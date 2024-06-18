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Новости мобилизации
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На одну тыловую вакансию в армии претендуют 45 человек, на боевую – 20, - Lobby X

Вакансії на тилові та бойові посади в ЗСУ

В среднем на одну тыловую вакансию в ВСУ претендуют 45 человек, а на боевую должность - 20. Однако не все из тех, кто подает заявку, подходят по состоянию здоровья или из-за отсутствия навыков.

Об этом сообщила руководитель военного департамента Lobby X Ольга Бандривская в статье "УП", информирует Цензор.НЕТ.

По ее словам, сейчас в ВСУ наиболее востребованные боевые должности - пехотинцы, пулеметчики, разведчики, водители, медики, операторы беспилотников, а также инженеры, связисты, механики и электрики.

Также читайте: Уже 7,4 тысячи человек обратились в рекрутинговые центры, - Минобороны

Однако большинство людей интересуются вакансиями делопроизводителей, финансистов и других "штабистов".

В среднем на одну тыловую должность претендуют 45 человек, а на боевую - 20. Но не все из тех, кто откликается на боевую должность, подходят из-за состояния здоровья, отсутствия навыков и т.д.", - добавила она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минобороны открыло центр рекрутинга в Белой Церкви на Киевщине

Напомним, 18 июня в мобильном приложении "Резерв+" стал доступен электронный военно-учетный документ.

Автор: 

армия (8497) мобилизация (2785) ВСУ (6634) рекрутинг (136)


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Топ комментарии
+28
Цікаво. Якщо через Lobby X, то за станом здоров'я у піхоту можеш не підійти.
Якщо через ТЦК - підходиш у будь-якому випадку.
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18.06.2024 09:24
+19
Не підходять за станом здоров"я на посаду діловода? - тоді в піхоту
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18.06.2024 09:25
+15
В тцк на влк лікарі кращі. Світові світила! Все за пів години лікують!
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18.06.2024 09:30
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"Армія вміє таку мотивацію знаходити. Будь-яка армія. Тому кацапи валять в "м'ясні" штурми десятками тисяч..."

Орки там гинуть не тому що мотивацію знайшли а тому що більшість зараз воюють просто тупе бидл... з глубинок по вуха в кредитах або на стакані

А те що ви кажете то повне лайно в совковому стилі, якому було пох... скільки міліонів покласти.... причому навіть там... в другій половині війни зрозуміли..... що командири мають бути мотивовані і піднімали в званнях кращих молодих сержантів, а потім лейтинантів до вищих звань а не напихали всіх підряд з тилу як це було на початку...

приклад тому США та Британія, що не обовязково заганяти під дулом автомата... з меншими втратами та більш ефективним командуванням

Найбільша біда України що совок не вичистили після розвалу .... і цей совок дальше все руйнує
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18.06.2024 11:41 Ответить
Навіть в богоподібній країні США, коли припекло з кадрами (звичайними піхотинцями та молодшими офіцерами), вимушені були зайнятися примусовою мобілізацією та "танцювати на дроті" в стилі нашого хєрограя (вигадувати, наприклад, "лотереї") для "підсолоджування" гіркої пілюлі примусової мобілізації. Так, там все було "м'якше", на перший погляд. Але тих, в кого не було "броні" - гребли сотнями тисяч і десятки тисяч йшли по уголовці за непокору та дезертирство. І до речі, https://news.obozrevatel.com/ukr/abroad/20571-u-ssha-dosi-zaareshtovuyut-dezertiriv-vetnamskoi-vijni.htm в них немає строку давності по цим справам .
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18.06.2024 12:11 Ответить
В цій лотереї брали участь всі в тому числі і багато дітей впливових людей... той же Маккейн до прикладу

у нас же 10-15к або звінок з адміністрації і ти вже не учасник або поїхав в ЄС, або варіант 2 сидиш вічно в тилу на західному кордоні.... тому не порівнюйте із штатами
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18.06.2024 12:30 Ответить
Не треба ідеалізувати США. В них теж були і "дзвінки", і "гроші за довідку". Примусова мобілізація в "демократичному суспільстві" - штука досить неприємна для суспільства. Тому в них на цій хвилі з'явилась велика кількість радикальних, "проти війни" і навіть терористичних організацій (які і тоді вирішили долю тієї війни - спричинивши фактично програш у війні, і досі мають неабиякий вплив на їхню країну).

