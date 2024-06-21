РУС
40 рекрутинговых центров планируется открыть до конца года, - Минобороны

рекрутинг

В Украине уже открыто 25 рекрутинговых центров. До конца 2024 года Министерство обороны Украины планирует открыть 40.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин.

Он отметил, что открытие рекрутинговых центров - это о том, чтобы мотивировать людей работать в армии, в Силах обороны, по своей специальности. Лазуткин уточнил, что в рекрутинговых центрах можно узнать, в каких подразделениях и какие есть вакансии.

"Специалист центра предоставит лицу рекомендательное письмо, с которым он идет в территориальный центр комплектования и социальной поддержки. Затем проходит обучение, проходит военно-врачебную комиссию, и уже знает, куда попадет. Затем человек подпишет контракт в подразделении и служит именно там, где он хочет. Есть директива Генштаба, которая сейчас упорядочивает этот процесс, чтобы рекомендательное письмо работало и человек попал именно туда, куда он выбрал", - рассказал он.

Представитель МОУ также заверил, что повесток в рекрутинговых центрах не будут раздавать.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На одну тыловую вакансию в армии претендуют 45 человек, на боевую – 20, - Lobby X

Напомним, ранее в Минобороны сообщили, что уже 7,4 тысячи человек обратились в рекрутинговые центры.

Закордоном треба відкривати, в бідних країнах звідки незаможний народ ще можливо залучити до війська за гроші. В Україні хто хотів той добровільно пішов і у військкомат не чекаючи на рекрутингові офіси. Лишилося начепити на бусики ТЦК табличку ,,рекрутинг,,
40 центров,по 20 - 30 работников в каждом на брони с зарплатой по 30 - 50 штук плюс премии и все из армейского бюджета,красота ***.
Закордоном треба відкривати, в бідних країнах звідки незаможний народ ще можливо залучити до війська за гроші. В Україні хто хотів той добровільно пішов і у військкомат не чекаючи на рекрутингові офіси. Лишилося начепити на бусики ТЦК табличку ,,рекрутинг,,
Бюджетників все більше, і більше.
Здається, вільно найманих людей залишиться рівно стільки - на стільки будуть вважати їх думку не суттєвою до розгляду.
ДБЛИ БЛДЬ!!
40 центров,по 20 - 30 работников в каждом на брони с зарплатой по 30 - 50 штук плюс премии и все из армейского бюджета,красота ***.
За чотири місяці всі працюючі центри дали армії трохи більше 200 рекрутів. Ефективність зашкалює...
ТЦК коли почнуть закривати і їх хитрозроблених працівників на передок відправляти?
