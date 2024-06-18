На одну тыловую вакансию в армии претендуют 45 человек, на боевую – 20, - Lobby X

В среднем на одну тыловую вакансию в ВСУ претендуют 45 человек, а на боевую должность - 20. Однако не все из тех, кто подает заявку, подходят по состоянию здоровья или из-за отсутствия навыков.

Об этом сообщила руководитель военного департамента Lobby X Ольга Бандривская в статье "УП", информирует Цензор.НЕТ.

По ее словам, сейчас в ВСУ наиболее востребованные боевые должности - пехотинцы, пулеметчики, разведчики, водители, медики, операторы беспилотников, а также инженеры, связисты, механики и электрики.

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Однако большинство людей интересуются вакансиями делопроизводителей, финансистов и других "штабистов".

В среднем на одну тыловую должность претендуют 45 человек, а на боевую - 20. Но не все из тех, кто откликается на боевую должность, подходят из-за состояния здоровья, отсутствия навыков и т.д.", - добавила она.

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Напомним, 18 июня в мобильном приложении "Резерв+" стал доступен электронный военно-учетный документ.