Все було - і примус, і корупція, і цькування ветеранів, і "я тебе туди не надсилав", і "організації ветеранів", і "витрати особового складу" без будь-якої реальної мети, і "зачищення селищ від умовно ворожого населення" (читай - вбивали кулеметами і напалмом реально цивільних)...
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18.06.2024 13:24 Ответить
Звісно треба брати найгірше з усього світу. Тягнути найгірщі кейси. Треба самим до себе відноситись, як кацапи до нас відносяться?
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18.06.2024 13:41 Ответить
Кейс "лотерея мобілізації в США під в'єтнамську війну" - це НАЙКРАЩІЙ кейс, а не найгірший. Практично всі інші подібні "кейси" - набагато, НАБАГАТО гірші. Для пересічних громадян. Наприклад - Великобританія під час WWII мобілізувала на примусову роботу ... шахтарем. А через 40 років викинула на вулицю нащадків тих шахтарів (1984 рік і Маргарет Теттчер - почитайте).

Мається на увазі, коли відповідна держава потрапляє в ситуацію "потрібна примусова мобілізація".

Є великий шанс, що Україна зараз показує НАЙМ'ЯКШИЙ кейс в історії воєн та примусових мобілізацій. Звісно, тим, кого мобілізують так не здається. Тим не менш.
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18.06.2024 13:47 Ответить
Я бачу, що Україна робить НАЙГІРШИЙ кейс мобілізації за всю історію воєн. Навіть лотерея краще. З бронею і відстрочками цирк взагалі. ВЛК всіх больних сціляє, а здорових не бере на контракт.. Ви не привели ніяких доказів, крім загальних слів, краще- гірше.
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18.06.2024 14:05 Ответить
Так само, як і ви. Ніяких "доказів", корім загальних слів і "протилежних" прикладів.

Об'єктивним є "параметри" мобілізації в законі. По цим параметрам - в нас примус тільки для чоловіків, здорових, відповідного віку. І гребуть не всіх, а все ж таки згідно ВОС-ів (скільки б ви не наводили прикладів "інженера-льотчика загребли в піхотинці-штурмовики". Все. Лікарів не рахуємо.

Це дуже м'яка мобілізація. ДУЖЕ.
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18.06.2024 14:54 Ответить
Примус для хворих, бо в ВЛК всі здорові за 5 хвилин. Для старих. Середній вік в ЗСУ наразі 45+. І що значить "гребуть не всіх, скільки би ви не наводили прикладів?" Це якийсь дитячий аргумент. Скільки вам років? Перенавчають на іншу ВОС, аж бігом. Звісно не всіх, бо є ефект того, хто вижив. Ви не бажаєте слухати будь-які приклади. Залишайтесь при своїй думці, що ТЦК -це мана небесна, де все чесно, дуже м'яко і справедливо, згідно закону. Але з вами тут ніхто не погодиться.
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18.06.2024 20:41 Ответить
А як вам такий кейс. Людина, наприклад, йде обновляти бронювання, а по дорозі в свій ТЦК- її мобілізує інше ТЦК? Або не приймають заяву на бронювання, поки не пройдешь ВЛК, а після ВЛК заяву на відстрочку теж не приймають, а виписують бойове розпорядження. В нас чи не НАЙГІРША мобілізація і сама НЕСПРАВЕДЛИВА.
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18.06.2024 14:08 Ответить
ВЛК проходять ті, в кого дані попереднього ВЛК старші за 5 років, або хто посилається на здоров'я.

Тож "бойову" повістку вам можуть вручити і без ВЛК. І не вручити взагалі ніякої після "оновлення" - бо ваш ВОС не потрібний.

