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Новости мобилизации
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Уже 7,4 тысячи человек обратились в рекрутинговые центры, - Минобороны

Міноборони про центри рекрутингу

Сейчас поступило более 200 тысяч заполненных анкет на размещенные в интернете вакансии в армии, которых всего около 15 тысяч.

Об этом сообщил уполномоченный Минобороны по вопросам рекрутинга Алексей Бежевец в статье "УП", передает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что сейчас в Украине работают 25 центров МОУ в 23 населенных пунктах.

Они консультируют людей, организуют собеседования с рекрутерами воинских частей и сопровождают их на всех этапах поступления на военную службу.

Также читайте: 1,5 млн граждан обновили данные через мобильное приложение "Резерв+", - Минобороны

"Уполномоченный Министерства обороны по вопросам рекрутинга Алексей Бежевец рассказал УП, что с 12 февраля 2024-го - дня открытия первого рекрутингового центра во Львове по 14 июня в такие учреждения обратились 7,4 тысячи граждан, 2 тысячи из которых сейчас в процессе поиска вакансий в подразделениях. Более 200 человек - уже в военной форме. То есть за 4 месяца только 2,7% из тех, кто обратился в рекрутинговые структуры министерства, прошли этот путь до конца", - говорится в материале.

Минобороны также сотрудничает с онлайн-платформами для размещения вакансий в подразделениях, в частности Lobby X, Work.ua, OLX.ua.

Напомним, 18 июня в мобильном приложении "Резерв+" стал доступен электронный военно-учетный документ.

Также читайте: 25-й центр рекрутинга украинской армии открылся в Кропивницком

Автор: 

Минобороны (9374) мобилизация (2785) рекрутинг (136)


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Дивно, але звільненого з УЗ Кіцина, серед них так і немає!!
Резніков з бакановим, можуть це засвідчити!! Вони чесні екс-держслужбовці категорії А! Вони ж, не якісь там брехуни, з приблуд95…
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18.06.2024 08:42 Ответить
Вільні вакансії піхотинців-штурмовиків ще залишились?
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18.06.2024 08:43 Ответить
Через толпы добровольцев ментов и мажоров тяжело туда устроиться?
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18.06.2024 10:41 Ответить
Ну здесь надо учитывать, что рекрутинговые центры открывались не сразу, а постепенно. И народ в них пошел массово только после 18 мая. То есть движение началось месяц назад всего.
Теперь их 25 штук, а основной движ там будет после 18 июля...
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18.06.2024 09:02 Ответить
"Понад 200 людей - вже у військовій формі. Тобто за 4 місяці лише 2,7% з тих, хто звернувся до рекрутингових структур міністерства, пройшли цей шлях до кінця" - це шалена ефективність.
"Працюють 25 центрів МОУ" - один центр дає два рекрута на місяць?
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18.06.2024 09:03 Ответить
20 тис для армії, особливо для великих міст це вже мало. Для рекрутингу потрібні короткі контракти , а не квиток в один кінець.
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18.06.2024 09:07 Ответить
"Тобто за 4 місяці лише 2,7% з тих, хто звернувся до рекрутингових структур міністерства, пройшли цей шлях до кінця" Джерело:

А якже мобілізація за 20 хвилин і ВЛК за п'ять хвилин? Бути такого не може)
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18.06.2024 14:22 Ответить
 
 