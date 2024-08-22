Міноборони веде роботу над застосунком "Ветеран+"

Міністерство оборони працює над застосунком "Ветеран+" разом з іншими міністерствами.

Про це під час VII Міжнародного ветеранського форуму "Україна. Ветерани. Єдність" заявив міністр оборони Рустем Умєров, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Умєров зазначив, що застосунок стосується "надання послуг державою ветеранам".

"Він вже в роботі, і ми застосовуємо тут найкращий міжнародний досвід. Ми хочемо створити програми реабілітацій та підтримки військових, які присутні в країнах G7, G20. Наші міжнародні партнери готові підтримати нас у цьому", – пояснив міністр.

Раніше Умєров розповідав, що протягом двох років планується провести реконструкцію військових шпиталів у 12 містах України.

Читайте: У застосунку "Резерв+" з’являться нові функції, - Міноборони