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РФ вдарила КАБами по Херсонщині: Знищено Пункт незламності та будинки. ФОТОрепортаж

Вночі російські окупаційні війська завдали удару КАБами по одному з населених пунктів Бериславського району Херсонщини.

Про це повідомила пресслужба ОВА, передає Цензор.НЕТ.

Внаслідок обстрілу було знищено Пункт незламності та житлові будинки.

"Також на місцях влучань виникли пожежі. Інформація про постраждалих серед місцевих жителів не надходила", - додали в ОВА.

Також дивіться: На Херсонщині росіяни за добу вбили двох мирних жителів, зокрема одну дитину, зранку атакували Херсон. ВIДЕО

Окупанти вдарили КАБами по Бериславському району Херсонщини: Знищено Пункт незламності та житлові будинки
Окупанти вдарили КАБами по Бериславському району Херсонщини: Знищено Пункт незламності та житлові будинки
Окупанти вдарили КАБами по Бериславському району Херсонщини: Знищено Пункт незламності та житлові будинки

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обстріл (28523) КАБ (358) Херсонська область (5762)


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Кацапстан должен быть разрушен !
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17.09.2024 10:05 Відповісти
Лишьбынебылаисккаллации, как говорит дедушка Бидон безяйцевый
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17.09.2024 10:17 Відповісти
Саме тому їрмачидли ховали отримані ракети Шторм Шедоу та посилали у м"ясні штурми кращих бійців?
Щоб обвинувачити союзників у провалах на фронті?
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17.09.2024 10:28 Відповісти
 
 