Війська РФ ударили КАБами по Сумському району: є постраждалі
Сьогодні, 9 вересня, вдень ворог здійснив авіаційний удар по населених пунктах Сумського району, застосувавши КАБи.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сумської ОВА.
Як зазначається, попередньо, є постраждалі. На місці працюють всі необхідні служби.
Наслідки ворожої атаки наразі уточнюються.
Як повідомлялося, вночі 8 вересня 2024 року ворожа авіація завдала авіаударів по одному з дачних масивів міста Суми. Згодом стало відомо, що внаслідок ворожого удару 2 людини загинули, 4 - поранені.
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