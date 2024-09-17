На Херсонщині росіяни за добу вбили двох мирних жителів, зокрема одну дитину, зранку атакували Херсон. ВIДЕО

Зранку окупанти намагалися атакувати Херсон з БпЛА. Уламками збитого безпілотника пошкоджено приміщення гаражного кооперативу у Центральному районі міста.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Постраждали двоє охоронців, які перебували у будівлі. У 49-річного чоловіка – вибухова травма і контузія, у 64-річного – теж саме й уламкові поранення гомілки. Каретою "швидкої" потерпілих шпиталізували у середньому стані тяжкості. Наразі вони перебувають під наглядом лікарів", - йдеться в повідомленні.

Протягом минулої доби росіяни обстріляли 10 населених пунктів області. Ворог поцілив у заклад культури у Шевченківці. Також там пошкоджено житлові будинки, господарські споруди та автомобілі місцевих мешканців.

"Через російську агресію 2 людини загинули, з них - 1 дитина, ще 3 - дістали поранення", - зазначив Прокудін.

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