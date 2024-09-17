У Сумах пролунала серія вибухів

Серія вибухів пролунала у Сумах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

За даними кореспондентів, у місті протягом 15 хвилин пролунали три вибухи.

Нагадаємо, в ніч на 17 вересня російські "шахеди" атакували об’єкти енергосистеми на Сумщині.

Також вночі російські окупанти завдали масованого авіаудару по Сумах, застосувавши "Шахед". У місті є проблеми з водою та світлом.

Вранці 17 вересня повідомлялось про пуски КАБів на Сумщину.

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