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Світло на Сумщині мають відновити до вечора, - "Укренерго"

На Сумщині електропостачання відновлять до вечора

Енергетики працюють над відновленням електропостачання на Сумщині.

Про це повідомила пресслужба "Укренерго", інформує Цензор.НЕТ.

"Вночі ворог атакував енергооб’єкти на Сумщині. Внаслідок цього на ранок знеструмлені м.Суми та частина Сумської і Чернігівської областей. Енергетики працюють над усуненням завданих пошкоджень. До вечора електропостачання мають відновити", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в ніч на 17 вересня російські "шахеди" атакували об’єкти енергосистеми на Сумщині.

Також вночі російські окупанти завдали масованого авіаудару по Сумах, застосувавши "Шахед". У місті є проблеми з водою та світлом.

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Сумська область (3681) Суми (886) електроенергія (6197) Укренерго (2695)


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