"Несправедливість" тут тільки в "чому спочатку мене, а не Васю з сусіднього будинку". Так-то - все повністю законно.
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18.06.2024 14:50 Ответить
До чого тут сусід Василій? У айтівців я не перший раз підмічаю, логика страждає. Абсолютно незаконно. Бо якщо людина має право на відстрочку. Не можуть вручити бойову повістку. Бо по закону вона не повинна проходити ВЛК, поки комісія не вирішить буде вістрочка чи ні. А мобілізувати людей з законним правом на відстрочку- це кримінальний злочин , бо йде порушення закону.
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18.06.2024 20:31 Ответить
В статті 23 закону про мобілізацію чорним по білому вказані категорії, які не підлягають мобілізації у формі надання відстрочки.

Також встановлено, що "перевірка права та оформлення" робиться ТЦК. Тож якщо у вас є право на відстрочку, але ТЦК це право ігнорує - єдиний шлях - звертатись в суд.

Щодо ВЛК - всі зобов'язані проходити медичний огляд за рішенням і направленням ТЦК. ТЦК має право направити вас на ВЛК незалежно ні від чого. І ні від якого права на відстрочку це не залежить. Також на медичний огляд вас мають право направити ще надцять органів влади. Це і є частиною "процедури перевірка права на відстрочку".

Тож незаконне тут тільки одне - це гіпотетичне ігнорування прав військовозобов'язного в частині ненадання йому можливості звернутись в суд, якщо той вважає, що його незаконно мобілізують чи незаконно направляють на медичний огляд. Простіше кажучі: якщо когось привезли в ТЦК примусом, не дали подзвонити адвокату, били, примусили підписати "добровільну мобілізацію" і з мішком на голові відправили центр навчання прямо з ТЦК - то це незаконно.

Але таких речей щось я навіть в жовтій пресі щодо українських ТЦК не бачив. Про примусову доставку і видачу повісток - читав. Про "не дали подвонити адвокату і з мішком на голові відправили в навчальний центр" - не читав. Пару випадків, нібито, було про побиття в ТЦК. Це на сотні тисяч мобілізованих за 2 роки.
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18.06.2024 20:57 Ответить
1) Неправду знову пишете, що точно надихає на думки, що ви пов'язані з ТЦК?

Свіжий нормативний акт Кабміну від 7 червня - Постанова №675 - передбачає скасування проходження ВЛК для отримання відстрочки від призову.

Тобто ті українські чоловіки призовного віку, які відповідно до професійних обов'язків підлягають бронюванню від мобілізації, не будуть відправлятися на проходження ВЛК..

Процедура отримання https://life.pravda.com.ua/society/yak-oformiti-vidstrochku-vid-viyskovoji-sluzhbi-poyasnennya-301708/ відстрочки від мобілізації у разі https://life.pravda.com.ua/society/bronyuvannya-viyskovozobov-yazanih-hto-ta-na-skilki-mozhe-otrimati-vidstrochku-301994/ бронювання також не передбачає направлення на військово-лікарську комісію!!

2) "Тож якщо у вас є право на відстрочку, але ТЦК це право ігнорує - єдиний шлях - звертатись в суд.

Але ви вже будете мобілізовані. А потім, навіть якщо суд виграєте з окопу, вас вже ніхто назад не поверне. Тому люди і уходять в сзч. Бо ніхто не бажає захищати державу, яка залишає хвору мати, чи дитину, чи дружину, на смерть без догляду. Чи будуть бійки все частіше, як медики швидкої на тому тижні своїх колег відбивали у ТЦк.

3) якщо когось привезли в ТЦК примусом, не дали подзвонити адвокату, били, примусили підписати "добровільну мобілізацію" і з мішком на голові відправили центр навчання прямо з ТЦК - то це незаконно. Але таких речей щось я навіть в жовтій пресі щодо українських ТЦК не бачив. Про "не дали подвонити адвокату і з мішком на голові відправили в навчальний центр" - не читав

-Ви шуткуєте??? Не бачили і не читали?? Чи провокуєте? Кожен божий тиждень про це пишуть.
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18.06.2024 21:07 Ответить
Направлення на медичний огляд НЕ залежить від процедури надання відстрочки. Зрозумійте - дані про ваше здоров'я, це як дані про ваш ПІБ та дату народження. ТЦК має право направити вас на уточнення таких даних.

