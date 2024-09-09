Війська РФ ударили КАБами по Сумському району: є постраждалі

Сьогодні, 9 вересня, вдень ворог здійснив авіаційний удар по населених пунктах Сумського району, застосувавши КАБи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сумської ОВА.

Як зазначається, попередньо, є постраждалі. На місці працюють всі необхідні служби.

Наслідки ворожої атаки наразі уточнюються.

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Як повідомлялося, вночі 8 вересня 2024 року ворожа авіація завдала авіаударів по одному з дачних масивів міста Суми. Згодом стало відомо, що внаслідок ворожого удару 2 людини загинули, 4 - поранені.