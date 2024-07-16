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Новини Війна
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Україна створює дешеву армію роботів для ліквідації військ РФ та допомоги ЗСУ, - AP

Українські стартапи успішно створюють армію роботів для війни з РФ

Українські стартапи використовують інновації для створення дешевої армії роботів, які ліквідовуватимуть російські війська та рятуватимуть поранених воїнів ЗСУ і цивільних.

Про це пише видання Associated Press, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо про розробки українських роботів для війни?

Як зазначається, близько 250 стартапів в Україні створюють "машини-вбивці" у секретних місцях, які здебільшого мають вигляд сільських автомайстерень.

"Борючись із нестачею робочої сили, величезними труднощами та нерівномірною міжнародною допомогою, Україна сподівається знайти стратегічну перевагу проти Росії на покинутому складі чи підвалі фабрики. Екосистема лабораторій у сотнях секретних майстерень використовує інновації для створення армії роботів, яка, як сподівається Україна, знищуватиме російські війська і врятує її власних поранених солдатів і мирних жителів", - йдеться у статті.

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Український стартап UkrPrototyp

Як приклад видання наводить стартап UkrPrototyp підприємця Андрія Денисенка, в межах якого, зокрема, лише за 4 дні можуть зібрати безпілотний наземний транспортний засіб Odyssey.

Стартап UkrPrototyp

"Найголовніша його особливість – цінник: 35 тис. доларів, або приблизно 10% від вартості імпортної моделі", - пишуть журналісти.

"Ми воюємо з величезною країною, яка не має жодних обмежень у ресурсах. Ми розуміємо, що не можемо витрачати багато людських життів. Війна - це математика", - наголосив Денисенко.

Більше про Odyssey

Створений стартапом Odyssey діє як платформа для порятунку та постачання, але може бути модифікований для встановлення великокаліберного кулемета з дистанційним керуванням або підвісних зарядів для розмінування.

Безпілотний наземний транспортний засіб Odyssey.

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У виданні розповіли, що минулого місяця Odyssey їздив навколо своєї осі та здіймав пил, коли мчав кукурудзяним полем на півночі України. 800-кілограмовий прототип, який має вигляд невеликого танку без башти з колесами на гусеницях, може проїхати до 30 км на одному заряді акумулятора.

"Інженери черпають натхнення з оборонних журналів та онлайн-відео, створюючи дешеві платформи для різних військових потреб. Це дозволяє Україні економити людські життя в умовах війни з величезною країною, яка має необмежені ресурси", - пише видання.

Компанія Денисенка також працює над такими проєктами, як моторизований екзоскелет, який збільшить силу солдата та навіть допоможе йому піднятися по схилу.

"Поєднання дешевих дронів та інструментів штучного інтелекту викликає занепокоєння серед міжнародних експертів. Використання безпілотних технологій у військових цілях може знизити бар’єр для вбивства та загострити конфлікти. Human Rights Watch та інші міжнародні правозахисні групи закликають заборонити зброю, яка виключає людські рішення, оскільки її поширення може мати небезпечні наслідки", - йдеться у матеріалі AP.

Також читайте: Україна провела велике тестування роботизованих наземних платформ. ФОТО 

Раніше віцепрем’єр-міністр з питань цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що в Україні незабаром запустять "Армію роботів" і "Армію РЕБ", спрямовану на можливість залучити різних підприємців для масштабування інноваційних розробок.

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робот (111) ЗСУ (7714)


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Топ коментарі
+4
Апелляционный суд в Кировоградской области Украины изменил меру пресечения арестованному по обвинению в превышении должностных полномочий украинскому разведчику Роману Червинскому.
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16.07.2024 12:11 Відповісти
+3
як це де?
зараз боневтік вигулькне як глист зі сраки і скаже що він з ефективними менеджерами побудує мільйон роботів
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16.07.2024 12:24 Відповісти
+1
Україна створює дешеву армію роботів для ліквідації військ РФ та допомоги ЗСУ.
Враховуючи апетити зелених, я б постерігся застосовувати слово - дешеву. Та і беруть сумніви що там ефективності більше аніж ефектності.
Втім поживем-побачим. Я і до морських дронів ставився критично, але результат вийшов непоганим.
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16.07.2024 12:14 Відповісти
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Апелляционный суд в Кировоградской области Украины изменил меру пресечения арестованному по обвинению в превышении должностных полномочий украинскому разведчику Роману Червинскому.
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16.07.2024 12:11 Відповісти
Україна створює дешеву армію роботів для ліквідації військ РФ та допомоги ЗСУ.
Враховуючи апетити зелених, я б постерігся застосовувати слово - дешеву. Та і беруть сумніви що там ефективності більше аніж ефектності.
Втім поживем-побачим. Я і до морських дронів ставився критично, але результат вийшов непоганим.
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16.07.2024 12:14 Відповісти
Ліпше пізно - чим ніколи - скільки часу ми профукали
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16.07.2024 12:14 Відповісти
А де тут місце держави? Якщо ''місця створення схожі на сільські майстерні'' то і кількість таких роботів відповідна.
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16.07.2024 12:16 Відповісти
як це де?
зараз боневтік вигулькне як глист зі сраки і скаже що він з ефективними менеджерами побудує мільйон роботів
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16.07.2024 12:24 Відповісти
Країна зеленої мрії, - де кожен ухилянт може відправити до ТЦК замість себе робота...

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16.07.2024 13:29 Відповісти
А не закрили б людей в країні - вони б виїхали і не створювали б роботів. Досягнення? Досягнення.
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16.07.2024 13:08 Відповісти
недавно хтось з місцевих бамбаських ждунів здав координати такої майстерні й туди прилетіло. так решта таких же місцевих підждаників віжжала від результату та того, шо й скоро їх "асвабадять", а від ЗСУ взагалі, краще триматись подалі, не те що щось робити для них.
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16.07.2024 12:43 Відповісти
Миллион дронов для начала поставьте а потом уже про армит роботов убийц будете сказки очередные рассказывать
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16.07.2024 12:57 Відповісти
Гей Human Rights Watch, ви занепокоєні цими роботами, бо війна не буде вестись за вашими уявними правилами? Ну так, ну так, правила - ваше всьо. Відпустку ви вже отримали, зарплату також. Все йде у вашому житті за правилами. Через місяць вернетеся в ваші офіси, гарно загорівші. І знову приступите до вашої важкої праці - повчати украївців, як їм вести війну.
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16.07.2024 13:04 Відповісти
"Вкаливают роботи, а нє чєловєк" (с)

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16.07.2024 13:23 Відповісти
ТЦК - фас! Срочно ворваться на предприятие, бусифицировать всех инженеров и сборщиков и немедленно в посадку с винтовками Мосина! Так победим.
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16.07.2024 13:59 Відповісти
Всем нафронтникам посвящяется.
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16.07.2024 14:02 Відповісти
 
 