Уже 7,4 тысячи человек обратились в рекрутинговые центры, - Минобороны
Сейчас поступило более 200 тысяч заполненных анкет на размещенные в интернете вакансии в армии, которых всего около 15 тысяч.
Об этом сообщил уполномоченный Минобороны по вопросам рекрутинга Алексей Бежевец в статье "УП", передает Цензор.НЕТ.
Он отметил, что сейчас в Украине работают 25 центров МОУ в 23 населенных пунктах.
Они консультируют людей, организуют собеседования с рекрутерами воинских частей и сопровождают их на всех этапах поступления на военную службу.
"Уполномоченный Министерства обороны по вопросам рекрутинга Алексей Бежевец рассказал УП, что с 12 февраля 2024-го - дня открытия первого рекрутингового центра во Львове по 14 июня в такие учреждения обратились 7,4 тысячи граждан, 2 тысячи из которых сейчас в процессе поиска вакансий в подразделениях. Более 200 человек - уже в военной форме. То есть за 4 месяца только 2,7% из тех, кто обратился в рекрутинговые структуры министерства, прошли этот путь до конца", - говорится в материале.
Минобороны также сотрудничает с онлайн-платформами для размещения вакансий в подразделениях, в частности Lobby X, Work.ua, OLX.ua.
Напомним, 18 июня в мобильном приложении "Резерв+" стал доступен электронный военно-учетный документ.
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Резніков з бакановим, можуть це засвідчити!! Вони чесні екс-держслужбовці категорії А! Вони ж, не якісь там брехуни, з приблуд95…
Теперь их 25 штук, а основной движ там будет после 18 июля...
"Працюють 25 центрів МОУ" - один центр дає два рекрута на місяць?
А якже мобілізація за 20 хвилин і ВЛК за п'ять хвилин? Бути такого не може)