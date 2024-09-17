Удар по Сумам: проблемы с водой и светом
Российские захватчики ночью 16 сентября нанесли массированный удар "шахедами" по Сумах. В городе экстренные службы работают над ликвидацией последствий.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил исполняющий обязанности городского головы Артем Кобзарь.
Он отметил, что система водоотведения функционирует, однако вода подается в город с пониженным давлением.
"В связи с отсутствием электроэнергии в городе на маршрутах не курсируют троллейбусы", - отметил Кобзарь.
По информации Сумского городского совета, с часу ночи обесточены все объекты водоканала.
"Сейчас осуществлен переход на аварийно-резервное питание. Вода в городе подается с пониженным давлением, а система водоотведения работает", - сообщили в Сумском горсовете.
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