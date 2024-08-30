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В Умані відкрився перший на Черкащині і 34-й в Україні центр рекрутингу української армії. ФОТО

В Умані відкрито центр рекрутингу української армії, який став першим на Черкащині. Загалом в Україні це вже 34-й центр.

Про це повідомили в Міноборони, передає Цензор.НЕТ.

"Центр рекрутингу дасть можливість нашим майбутнім військовослужбовцям прийти та обрати спеціальність, за якою вони бажають служити", – зазначила міський голова міста Умань Ірина Плетньова.

В Умані відкрився центр рекрутингу української армії

Як зазначається, важливою особливістю всіх центрів рекрутингу української армії є повний супровід людини протягом всього "шляху рекрута". Рекрутери допомагають оформлювати документи та контролюють кожний етап долучення до служби у війську до моменту, поки людина не опиниться в обраній військовій частині.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Чернівцях відкрився центр рекрутингу української армії. Це вже 33-й в Україні. ФОТО

Своєю чергою заступник голови Черкаської ОВА Антон Царюк зауважив, що в центрі рекрутингу військовозобов’язані у комфортних, сприятливих умовах зможуть самі обрати рід військ, а також визначитися з місцем та способом проходження служби.

В Умані відкрився центр рекрутингу української армії

Також читайте: Близько 20% звернень до рекрутингових центрів надходять від жінок, - Міноборони

Так, через центр рекрутингу української армії можна долучитися до підрозділів не тільки ЗСУ, а й інших Сил оборони. Всього доступно понад 10 тисяч вакансій, а їхня кількість постійно збільшується.

"До мережі центрів по всій Україні вже звернулося понад 15 тисяч людей. Близько 1500 з них вже стали військовослужбовцями або завершують останні етапи оформлення", – зауважив уповноважений Міноборони України з питань рекрутингу Олексій Бежевець.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Міністерство оборони планує восени 2024 року запустити в застосунку "Резерв+" функцію онлайн-рекрутингу.

Автор: 

Міноборони (7364) Умань (242) Рекрутинг (143)


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Топ коментарі
+6
Шановний, ви як вчора народилися. Зрозумійте, що у військового керівництва багато родичів та знайомих, їм же треба десь працювати, не на війну ж ідти в решті решт.
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30.08.2024 15:08
+1
Цікаво, скільки людей рекрутували ці центри? Скільки людей там працює? Скільки грошей з бюджету іде на обслуговування цих центрів?
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30.08.2024 15:04
+1
Пишуть же, з 15 000 "вже стали військовослужбовцями або завершують останні етапи оформлення 1500", тобто кожен десятий. Цікава доля решти дев'яти.
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30.08.2024 15:19
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Цікаво, скільки людей рекрутували ці центри? Скільки людей там працює? Скільки грошей з бюджету іде на обслуговування цих центрів?
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30.08.2024 15:04 Відповісти
Шановний, ви як вчора народилися. Зрозумійте, що у військового керівництва багато родичів та знайомих, їм же треба десь працювати, не на війну ж ідти в решті решт.
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30.08.2024 15:08 Відповісти
Це схоже на зміну вивіски, бо там вже не відбілити.
Типу клонують, но без ганебного минулого. Типова дія. Хоча, і родичі теж хочуть бути причетними до сортування.
Знаєте, коли Вам здається що від ваших дій залежить чиєсь "сіреньке" життя.
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30.08.2024 15:43 Відповісти
Пишуть же, з 15 000 "вже стали військовослужбовцями або завершують останні етапи оформлення 1500", тобто кожен десятий. Цікава доля решти дев'яти.
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30.08.2024 15:19 Відповісти
Справді даремна витрата куцого держкошторису. Хто хоче самотужки знайде шлях до конкретної вч або військкомату. А потім питають як так що в тилу мільйон військових а воювати немає кому.
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30.08.2024 15:28 Відповісти
Абсолютно безкорисна контора...
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30.08.2024 15:39 Відповісти
Потрібно їх обов'язково зобов'язати рекрутувати хасидів під час паломництва - тим більше вже незабаром Рош Ашана.
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30.08.2024 18:37 Відповісти
І створити з рекрутованих юдейську бойову бригаду імені Зеленського
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30.08.2024 18:48 Відповісти
Мда... лица явно не воодушевленные. Особенно у майора.
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30.08.2024 19:27 Відповісти
 
 