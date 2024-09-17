Світло на Сумщині мають відновити до вечора, - "Укренерго"

Енергетики працюють над відновленням електропостачання на Сумщині.

Про це повідомила пресслужба "Укренерго", інформує Цензор.НЕТ.

"Вночі ворог атакував енергооб’єкти на Сумщині. Внаслідок цього на ранок знеструмлені м.Суми та частина Сумської і Чернігівської областей. Енергетики працюють над усуненням завданих пошкоджень. До вечора електропостачання мають відновити", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в ніч на 17 вересня російські "шахеди" атакували об’єкти енергосистеми на Сумщині.

Також вночі російські окупанти завдали масованого авіаудару по Сумах, застосувавши "Шахед". У місті є проблеми з водою та світлом.

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