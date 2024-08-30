В Умані відкрився перший на Черкащині і 34-й в Україні центр рекрутингу української армії. ФОТО

В Умані відкрито центр рекрутингу української армії, який став першим на Черкащині. Загалом в Україні це вже 34-й центр.

Про це повідомили в Міноборони, передає Цензор.НЕТ.

"Центр рекрутингу дасть можливість нашим майбутнім військовослужбовцям прийти та обрати спеціальність, за якою вони бажають служити", – зазначила міський голова міста Умань Ірина Плетньова.

Як зазначається, важливою особливістю всіх центрів рекрутингу української армії є повний супровід людини протягом всього "шляху рекрута". Рекрутери допомагають оформлювати документи та контролюють кожний етап долучення до служби у війську до моменту, поки людина не опиниться в обраній військовій частині.

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Своєю чергою заступник голови Черкаської ОВА Антон Царюк зауважив, що в центрі рекрутингу військовозобов’язані у комфортних, сприятливих умовах зможуть самі обрати рід військ, а також визначитися з місцем та способом проходження служби.

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Так, через центр рекрутингу української армії можна долучитися до підрозділів не тільки ЗСУ, а й інших Сил оборони. Всього доступно понад 10 тисяч вакансій, а їхня кількість постійно збільшується.

"До мережі центрів по всій Україні вже звернулося понад 15 тисяч людей. Близько 1500 з них вже стали військовослужбовцями або завершують останні етапи оформлення", – зауважив уповноважений Міноборони України з питань рекрутингу Олексій Бежевець.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Міністерство оборони планує восени 2024 року запустити в застосунку "Резерв+" функцію онлайн-рекрутингу.