РФ вдарила КАБами по Херсонщині: Знищено Пункт незламності та будинки. ФОТОрепортаж
Вночі російські окупаційні війська завдали удару КАБами по одному з населених пунктів Бериславського району Херсонщини.
Про це повідомила пресслужба ОВА, передає Цензор.НЕТ.
Внаслідок обстрілу було знищено Пункт незламності та житлові будинки.
"Також на місцях влучань виникли пожежі. Інформація про постраждалих серед місцевих жителів не надходила", - додали в ОВА.
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