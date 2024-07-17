28-й центр рекрутингу української армії відкрився у Хмельницькому. ФОТО

17 липня у Хмельницькому відкрився центр рекрутингу української армії. Він став двадцять восьмим в Україні.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міністерства оборони.

Зазначається, що центр розташований у приміщенні місцевого ЦНАПу за адресою вул. Соборна, 16 і працює з понеділка по четвер з 8:00 до 16:00, у п'ятницю – з 8:00 до 15:00.

В міноборони нагадують, що центр рекрутингу пропонує понад 10 тисяч вакансій, включаючи операторів БПЛА, водіїв, механіків, спеціалістів з ремонту техніки, діловодів та багато інших. Добровольці можуть приєднатися не тільки до підрозділів Збройних сил України, а й до інших складових Сил оборони, таких як Національна гвардія або Державна прикордонна служба.

"Спеціально навчені фахівці Центру супроводжуватимуть потенційного рекрута на всьому шляху – від підписання контракту до навчального центру та підрозділу, який той обрав", – розповів Уповноважений представник Міністерства оборони України з питань рекрутингу Олексій Бежевець.

Раніше повідомлялося, що до кінця 2024 року Міністерство оборони України планує відкрити 40 рекрутингових центрів.

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