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Новини
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Міноборони веде роботу над застосунком "Ветеран+"

Міноборони працює над додатком

Міністерство оборони працює над застосунком "Ветеран+" разом з іншими міністерствами.

Про це під час VII Міжнародного ветеранського форуму "Україна. Ветерани. Єдність" заявив міністр оборони Рустем Умєров, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Умєров зазначив, що застосунок стосується "надання послуг державою ветеранам".

"Він вже в роботі, і ми застосовуємо тут найкращий міжнародний досвід. Ми хочемо створити програми реабілітацій та підтримки військових, які присутні в країнах G7, G20. Наші міжнародні партнери готові підтримати нас у цьому", – пояснив міністр.

Раніше Умєров розповідав, що протягом двох років планується провести реконструкцію військових шпиталів у 12 містах України.

Читайте: У застосунку "Резерв+" з’являться нові функції, - Міноборони

Автор: 

ветерани (1068) Міноборони (7300) додаток (474) Умєров Рустем (585)


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22.08.2024 18:55 Відповісти
Коли вже "Позаштат на 800 гривень +"?
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22.08.2024 18:58 Відповісти
Коли вже Корупціонер +
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22.08.2024 19:04 Відповісти
***** його дуже просив ветеранську базу йому злити.
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22.08.2024 19:04 Відповісти
Коли вже "Яйці по 17 +" , але в євро
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22.08.2024 19:07 Відповісти
Членами «двадцятки» є https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%8F Австралія , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Аргентина , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D1%96%D1%8F Бразилія , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8F ВеликаБританія , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D0%B4%D1%96%D1%8F Індія , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D1%96%D1%8F Індонезія , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%8F Італія , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0 Канада , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9 Китай , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%8F Південна Корея , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0 Мексика , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Німеччина , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%90%D0%A0 ПАР , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8F Росія , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%83%D0%B4%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%96%D1%8F СаудівськаАравія , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8 США , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Туреччина , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F Франція , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%96%D1%8F Японія і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7 Європейський Союз .
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22.08.2024 19:21 Відповісти
Міноборони "веде роботу" над любими схематозами. Але тільки не над постачанням Армії, та не на оборону.
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22.08.2024 19:22 Відповісти
Ей, чУчмеров! На передку хлопцям озброєння бракує, набоїв мін..! Може ти зараза займешся своїми прямими обов'язками а не ''х***ом по роялю"!!!
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22.08.2024 19:27 Відповісти
І скільки мільярдів під це буде списано?
От нафіга?
З кожного чайниука розказують, які саме ми маємо пільги. Нахіба це ще в вигляді додатку?
============
Мав сьогодні розмову з знайомим стоматологом. Говорили за безкоштовне протезування зубів для УБД.
Дві з половиною клініки на усю Київську область. І то здоровенні черги на півроку вперед.

А чому? Та тому що клініка, зо заключила договір з Національною службою охїорони здоров'я по системі державних гарантій.

АЛЕ!!!!!! Держава кліниці компенсує витрати мінімум через півроку. Тому стоматологи в такі схеми вписуватися просто не хочуть.
====

По іншим питанням те саме. А гранти на ветеранський бізнес- це взагалі пісня.
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22.08.2024 19:44 Відповісти
 
 