40 рекрутингових центрів планується відкрити до кінця року, - Міноборони
В Україні вже відкрито 25 рекрутингових центрів. До кінця 2024 року Міністерство оборони України планує відкрити 40.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону розповів речник Міноборони Дмитро Лазуткін.
Він зазначив, що відкриття рекрутингових центрів - це про те, щоб мотивувати людей працювати у війську, в Силах оборони, за своїм фахом. Лазуткін уточнив, що у рекрутингових центрах можна дізнатися, у яких підрозділах і які є вакансії.
"Фахівець центру надасть особі рекомендаційний лист, із яким вона йде в територіальний центр комплектування та соціальної підтримки. Потім проходить навчання, проходить військово-лікарську комісію, і вже знає, куди потрапить. Потім людина підпише контракт в підрозділі й служить саме там, де вона хоче. Є директива Генштабу, яка зараз впорядковує цей процес, щоб рекомендаційний лист працював і людина потрапила саме туди, куди вона обрала", - розповів він.
Речник МОУ також запевнив, що повісток у рекрутингових центрах не роздаватимуть.
Нагадаємо, раніше у Міноборони повідомили, що вже 7,4 тисячі людей звернулися до рекрутингових центрів.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Здається, вільно найманих людей залишиться рівно стільки - на стільки будуть вважати їх думку не суттєвою до розгляду.