Світло на Сумщині мають відновити до вечора, - "Укренерго"
Енергетики працюють над відновленням електропостачання на Сумщині.
Про це повідомила пресслужба "Укренерго", інформує Цензор.НЕТ.
"Вночі ворог атакував енергооб’єкти на Сумщині. Внаслідок цього на ранок знеструмлені м.Суми та частина Сумської і Чернігівської областей. Енергетики працюють над усуненням завданих пошкоджень. До вечора електропостачання мають відновити", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, в ніч на 17 вересня російські "шахеди" атакували об’єкти енергосистеми на Сумщині.
Також вночі російські окупанти завдали масованого авіаудару по Сумах, застосувавши "Шахед". У місті є проблеми з водою та світлом.
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