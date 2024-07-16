Україна створює дешеву армію роботів для ліквідації військ РФ та допомоги ЗСУ, - AP

Українські стартапи використовують інновації для створення дешевої армії роботів, які ліквідовуватимуть російські війська та рятуватимуть поранених воїнів ЗСУ і цивільних.

Про це пише видання Associated Press, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо про розробки українських роботів для війни?

Як зазначається, близько 250 стартапів в Україні створюють "машини-вбивці" у секретних місцях, які здебільшого мають вигляд сільських автомайстерень.

"Борючись із нестачею робочої сили, величезними труднощами та нерівномірною міжнародною допомогою, Україна сподівається знайти стратегічну перевагу проти Росії на покинутому складі чи підвалі фабрики. Екосистема лабораторій у сотнях секретних майстерень використовує інновації для створення армії роботів, яка, як сподівається Україна, знищуватиме російські війська і врятує її власних поранених солдатів і мирних жителів", - йдеться у статті.

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Український стартап UkrPrototyp

Як приклад видання наводить стартап UkrPrototyp підприємця Андрія Денисенка, в межах якого, зокрема, лише за 4 дні можуть зібрати безпілотний наземний транспортний засіб Odyssey.

"Найголовніша його особливість – цінник: 35 тис. доларів, або приблизно 10% від вартості імпортної моделі", - пишуть журналісти.

"Ми воюємо з величезною країною, яка не має жодних обмежень у ресурсах. Ми розуміємо, що не можемо витрачати багато людських життів. Війна - це математика", - наголосив Денисенко.

Більше про Odyssey

Створений стартапом Odyssey діє як платформа для порятунку та постачання, але може бути модифікований для встановлення великокаліберного кулемета з дистанційним керуванням або підвісних зарядів для розмінування.

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У виданні розповіли, що минулого місяця Odyssey їздив навколо своєї осі та здіймав пил, коли мчав кукурудзяним полем на півночі України. 800-кілограмовий прототип, який має вигляд невеликого танку без башти з колесами на гусеницях, може проїхати до 30 км на одному заряді акумулятора.

"Інженери черпають натхнення з оборонних журналів та онлайн-відео, створюючи дешеві платформи для різних військових потреб. Це дозволяє Україні економити людські життя в умовах війни з величезною країною, яка має необмежені ресурси", - пише видання.

Компанія Денисенка також працює над такими проєктами, як моторизований екзоскелет, який збільшить силу солдата та навіть допоможе йому піднятися по схилу.

"Поєднання дешевих дронів та інструментів штучного інтелекту викликає занепокоєння серед міжнародних експертів. Використання безпілотних технологій у військових цілях може знизити бар’єр для вбивства та загострити конфлікти. Human Rights Watch та інші міжнародні правозахисні групи закликають заборонити зброю, яка виключає людські рішення, оскільки її поширення може мати небезпечні наслідки", - йдеться у матеріалі AP.

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Раніше віцепрем’єр-міністр з питань цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що в Україні незабаром запустять "Армію роботів" і "Армію РЕБ", спрямовану на можливість залучити різних підприємців для масштабування інноваційних розробок.