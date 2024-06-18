На одну тыловую вакансию в армии претендуют 45 человек, на боевую – 20, - Lobby X
В среднем на одну тыловую вакансию в ВСУ претендуют 45 человек, а на боевую должность - 20. Однако не все из тех, кто подает заявку, подходят по состоянию здоровья или из-за отсутствия навыков.
Об этом сообщила руководитель военного департамента Lobby X Ольга Бандривская в статье "УП", информирует Цензор.НЕТ.
По ее словам, сейчас в ВСУ наиболее востребованные боевые должности - пехотинцы, пулеметчики, разведчики, водители, медики, операторы беспилотников, а также инженеры, связисты, механики и электрики.
Однако большинство людей интересуются вакансиями делопроизводителей, финансистов и других "штабистов".
В среднем на одну тыловую должность претендуют 45 человек, а на боевую - 20. Но не все из тех, кто откликается на боевую должность, подходят из-за состояния здоровья, отсутствия навыков и т.д.", - добавила она.
Напомним, 18 июня в мобильном приложении "Резерв+" стал доступен электронный военно-учетный документ.
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Орки там гинуть не тому що мотивацію знайшли а тому що більшість зараз воюють просто тупе бидл... з глубинок по вуха в кредитах або на стакані
А те що ви кажете то повне лайно в совковому стилі, якому було пох... скільки міліонів покласти.... причому навіть там... в другій половині війни зрозуміли..... що командири мають бути мотивовані і піднімали в званнях кращих молодих сержантів, а потім лейтинантів до вищих звань а не напихали всіх підряд з тилу як це було на початку...
приклад тому США та Британія, що не обовязково заганяти під дулом автомата... з меншими втратами та більш ефективним командуванням
Найбільша біда України що совок не вичистили після розвалу .... і цей совок дальше все руйнує
у нас же 10-15к або звінок з адміністрації і ти вже не учасник або поїхав в ЄС, або варіант 2 сидиш вічно в тилу на західному кордоні.... тому не порівнюйте із штатами
Все було - і примус, і корупція, і цькування ветеранів, і "я тебе туди не надсилав", і "організації ветеранів", і "витрати особового складу" без будь-якої реальної мети, і "зачищення селищ від умовно ворожого населення" (читай - вбивали кулеметами і напалмом реально цивільних)...
Мається на увазі, коли відповідна держава потрапляє в ситуацію "потрібна примусова мобілізація".
Є великий шанс, що Україна зараз показує НАЙМ'ЯКШИЙ кейс в історії воєн та примусових мобілізацій. Звісно, тим, кого мобілізують так не здається. Тим не менш.
Об'єктивним є "параметри" мобілізації в законі. По цим параметрам - в нас примус тільки для чоловіків, здорових, відповідного віку. І гребуть не всіх, а все ж таки згідно ВОС-ів (скільки б ви не наводили прикладів "інженера-льотчика загребли в піхотинці-штурмовики". Все. Лікарів не рахуємо.
Це дуже м'яка мобілізація. ДУЖЕ.
Тож "бойову" повістку вам можуть вручити і без ВЛК. І не вручити взагалі ніякої після "оновлення" - бо ваш ВОС не потрібний.
"Несправедливість" тут тільки в "чому спочатку мене, а не Васю з сусіднього будинку". Так-то - все повністю законно.
Також встановлено, що "перевірка права та оформлення" робиться ТЦК. Тож якщо у вас є право на відстрочку, але ТЦК це право ігнорує - єдиний шлях - звертатись в суд.
Щодо ВЛК - всі зобов'язані проходити медичний огляд за рішенням і направленням ТЦК. ТЦК має право направити вас на ВЛК незалежно ні від чого. І ні від якого права на відстрочку це не залежить. Також на медичний огляд вас мають право направити ще надцять органів влади. Це і є частиною "процедури перевірка права на відстрочку".
Тож незаконне тут тільки одне - це гіпотетичне ігнорування прав військовозобов'язного в частині ненадання йому можливості звернутись в суд, якщо той вважає, що його незаконно мобілізують чи незаконно направляють на медичний огляд. Простіше кажучі: якщо когось привезли в ТЦК примусом, не дали подзвонити адвокату, били, примусили підписати "добровільну мобілізацію" і з мішком на голові відправили центр навчання прямо з ТЦК - то це незаконно.
Але таких речей щось я навіть в жовтій пресі щодо українських ТЦК не бачив. Про примусову доставку і видачу повісток - читав. Про "не дали подвонити адвокату і з мішком на голові відправили в навчальний центр" - не читав. Пару випадків, нібито, було про побиття в ТЦК. Це на сотні тисяч мобілізованих за 2 роки.
Свіжий нормативний акт Кабміну від 7 червня - Постанова №675 - передбачає скасування проходження ВЛК для отримання відстрочки від призову.
Тобто ті українські чоловіки призовного віку, які відповідно до професійних обов'язків підлягають бронюванню від мобілізації, не будуть відправлятися на проходження ВЛК..
