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обстрел (25795) Сумы (1012)

Удар по Сумам: проблемы с водой и светом

шахеди

Российские захватчики ночью 16 сентября нанесли массированный удар "шахедами" по Сумах. В городе экстренные службы работают над ликвидацией последствий.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил исполняющий обязанности городского головы Артем Кобзарь.

Он отметил, что система водоотведения функционирует, однако вода подается в город с пониженным давлением.

"В связи с отсутствием электроэнергии в городе на маршрутах не курсируют троллейбусы", - отметил Кобзарь.

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По информации Сумского городского совета, с часу ночи обесточены все объекты водоканала.

"Сейчас осуществлен переход на аварийно-резервное питание. Вода в городе подается с пониженным давлением, а система водоотведения работает", - сообщили в Сумском горсовете.
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Треба вже розвалити кібнням ту путлерівську скрєпу.
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17.09.2024 07:31 Ответить
Так в чому труднощі?
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17.09.2024 07:56 Ответить
Дуже дивний заголовок придумали редактори цн: "проблеми......" Дівчатка і хлопчики НЕМАЄ СВТІЛА ЗОВСІМ" Коли немає світла - це зветься не проблемою.
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17.09.2024 08:11 Ответить
Тільки-но читала новину в телеграм каналі, що частина шахедів збита, частина втрачена, 2 повернулась на росію…жертв та руйнувань немає…
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17.09.2024 08:34 Ответить
І де ви таке читали?
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17.09.2024 09:07 Ответить
Так де та клята ППО?!
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17.09.2024 11:14 Ответить
 
 