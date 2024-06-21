40 рекрутинговых центров планируется открыть до конца года, - Минобороны

В Украине уже открыто 25 рекрутинговых центров. До конца 2024 года Министерство обороны Украины планирует открыть 40.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин.

Он отметил, что открытие рекрутинговых центров - это о том, чтобы мотивировать людей работать в армии, в Силах обороны, по своей специальности. Лазуткин уточнил, что в рекрутинговых центрах можно узнать, в каких подразделениях и какие есть вакансии.

"Специалист центра предоставит лицу рекомендательное письмо, с которым он идет в территориальный центр комплектования и социальной поддержки. Затем проходит обучение, проходит военно-врачебную комиссию, и уже знает, куда попадет. Затем человек подпишет контракт в подразделении и служит именно там, где он хочет. Есть директива Генштаба, которая сейчас упорядочивает этот процесс, чтобы рекомендательное письмо работало и человек попал именно туда, куда он выбрал", - рассказал он.

Представитель МОУ также заверил, что повесток в рекрутинговых центрах не будут раздавать.

Напомним, ранее в Минобороны сообщили, что уже 7,4 тысячи человек обратились в рекрутинговые центры.