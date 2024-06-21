УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9486 відвідувачів онлайн
Новини Війна
1 097 11

40 рекрутингових центрів планується відкрити до кінця року, - Міноборони

рекрутинг

В Україні вже відкрито 25 рекрутингових центрів. До кінця 2024 року Міністерство оборони України планує відкрити 40.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону розповів речник Міноборони Дмитро Лазуткін.

Він зазначив, що відкриття рекрутингових центрів - це про те, щоб мотивувати людей працювати у війську, в Силах оборони, за своїм фахом. Лазуткін уточнив, що у рекрутингових центрах можна дізнатися, у яких підрозділах і які є вакансії.

"Фахівець центру надасть особі рекомендаційний лист, із яким вона йде в територіальний центр комплектування та соціальної підтримки. Потім проходить навчання, проходить військово-лікарську комісію, і вже знає, куди потрапить. Потім людина підпише контракт в підрозділі й служить саме там, де вона хоче. Є директива Генштабу, яка зараз впорядковує цей процес, щоб рекомендаційний лист працював і людина потрапила саме туди, куди вона обрала", - розповів він.

Речник МОУ також запевнив, що повісток у рекрутингових центрах не роздаватимуть.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На одну тилову вакансію в армії претендують 45 осіб, на бойову - 20, - Lobby X

Нагадаємо, раніше у Міноборони повідомили, що вже 7,4 тисячі людей звернулися до рекрутингових центрів.

Автор: 

Міноборони (7633) Рекрутинг (158)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+4
показати весь коментар
21.06.2024 07:53 Відповісти
+3
Закордоном треба відкривати, в бідних країнах звідки незаможний народ ще можливо залучити до війська за гроші. В Україні хто хотів той добровільно пішов і у військкомат не чекаючи на рекрутингові офіси. Лишилося начепити на бусики ТЦК табличку ,,рекрутинг,,
показати весь коментар
21.06.2024 07:25 Відповісти
+3
40 центров,по 20 - 30 работников в каждом на брони с зарплатой по 30 - 50 штук плюс премии и все из армейского бюджета,красота ***.
показати весь коментар
21.06.2024 08:30 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Закордоном треба відкривати, в бідних країнах звідки незаможний народ ще можливо залучити до війська за гроші. В Україні хто хотів той добровільно пішов і у військкомат не чекаючи на рекрутингові офіси. Лишилося начепити на бусики ТЦК табличку ,,рекрутинг,,
показати весь коментар
21.06.2024 07:25 Відповісти
показати весь коментар
21.06.2024 07:53 Відповісти
Бюджетників все більше, і більше.
Здається, вільно найманих людей залишиться рівно стільки - на стільки будуть вважати їх думку не суттєвою до розгляду.
показати весь коментар
21.06.2024 08:10 Відповісти
ДБЛИ БЛДЬ!!
показати весь коментар
21.06.2024 08:16 Відповісти
показати весь коментар
21.06.2024 08:26 Відповісти
40 центров,по 20 - 30 работников в каждом на брони с зарплатой по 30 - 50 штук плюс премии и все из армейского бюджета,красота ***.
показати весь коментар
21.06.2024 08:30 Відповісти
За чотири місяці всі працюючі центри дали армії трохи більше 200 рекрутів. Ефективність зашкалює...
показати весь коментар
21.06.2024 08:34 Відповісти
ТЦК коли почнуть закривати і їх хитрозроблених працівників на передок відправляти?
показати весь коментар
21.06.2024 11:15 Відповісти
 
 