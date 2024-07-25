У Сумах відкрили центр рекрутингу української армії. ФОТО

У четвер, 25 липня, у Сумах у приміщенні ЦНАП відкрився другий в області центр рекрутингу української армії.

Про це повідомили в Міноборони, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що спеціально навчені цивільні рекрутери надаватимуть консультації громадянам, які бажають долучитися до Сил оборони, з 8:00 до 17:15 з понеділка по четвер, та у п'ятницю з 8:00 до 16:00.

"Наразі у нашій бригаді територіальної оборони є 24 вакансії. Цей центр допоможе укомплектувати її професійними людьми, що допомагатимуть Збройним Силам виконувати поставлені завдання. А найголовніше - це можливість для цивільної людини зі своєю спеціальністю вибрати собі шлях, який приноситиме користь Силам оборони", — зазначив під час відкриття центру заступник голови Сумської ОВА Сергій Кропивченко.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Генштаб: За останні два місяці показники залучення добровольців у ЗСУ зросли у 3,5 раза

У базі вакансій центрів рекрутингу української армії нараховується понад 10 тисяч вакансій, серед яких водії, стрільці, медики, психологи, діловоди, гранатометники та оператори БПЛА.

За словами начальника Сумської МВА Олексія Дрозденка, "рекрутингові центри націлені саме на тих громадян, які ще не вирішили та розмірковують над приєднанням до лав Збройних сил України. У центрах таких людей супроводжуватимуть на всьому шляху долучення до Сил оборони. А в разі виникнення якихось непорозумінь — їх оперативно вирішать".

Нагадаємо, 17 травня у Шостці розпочав роботу перший у Сумській області рекрутинговий центр української армії. Його відкрили при міському центрі надання адміністративних послуг.

Читайте також: 28-й центр рекрутингу української армії відкрився у Хмельницькому. ФОТО