А от коли в ТЦК з'являються всі необхідні дані - вони там і вирішують - надавати вам відстрочку чи ні. Може у вас вік виявився великий, а може ви інвалід 2 групи. Всяке буває.

Читайте статтю 22 "закону про мобілізацію". Параграф 1, абзац 3: там просто ваш обов'язок проходити медогляд за рішенням ТЦК. Ні про які відстрочки і процедуру їх надання - не йдеться.

Ну а власне надання відстрочки регламентується "https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/560-2024-%D0%BF Порядком ". Стаття 56.

Тут цікава річ: працівник ТЦК має право вас направити на медичний огляд в будь-який момент своїм рішення, це пряма норма закону. Але якщо ви напишете ЗАЯВУ щодо надання відстрочки, то поки її не розгляне КОМІССІЯ (не ВЛК, а з робітників ТЦК), вас на медичний огляд примусом не направлятимуть. Але, будьте певні, така комісія працює безперервно. І відмову в наданні відстрочки вам оформлять МИТТЄВО. Повністю законно. А потім ця коміссія, з огляду на підстави та документи, спокійно надасть вам відстрочку
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18.06.2024 21:18 Ответить
Свіжий нормативний акт Кабміну від 7 червня - Постанова №675 - передбачає скасування проходження ВЛК для отримання відстрочки від призову. Ось мій доказ, що комісія немає право МИТТЄВО відмовити у наданні відстрочки.. А у вас скоріш за все, незаконна демагогія, яку спростує будь-який суд.

Насправді в цій правовій колізії, хто на кому стояв, винна сама влада. Півроку рожала закон. І знову зробили кучу помилок. Що приводить до купи суперечностей у законах, постановах і багато конфликтів. Рекрутингові центри не працюють!!!, бо ТЦк підтираються тими відношеннями. Або роблять так, що людина не проходить ВЛК на контракт, а у мобикі всі придатні, і людину одразу мобілізують куди їм треба. А це призводить до того, що у ВЛК бояться йти навіть ті, хто має законне право на відстрочку, або бронювання. Інші тим більше. Що аж ніяк не посилює мобілізацію.
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19.06.2024 14:02 Ответить
Не НАЙМ'ЯКШИЙ хоча б тому, що у Британії в Другу світову граничний вік мобілізації був 41 рік. Старше - тільки або старші офіцери, або люди з рідкісними спеціальностями.
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18.06.2024 14:46 Ответить
Спочатку 41, потім 51. А також реально примусово шахтарями. А потім і всі жінки від 20 до 30 років, неодружені і без дітей пішли під мобілізацію. Це трішки жорсткіше, ніж в нас зараз, погодьтеся.
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18.06.2024 14:48 Ответить
Не було там 51... У них з людськими ресурсами норм було - Канада, Австралія, Індія, ПАР... Жінки не воювали, їх мобілізовували в частини забезпечення і, переважно, в тил - водіями, на зв'язок і тд.
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18.06.2024 14:58 Ответить
1. до 51 років віковий ценз розширили в 1942 році.
2. ми ж про примусову мобілізацію "взагалі" розмовляємо, а не про "ой, а когось не в штурмовики послали". Людей відривають від сімей, роботи, клімати. І надсилають замість возитися з малюками - крутити болти автівки в екваторіальну гвінею, на острів, де тебе як не японські самураї ріжуть, так тропічна малярія вбиває.
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18.06.2024 15:07 Ответить
The main reason was that there were not enough men volunteering for police and civilian defence work, or women for the auxiliary units of the armed forces. (це з сайту британського парламенту, якщо що).
Тобто до 51 року - це ППО, цивільна оборона, охорона громадського порядку і тд, а жінок - у допоміжні небойові підрозділи.
Я думаю, чимало українців у віці 41-60 погодилися б виконувати такі функції аж бігом. От краще дійсно зинизити вік призову до 21-23 років, а мужиків у віці 40+ із хронічними болячками відправляти на небойові посади чи там за шахедами ганятися на пікапах. Про це, між іншим, Жорін недавно говорив - що йому краще бійці до 30 років, ніж 40+.
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18.06.2024 15:20 Ответить
Що саме ви називаєте наймякшою коли реально хворих відправляють в штурмові частини, де вони нах... не потрібні але і шкодять....

