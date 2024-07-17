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28-й центр рекрутингу української армії відкрився у Хмельницькому. ФОТО

17 липня у Хмельницькому відкрився центр рекрутингу української армії. Він став двадцять восьмим в Україні.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міністерства оборони.

Зазначається, що центр розташований у приміщенні місцевого ЦНАПу за адресою вул. Соборна, 16 і працює з понеділка по четвер з 8:00 до 16:00, у п'ятницю – з 8:00 до 15:00.

В міноборони нагадують, що центр рекрутингу пропонує понад 10 тисяч вакансій, включаючи операторів БПЛА, водіїв, механіків, спеціалістів з ремонту техніки, діловодів та багато інших. Добровольці можуть приєднатися не тільки до підрозділів Збройних сил України, а й до інших складових Сил оборони, таких як Національна гвардія або Державна прикордонна служба.

У Хмельницькому відкрився центр рекрутингу

"Спеціально навчені фахівці Центру супроводжуватимуть потенційного рекрута на всьому шляху – від підписання контракту до навчального центру та підрозділу, який той обрав", – розповів Уповноважений представник Міністерства оборони України з питань рекрутингу Олексій Бежевець.

Раніше повідомлялося, що до кінця 2024 року Міністерство оборони України планує відкрити 40 рекрутингових центрів.

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Автор: 

Міноборони (7513) Хмельницький (411) Рекрутинг (157)


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Топ коментарі
+8
ТЦК гарно влаштувалися:
Грошей зараз заробляють як ніхто!
І навіть їх безпосередню роботу роблять ІНШІ (рекрутингові центри).
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17.07.2024 21:38 Відповісти
+4
Це один з ціх чудових та ефективних центрів, що за 4 місяці залучили до армії цілих 200 людей?
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17.07.2024 21:48 Відповісти
+4
Як раз вчора випустила відео про ці центри Яніна Соколова. По-перше, нульова ефективность - 200 воїнів на всю країну за 4 місяці. По-друге, людям брешуть і вони попадають не в ті частини і не на ті посади, які їм обіцяли.
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17.07.2024 21:54 Відповісти
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це чудово!
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17.07.2024 21:15 Відповісти
Ага коли ніхто по вулиці не ходить
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17.07.2024 23:11 Відповісти
Насторожує фраза: "Спеціально навчені фахівці Центру супроводжуватимуть потенційного рекрута на всьому шляху "...
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17.07.2024 21:21 Відповісти
навідь в українських спортсменів бувають невдачі...
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17.07.2024 21:25 Відповісти
краще вже так ніж в бусікі силою пакувати переляканих "рекрутів" і в тцк етапувати.
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17.07.2024 21:31 Відповісти
Як раз вчора випустила відео про ці центри Яніна Соколова. По-перше, нульова ефективность - 200 воїнів на всю країну за 4 місяці. По-друге, людям брешуть і вони попадають не в ті частини і не на ті посади, які їм обіцяли.
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17.07.2024 21:54 Відповісти
Наї*алово! Перевірено особисто
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17.07.2024 21:32 Відповісти
в чому саме?
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17.07.2024 21:33 Відповісти
тому, що з "переляканими" будете на одному полігоні, а потім в одній і тій самій частині.. ви що лиш телехмарофон спостерігаєте?
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17.07.2024 21:43 Відповісти
ТЦК гарно влаштувалися:
Грошей зараз заробляють як ніхто!
І навіть їх безпосередню роботу роблять ІНШІ (рекрутингові центри).
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17.07.2024 21:38 Відповісти
І це крім того, що дуже "розумні" ТЦКашникам доплати в 30 тис досягли своїми петиціями і незмінним ниттям, що їм теж необхідно платити надбавки. А ТЦКашники на відміну від "найрозумніших" виявилися ще розумнішими.)
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17.07.2024 21:43 Відповісти
оце ви влучно, тієї самої думки з власного досвіду!
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17.07.2024 21:44 Відповісти
СМИ пишут, что Си Цзиньпин мог перенести инсульт: Китай официально не комментирует
https://24tv.ua/ru/insult-u-si-czinpina-pravda-li-jeto-chto-izvestno-kakom-sostojanii_n2599330
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17.07.2024 21:39 Відповісти
https://24tv.ua/ru/insult-u-si-czinpina-pravda-li-jeto-chto-izvestno-kakom-sostojanii_n2599330
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17.07.2024 21:45 Відповісти
Це один з ціх чудових та ефективних центрів, що за 4 місяці залучили до армії цілих 200 людей?
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17.07.2024 21:48 Відповісти
А можна ще у кожному ЖЕКу, поштовому відділенні відкрити. І урочисто інформувати - 29, 30, 31..а ще краще відразу мульйон!
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17.07.2024 22:38 Відповісти
 
 