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Сумська область (3247) Суми (746) КАБ (282)

Війська РФ ударили КАБами по Сумському району: є постраждалі

Окупанти обстріляли 45 населених пунктів Сумщини

Сьогодні, 9 вересня, вдень ворог здійснив авіаційний удар по населених пунктах Сумського району, застосувавши КАБи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сумської ОВА.

Як зазначається, попередньо, є постраждалі. На місці працюють всі необхідні служби.

Наслідки ворожої атаки наразі уточнюються.

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Як повідомлялося, вночі 8 вересня 2024 року ворожа авіація завдала авіаударів по одному з дачних масивів міста Суми. Згодом стало відомо, що внаслідок ворожого удару 2 людини загинули, 4 - поранені. 

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А єрмак з пересидентом, по Оманськи, там пункт НЕЗЛАМНОСТІ відкриють, колись…
А поки, лише самміт, «міру-мір! Бо асфальтом з гудроном, ПОТУЖНО не убережеш Українців!!
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09.09.2024 15:58 Відповісти
 
 