А з одним ВОС несподівано навіть без нормального перенавчання стаєш з іншим ВОС... особливо це дико щодо офіцерів піджаків або сержантів...

Поясніть мені як офіцер чи сержант якого затовкають в бус, а ще може і дадуть пару піджоп...ників з реальними хворобами якому напишуть що здоровий.....
потім буде мотивувати своїх підлеглих виконувати бойові задачі якщо у нього самого мотивації немає ніякої....
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18.06.2024 15:26 Ответить
Таке відчуття, що Орест сам десь біля ТЦК крутиться... Да піджаки то взагалі смішно, бо після кафедри дають технічний ВОС завжди. А їх перенавчають на командирів відділення штурмовиків. Навіть у цівільному житті люди не всі здатні керувати людьми, на керівника потребують досвід работи, але не на полігоні.
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18.06.2024 20:46 Ответить
Якось ви дивно пишете, не схоже на звичайного айтівця наразі. Вже є бронювання? Дію і Резерв+ не ви писали?)
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18.06.2024 14:26 Ответить
Рекомендую більше читати. Історичної літератури. Більше будете знати - як, що і коли відбувалось. І не вважати нашу "ситуацію" от прямо "виключною".

PS: Дію і Резерв+ писав не я. Не маю ніякого відношення до шарашкіної контори з назвою "ЄПАМ".
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18.06.2024 14:57 Ответить
Якби ви читали історичні книги, то знали би, що навіть в СРСР мобілізація була більше м'якою. Там не призивали старше 55 років. А старше 35-40 вже вважався старим і посилався на тилові роботи. У десантники, снайпери, чи танкисти це спробуй попасти, треба було бути відмінником ГТО і рекомендації.
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19.06.2024 14:05 Ответить
Якби ви хоч щось читали, то знали б, що за WWII совок мобілізував примусово осіб віком від 17 до 51 року. А про "тилові роботи" ви розкажіть тим, хто хвилями йшов на німецькі кулемети під членінградом, або без зброї йшов на кулемети під сталінградом в 1943 році. В цьому сенсі навіть нинішня засрашка "цивілізованіша" - на кулемети шле озброєних та вдягнених (хоч часто і з фейковими броніками).

Порівнюємо з Україною: мобілізації підлягають особи віком з 25 до 60 років.
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19.06.2024 17:20 Ответить
Ну і нагадую, що середня очікувана тривалість життя для народжених в 1890-1940 роках була ... 44 роки для чоловіків. 49 для жінок.

Тобто, гребли ВЗАГАЛІ ВСІХ. 51 рік - це для совка "довоєнного" - глибокі дідугани. Бо не було масового централізованого чистого водогону і середня тривалість життя була менше 50 років.
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19.06.2024 17:27 Ответить
За ким чергу займати? )
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18.06.2024 09:46 Ответить
Ну так тому і не вистачає штурмовиків. Бо мент на пенсії не навчений бути солдатом. А Петро з трактора який все своє трудове життя кормив цього мента - природжений штурмовик.
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18.06.2024 09:49 Ответить
"не всі з тих, хто подає заявку, підходять за станом здоров'я або через відсутність навичок" - оце дійсно було смішно і сумно читати.
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18.06.2024 09:54 Ответить
45 человек на одно место "военного пчеловода".
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18.06.2024 10:14 Ответить
Якась повна анархія судячи з того, що відбувається. Ці пишуть, що навіть на бойові посади конкурс, але ТЦК пакує всіх без розбору, а з тилових частин вигрібають всіх, кого тільки можуть на передок. Значить хтось сильно киздить.
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18.06.2024 10:19 Ответить
Мда... цікаво, на кого цей вириг розрахований?
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18.06.2024 10:21 Ответить
Трудно понять, вакансии могут быть только на передовую, а тыл отправлять прошедших пекло войны
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18.06.2024 11:44 Ответить
Так, на контракт за віком і станом здоров'я, мало хто придатний, я не підхожу. А у мобикі всі придатні з лопатою на нуль. Л-логіка.
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18.06.2024 13:39 Ответить
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