Процедура отримання https://life.pravda.com.ua/society/yak-oformiti-vidstrochku-vid-viyskovoji-sluzhbi-poyasnennya-301708/ відстрочки від мобілізації у разі https://life.pravda.com.ua/society/bronyuvannya-viyskovozobov-yazanih-hto-ta-na-skilki-mozhe-otrimati-vidstrochku-301994/ бронювання також не передбачає направлення на військово-лікарську комісію!!
2) "Тож якщо у вас є право на відстрочку, але ТЦК це право ігнорує - єдиний шлях - звертатись в суд.
Але ви вже будете мобілізовані. А потім, навіть якщо суд виграєте з окопу, вас вже ніхто назад не поверне. Тому люди і уходять в сзч. Бо ніхто не бажає захищати державу, яка залишає хвору мати, чи дитину, чи дружину, на смерть без догляду. Чи будуть бійки все частіше, як медики швидкої на тому тижні своїх колег відбивали у ТЦк.
3) якщо когось привезли в ТЦК примусом, не дали подзвонити адвокату, били, примусили підписати "добровільну мобілізацію" і з мішком на голові відправили центр навчання прямо з ТЦК - то це незаконно. Але таких речей щось я навіть в жовтій пресі щодо українських ТЦК не бачив. Про "не дали подвонити адвокату і з мішком на голові відправили в навчальний центр" - не читав
-Ви шуткуєте??? Не бачили і не читали?? Чи провокуєте? Кожен божий тиждень про це пишуть.
А от коли в ТЦК з'являються всі необхідні дані - вони там і вирішують - надавати вам відстрочку чи ні. Може у вас вік виявився великий, а може ви інвалід 2 групи. Всяке буває.
Читайте статтю 22 "закону про мобілізацію". Параграф 1, абзац 3: там просто ваш обов'язок проходити медогляд за рішенням ТЦК. Ні про які відстрочки і процедуру їх надання - не йдеться.
Ну а власне надання відстрочки регламентується "https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/560-2024-%D0%BF Порядком ". Стаття 56.
Тут цікава річ: працівник ТЦК має право вас направити на медичний огляд в будь-який момент своїм рішення, це пряма норма закону. Але якщо ви напишете ЗАЯВУ щодо надання відстрочки, то поки її не розгляне КОМІССІЯ (не ВЛК, а з робітників ТЦК), вас на медичний огляд примусом не направлятимуть. Але, будьте певні, така комісія працює безперервно. І відмову в наданні відстрочки вам оформлять МИТТЄВО. Повністю законно. А потім ця коміссія, з огляду на підстави та документи, спокійно надасть вам відстрочку
Насправді в цій правовій колізії, хто на кому стояв, винна сама влада. Півроку рожала закон. І знову зробили кучу помилок. Що приводить до купи суперечностей у законах, постановах і багато конфликтів. Рекрутингові центри не працюють!!!, бо ТЦк підтираються тими відношеннями. Або роблять так, що людина не проходить ВЛК на контракт, а у мобикі всі придатні, і людину одразу мобілізують куди їм треба. А це призводить до того, що у ВЛК бояться йти навіть ті, хто має законне право на відстрочку, або бронювання. Інші тим більше. Що аж ніяк не посилює мобілізацію.
2. ми ж про примусову мобілізацію "взагалі" розмовляємо, а не про "ой, а когось не в штурмовики послали". Людей відривають від сімей, роботи, клімати. І надсилають замість возитися з малюками - крутити болти автівки в екваторіальну гвінею, на острів, де тебе як не японські самураї ріжуть, так тропічна малярія вбиває.
Тобто до 51 року - це ППО, цивільна оборона, охорона громадського порядку і тд, а жінок - у допоміжні небойові підрозділи.
Я думаю, чимало українців у віці 41-60 погодилися б виконувати такі функції аж бігом. От краще дійсно зинизити вік призову до 21-23 років, а мужиків у віці 40+ із хронічними болячками відправляти на небойові посади чи там за шахедами ганятися на пікапах. Про це, між іншим, Жорін недавно говорив - що йому краще бійці до 30 років, ніж 40+.
А з одним ВОС несподівано навіть без нормального перенавчання стаєш з іншим ВОС... особливо це дико щодо офіцерів піджаків або сержантів...
Поясніть мені як офіцер чи сержант якого затовкають в бус, а ще може і дадуть пару піджоп...ників з реальними хворобами якому напишуть що здоровий.....
потім буде мотивувати своїх підлеглих виконувати бойові задачі якщо у нього самого мотивації немає ніякої....
PS: Дію і Резерв+ писав не я. Не маю ніякого відношення до шарашкіної контори з назвою "ЄПАМ".
Порівнюємо з Україною: мобілізації підлягають особи віком з 25 до 60 років.
Тобто, гребли ВЗАГАЛІ ВСІХ. 51 рік - це для совка "довоєнного" - глибокі дідугани. Бо не було масового централізованого чистого водогону і середня тривалість життя була менше 50 років.