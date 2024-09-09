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Сумская область (2701) Сумы (1012) КАБ (281)

Войска РФ ударили КАБами по Сумскому району: есть пострадавшие

Окупанти обстріляли 45 населених пунктів Сумщини

Сегодня, 9 сентября, днем враг совершил авиационный удар по населенным пунктам Сумского района, применив КАБы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Сумской ОГА.

Как отмечается, предварительно, есть пострадавшие. На месте работают все необходимые службы.

Последствия вражеской атаки пока уточняются.

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Как сообщалось, ночью 8 сентября 2024 года вражеская авиация нанесла авиаудары по одному из дачных массивов города Сумы. Впоследствии стало известно, что в результате вражеского удара 2 человека погибли, 4 - ранены.
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А єрмак з пересидентом, по Оманськи, там пункт НЕЗЛАМНОСТІ відкриють, колись…
А поки, лише самміт, «міру-мір! Бо асфальтом з гудроном, ПОТУЖНО не убережеш Українців!!
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09.09.2024 15:58 Ответить
 
 