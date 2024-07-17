У ЗСУ проходять випробування роботизовані та безпілотні системи для виконання завдань на передовій, - Міноборони

На одному з полігонів ЗСУ проводяться випробування комплексного застосування наземних і повітряних роботизованих та безпілотних систем для інтеграції "залізних солдатів" до виконання завдань у загальній системі бойових порядків військ.

Про це повідомляє Міноборони України, передає Цензор.НЕТ.

"Роль безпілотних наземних та повітряних комплексів на полі бою стрімко зростає. Вони виконують широкий спектр завдань, включаючи ударні, розвідувальні, інженерні, логістичні та евакуаційні", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Міністерство оборони прискореними темпами розвиває інноваційні проєкти, щоб здобути технологічну перевагу на полі бою. Очільник відомства Рустем Умєров визначив це завдання як пріоритетне, відтак ця робота набирає темпів та масштабується.

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Один із таких інноваційних проєктів наразі проходить випробування. Проєкт передбачає комплексне застосування наземних і повітряних роботизованих та безпілотних систем для виконання певних бойових завдань.

Фахівці, залучені до його втілення, зазначають, що реалізація цього задуму є перспективою найближчого майбутнього.

Міністр оборони та Головнокомандувач ЗСУ визначили розвиток роботизованих комплексів та їхнє масове застосування одним з пріоритетних завдань. Йдеться про системні рішення і зміни. Реалії війни диктують нові вимоги. Маємо дуже швидко реагувати на виклики часу, бути завжди на крок попереду ворога, максимально вкладатися у розвиток інноваційних інструментів війни, щоб мати більше спроможностей на полі бою", - зазначив перший заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Іван Гаврилюк.

У пресслужбі Міноборони повідомили, що на одному з полігонів ЗСУ бойові завдання виконують роботи – дрони-розвідники, дистанційно керовані кулемети на турелях, роботи-сапери, наземні роботи-логісти тощо.

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"Це унікальний досвід українських зброярів та фахівців ІТ-сфери. Ми спостерігаємо, як сучасні технології змінюють архітектуру бойових дій. Наше спільне завдання – надати нашим воїнам якомога більше сучасних зразків озброєння та військової техніки.

Успішна реалізація цього проєкту та його масштабування сприятиме створенню передової індустрії роботизованих систем в Україні. А головне, на фронті це рятуватиме життя наших воїнів", - резюмував Гаврилюк.

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