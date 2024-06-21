40 рекрутингових центрів планується відкрити до кінця року, - Міноборони

В Україні вже відкрито 25 рекрутингових центрів. До кінця 2024 року Міністерство оборони України планує відкрити 40.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону розповів речник Міноборони Дмитро Лазуткін.

Він зазначив, що відкриття рекрутингових центрів - це про те, щоб мотивувати людей працювати у війську, в Силах оборони, за своїм фахом. Лазуткін уточнив, що у рекрутингових центрах можна дізнатися, у яких підрозділах і які є вакансії.

"Фахівець центру надасть особі рекомендаційний лист, із яким вона йде в територіальний центр комплектування та соціальної підтримки. Потім проходить навчання, проходить військово-лікарську комісію, і вже знає, куди потрапить. Потім людина підпише контракт в підрозділі й служить саме там, де вона хоче. Є директива Генштабу, яка зараз впорядковує цей процес, щоб рекомендаційний лист працював і людина потрапила саме туди, куди вона обрала", - розповів він.

Речник МОУ також запевнив, що повісток у рекрутингових центрах не роздаватимуть.

Нагадаємо, раніше у Міноборони повідомили, що вже 7,4 тисячі людей звернулися до рекрутингових центрів.