові відчутних втрат" Джерело:
Та ми вже бачили як ти "посилював нашу спроможність", коли саботував наші ракетні програми, кидав за грати українських патріотів та військових, зливав наші спецоперації кацапам та призначав агентів фсб на керівні посади... А тепер ти, підле курво, не кліпнувши оком розповідаєш що Покровський напрямок у нас найскладніший? ...
"Має бути зроблено і буде зроблено все, щоб посилити наші позиції, нашу українську спроможність завдавати окупантові відчутних втрат", - сказав очільник держави."
Єрмак провів телефонну розмову з радником з нацбезпеки Камали Харріс Філом Гордоном, який грає у Харріс ту ж роль, що й Джейк Салліван у Байдена.
https://republic.com.ua/article/author/redactor
«Андрій Єрмак та Філ Гордон обговорили подальшу підтримку України з боку США та результати першого саміту миру», - повідомляє сайт президента України.
Оце так ляпас Байдену!
Альо, стратеги! Байден живий, ще півроку працюватиме президентом, завтра виступатиме перед американським народом, а ви вже поховали діючого очільника країни і через його голову та голову його команди починаєте замоложувати Харріс?
Вона ще навіть не кандидат у президенти, все вирішуватиме зʼїзд, а Єрмак вже лізе поперед батька у пекло. І це при тому, що до відмови Байдена брати участь у виборах ніхто з представників української влади з Гордоном не спілкувався.
Слони у посудній лавці.
Цікавий момент. Після того, як Єрмак навʼязався на телефонні перемовини з Філом Гордоном - радником Камали Харріс з питань нацбезпеки - заявку на розмову з нею подав у апарат віце-президента і сам Зеленський.
На що Камала Харріс відповіла, що «дзвінок президента України для неї дуже важливий, але....
Зараз ЗС рф наступають на місто із заходу через Залізне і Північне, а також із півдня через селище Нью-Йорк. У результаті в українських позиціях утворився виступ.
Там росіяни намагаються створити свого роду котел. Це означає, що українці повинні відступити, якщо їм не вдасться відбити житлові райони Нью-Йорка. Інакше вони будуть там повністю оточені.