Міноборони веде роботу над застосунком "Ветеран+"
Міністерство оборони працює над застосунком "Ветеран+" разом з іншими міністерствами.
Про це під час VII Міжнародного ветеранського форуму "Україна. Ветерани. Єдність" заявив міністр оборони Рустем Умєров, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Умєров зазначив, що застосунок стосується "надання послуг державою ветеранам".
"Він вже в роботі, і ми застосовуємо тут найкращий міжнародний досвід. Ми хочемо створити програми реабілітацій та підтримки військових, які присутні в країнах G7, G20. Наші міжнародні партнери готові підтримати нас у цьому", – пояснив міністр.
Раніше Умєров розповідав, що протягом двох років планується провести реконструкцію військових шпиталів у 12 містах України.
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От нафіга?
З кожного чайниука розказують, які саме ми маємо пільги. Нахіба це ще в вигляді додатку?
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Мав сьогодні розмову з знайомим стоматологом. Говорили за безкоштовне протезування зубів для УБД.
Дві з половиною клініки на усю Київську область. І то здоровенні черги на півроку вперед.
А чому? Та тому що клініка, зо заключила договір з Національною службою охїорони здоров'я по системі державних гарантій.
АЛЕ!!!!!! Держава кліниці компенсує витрати мінімум через півроку. Тому стоматологи в такі схеми вписуватися просто не хочуть.
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По іншим питанням те саме. А гранти на ветеранський бізнес- це взагалі пісня.